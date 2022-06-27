6 мест для летнего трекинга в России. Подробный гайд и чек-лист необходимых вещей

Походы всегда были популярным видом физической активности. Сегодня, с распространением трекинга, они переживают очередной пик популярности. Трекингом называют пешее путешествие по пересечëнной местности вдоль заранее спланированного маршрута. Неотъемлемые атрибуты этого вида досуга — прекрасные пейзажи, ночëвки на природе и, как следствие, довольно спартанские условия.

Впрочем, для новичков есть и трекинговые маршруты с кемпингами на пути. Мы поговорили с экспертами Давидом Кумаритовым и Кристиной Понявиной и подобрали для вас шесть интересных и популярных трекинговых маршрутов в России.

Кристина Понявина PRO-эксперт Спортмастер, специалист по хайкингу В этих краях вы точно захотите побывать.

Южное направление

Водопад Кейву (43.706300, 40.228916)

Лëгкий маршрут для тех, кто решит прогуляться по лесу до живописного водопада в посëлке Красная Поляна. Маршрут не требует специального снаряжения — вам будет достаточно лишь подходящей для грунта обуви.

Фото: из личного архива Кристины Понявиной

На всю дорогу уйдëт около четырёх часов, его общая протяженность около 9 км. По меркам трекинга это немного, поэтому путешествие подойдëт для тех, кто совершает свои первые выходы в лес. Пропуск на территорию не требуется, маршрут открыт круглогодично.

Что взять с собой:

рюкзак на 30 л;

перекус;

1-1,5 л воды на человека;

аптечку.

Это необходимый минимум. Остальные вещи по индивидуальным предпочтениям.

Гора Фишт (43.979169, 39.903422)

Находится в Кавказском заповеднике, путь до приюта Фишт занимает около пяти часов, его длина почти 10 км. На пути вам встретятся как крутые подъëмы, так и спуски. Поход средней сложности, куда лучше не отправляться в одиночку, особенно если вы новичок.

Фото: из личного архива Давида Кумаритова

Маршрут начинается с Яворовой поляны, но перед этим необходимо купить билет в заповедник на кордоне в Гузерипле. С собой нужно взять снаряжение на два дня с ночëвкой — здесь можно узнать подробности о том, что и в каких количествах брать.

Бзерпинский карниз (43.732562, 40.374906)

Один из самых популярных трекинговых маршрутов Красной Поляны. Это путешествие довольно универсально: оно подойдëт и тем, кто собирается в однодневный поход, и тем, кто хочет выйти на несколько дней с палатками и ночëвкой в горах.

Фото: из личного архива Давида Кумаритова

Путь начинается от Пихтовой поляны горнолыжного курорта Лаура и имеет минимальную протяжённость около 5 км. По дороге открываются красивые виды на Красную Поляну. Для входа потребуется билет в заповедник. Рекомендуем выбрать маршрут подольше, чтобы остаться на ночь: закаты и рассветы здесь потрясающие.

В плане экипировки здесь попроще:

рюкзак 20-30 л, туристический либо мультиспортивный;

фляга 1 л;

налобный фонарь;

аптечка;

удобная походная посуда;

мультиинструмент;

пауэрбанк ёмкостью минимум 10 000 mAh;

салфетки (влажные и сухие);

сидушка, пенка;

спички/зажигалка/огниво (хватит чего-то одного);

спрей от насекомых.

Челябинская область

Двуглавая сопка (55.272216, 59.788200)

Давид Кумаритов PRO-эксперт Спортмастер, специалист по хайкингу Чтобы попасть сюда, необходимо пройти небольшое расстояние (порядка 6 км) от Центральной усадьбы по широкой, хорошо просматриваемой тропе. Дойдя до остановки Белый ключ, можно оставить основной груз и взять с собой необходимый минимум (воду, небольшой перекус).

Дальше вам предстоит преодолеть довольно сложный путь с крутым подъëмом, половина которого пройдëт по сотням ступеней. Здесь придëтся подниматься, цепляясь пальцами за корни деревьев и камни.

