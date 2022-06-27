6 мест для летнего трекинга в России. Подробный гайд и чек-лист необходимых вещей

Походы всегда были популярным видом физической активности. Сегодня, с распространением трекинга, они переживают очередной пик популярности. Трекингом называют пешее путешествие по пересечëнной местности вдоль заранее спланированного маршрута. Неотъемлемые атрибуты этого вида досуга — прекрасные пейзажи, ночëвки на природе и, как следствие, довольно спартанские условия.
Впрочем, для новичков есть и трекинговые маршруты с кемпингами на пути. Мы поговорили с экспертами Давидом Кумаритовым и Кристиной Понявиной и подобрали для вас шесть интересных и популярных трекинговых маршрутов в России.
В этих краях вы точно захотите побывать.
Южное направление
Водопад Кейву (43.706300, 40.228916)
Лëгкий маршрут для тех, кто решит прогуляться по лесу до живописного водопада в посëлке Красная Поляна. Маршрут не требует специального снаряжения — вам будет достаточно лишь подходящей для грунта обуви.
Фото: из личного архива Кристины Понявиной
На всю дорогу уйдëт около четырёх часов, его общая протяженность около 9 км. По меркам трекинга это немного, поэтому путешествие подойдëт для тех, кто совершает свои первые выходы в лес. Пропуск на территорию не требуется, маршрут открыт круглогодично.
Что взять с собой:
- рюкзак на 30 л;
- перекус;
- 1-1,5 л воды на человека;
- аптечку.
Это необходимый минимум. Остальные вещи по индивидуальным предпочтениям.
Гора Фишт (43.979169, 39.903422)
Находится в Кавказском заповеднике, путь до приюта Фишт занимает около пяти часов, его длина почти 10 км. На пути вам встретятся как крутые подъëмы, так и спуски. Поход средней сложности, куда лучше не отправляться в одиночку, особенно если вы новичок.
Фото: из личного архива Давида Кумаритова
Маршрут начинается с Яворовой поляны, но перед этим необходимо купить билет в заповедник на кордоне в Гузерипле. С собой нужно взять снаряжение на два дня с ночëвкой — здесь можно узнать подробности о том, что и в каких количествах брать.
Бзерпинский карниз (43.732562, 40.374906)
Один из самых популярных трекинговых маршрутов Красной Поляны. Это путешествие довольно универсально: оно подойдëт и тем, кто собирается в однодневный поход, и тем, кто хочет выйти на несколько дней с палатками и ночëвкой в горах.
Фото: из личного архива Давида Кумаритова
Путь начинается от Пихтовой поляны горнолыжного курорта Лаура и имеет минимальную протяжённость около 5 км. По дороге открываются красивые виды на Красную Поляну. Для входа потребуется билет в заповедник. Рекомендуем выбрать маршрут подольше, чтобы остаться на ночь: закаты и рассветы здесь потрясающие.
В плане экипировки здесь попроще:
- рюкзак 20-30 л, туристический либо мультиспортивный;
- фляга 1 л;
- налобный фонарь;
- аптечка;
- удобная походная посуда;
- мультиинструмент;
- пауэрбанк ёмкостью минимум 10 000 mAh;
- салфетки (влажные и сухие);
- сидушка, пенка;
- спички/зажигалка/огниво (хватит чего-то одного);
- спрей от насекомых.
Челябинская область
Двуглавая сопка (55.272216, 59.788200)
Чтобы попасть сюда, необходимо пройти небольшое расстояние (порядка 6 км) от Центральной усадьбы по широкой, хорошо просматриваемой тропе. Дойдя до остановки Белый ключ, можно оставить основной груз и взять с собой необходимый минимум (воду, небольшой перекус).
Дальше вам предстоит преодолеть довольно сложный путь с крутым подъëмом, половина которого пройдëт по сотням ступеней. Здесь придëтся подниматься, цепляясь пальцами за корни деревьев и камни.
Фото: из личного архива Давида Кумаритова
Преодолев этот путь (а заодно и самого себя), вы окажетесь на вершине Двуглавой сопки. Оттуда открывается невероятный вид, а эхо разносит ваши слова на сотни километров вокруг.