Фото: из личного архива Давида Кумаритова

Преодолев этот путь (а заодно и самого себя), вы окажетесь на вершине Двуглавой сопки. Оттуда открывается невероятный вид, а эхо разносит ваши слова на сотни километров вокруг.

Что взять с собой:

небольшой рюкзак на 30-40 л;

провиант (в зависимости от количества дней, которые вы намерены там провести);

воду (не берите с собой много, на месте есть много родников с чистой ледяной водой);

спальник (опционально, для любителей цивилизации на Белом ключе есть комфортные домики);

одежду по погоде (на всякий случай захватите мембранную куртку и тëплые вещи).

Весь маршрут от Центральной усадьбы до вершины займёт порядка 4-5 часов в зависимости от вашей подготовки — это недолго, но рельеф потребует от вас упорства и выносливости.

А о том, почему стоит попробовать трекинг, можно прочитать здесь.

Круглица (55.319373, 59.844436)

Это более сложный маршрут протяженностью 13 км, он потребует больших усилий и займёт около 3-4 часов (от остановки «Приют Таганай»). Тропа до остановки несложная: встречаются разве что камни, корни, ручьи. Дойдя до этой промежуточной точки, можно оставить основной груз, взять с собой всë необходимое (воду, перекус) в маленький рюкзак или поясную сумку.

Фото: из личного архива Давида Кумаритова

Первый участок после остановки представляет собой довольно сложный подъëм — придëтся потерпеть. Зато, добравшись до Откликного Гребня, можно передохнуть, сделать невероятно красивые фотографии, пополнить запас воды в роднике. После передышки предстоит подъëм на вершину Круглица.

Это восхождение дастся не каждому, но попробовать стоит. Подниматься придётся по курамам (так называют камни — от совсем маленьких до величественных, которых много на Уральских горах). У человека средней физической подготовки подъëм на вершину от приюта займëт около двух часов.

Что взять с собой:

рюкзак 40-60 л;

треккинговые палки;

провиант;

обувь с агрессивным протектором;

две-три пары носков;

одежду: термобельë для ночлега, тëплые вещи, мембранную куртку на случай дождя или сильного ветра;

репеллент или другую защиту от насекомых;

спальный мешок;

столовые принадлежности.

Более подробный список вещей, необходимых для похода, найдёте в этом материале.

На вышеописанных подъëмах часто встречаются люди, поэтому такие тропы максимально безопасны. Главное — не забывать, что с тропы сходить нельзя: в той местности встречаются дикие животные.



Национальный парк Зюраткуль, вершина Нургуш (54.874924, 59.167164)

Невероятной красоты место с удобной логистикой — вы можете взять с собой всë что угодно, ведь до точки старта (хозяйство «Лосиная ферма» в парке Зюраткуль) можно добраться на попутке. Здесь вы можете ночевать как в палатке, так и в маленьких тёплых домиках.

Место удивляет с первых минут: невероятный вид, чистый воздух и дикие звери (особенно много лосей). Отправляемся в путь. Проходим 7 километров по нетронутому рельефу, наблюдая дикую природу в еë первозданном виде. Когда дойдëте до остановки, у вас будет возможность отдохнуть, перекусить и восполнить запасы воды из родника.

Фото: из личного архива Давида Кумаритова

Лучше всего остановиться в небольшом укрытии — деревянном навесе, под которым стоят стол и лавки. Он такой один, не ошибëтесь. После передышки двигаемся дальше — тут начинается самое интересное. На предстоящем подъëме вам точно пригодятся треккинговые палки, ведь путь почти вертикальный, и нужна хорошая опора.

Пройдя ещë полтора километра, вы попадаете на плато — почти у цели! А на самом верху у вас будет возможность увидеть, как рождаются и сползают по хребту облака, вдохнуть невероятно чистый и сладкий воздух.

Что взять с собой:

рюкзак 30 л — вполне достаточно, если вы всë привезете на машине;

спальник;

треккинговые палки;

провиант;

столовые принадлежности;

репеллент;

одежду по погоде;

обувь (желательно две пары);

две-три пары носков;

воду.

Выбирайте понравившийся маршрут и внимательно подготовьтесь к путешествию. В таком случае вы получите кучу положительных эмоций от похода.