Что взять с собой:
- небольшой рюкзак на 30-40 л;
- провиант (в зависимости от количества дней, которые вы намерены там провести);
- воду (не берите с собой много, на месте есть много родников с чистой ледяной водой);
- спальник (опционально, для любителей цивилизации на Белом ключе есть комфортные домики);
- одежду по погоде (на всякий случай захватите мембранную куртку и тëплые вещи).
Весь маршрут от Центральной усадьбы до вершины займёт порядка 4-5 часов в зависимости от вашей подготовки — это недолго, но рельеф потребует от вас упорства и выносливости.
А о том, почему стоит попробовать трекинг, можно прочитать здесь.
Круглица (55.319373, 59.844436)
Это более сложный маршрут протяженностью 13 км, он потребует больших усилий и займёт около 3-4 часов (от остановки «Приют Таганай»). Тропа до остановки несложная: встречаются разве что камни, корни, ручьи. Дойдя до этой промежуточной точки, можно оставить основной груз, взять с собой всë необходимое (воду, перекус) в маленький рюкзак или поясную сумку.
Фото: из личного архива Давида Кумаритова
Первый участок после остановки представляет собой довольно сложный подъëм — придëтся потерпеть. Зато, добравшись до Откликного Гребня, можно передохнуть, сделать невероятно красивые фотографии, пополнить запас воды в роднике. После передышки предстоит подъëм на вершину Круглица.
Это восхождение дастся не каждому, но попробовать стоит. Подниматься придётся по курамам (так называют камни — от совсем маленьких до величественных, которых много на Уральских горах). У человека средней физической подготовки подъëм на вершину от приюта займëт около двух часов.
Что взять с собой:
- рюкзак 40-60 л;
- треккинговые палки;
- провиант;
- обувь с агрессивным протектором;
- две-три пары носков;
- одежду: термобельë для ночлега, тëплые вещи, мембранную куртку на случай дождя или сильного ветра;
- репеллент или другую защиту от насекомых;
- спальный мешок;
- столовые принадлежности.
Более подробный список вещей, необходимых для похода, найдёте в этом материале.
На вышеописанных подъëмах часто встречаются люди, поэтому такие тропы максимально безопасны. Главное — не забывать, что с тропы сходить нельзя: в той местности встречаются дикие животные.
Национальный парк Зюраткуль, вершина Нургуш (54.874924, 59.167164)
Невероятной красоты место с удобной логистикой — вы можете взять с собой всë что угодно, ведь до точки старта (хозяйство «Лосиная ферма» в парке Зюраткуль) можно добраться на попутке. Здесь вы можете ночевать как в палатке, так и в маленьких тёплых домиках.
Место удивляет с первых минут: невероятный вид, чистый воздух и дикие звери (особенно много лосей). Отправляемся в путь. Проходим 7 километров по нетронутому рельефу, наблюдая дикую природу в еë первозданном виде. Когда дойдëте до остановки, у вас будет возможность отдохнуть, перекусить и восполнить запасы воды из родника.
Фото: из личного архива Давида Кумаритова
Лучше всего остановиться в небольшом укрытии — деревянном навесе, под которым стоят стол и лавки. Он такой один, не ошибëтесь. После передышки двигаемся дальше — тут начинается самое интересное. На предстоящем подъëме вам точно пригодятся треккинговые палки, ведь путь почти вертикальный, и нужна хорошая опора.
Пройдя ещë полтора километра, вы попадаете на плато — почти у цели! А на самом верху у вас будет возможность увидеть, как рождаются и сползают по хребту облака, вдохнуть невероятно чистый и сладкий воздух.
Что взять с собой:
- рюкзак 30 л — вполне достаточно, если вы всë привезете на машине;
- спальник;
- треккинговые палки;
- провиант;
- столовые принадлежности;
- репеллент;
- одежду по погоде;
- обувь (желательно две пары);
- две-три пары носков;
- воду.
Выбирайте понравившийся маршрут и внимательно подготовьтесь к путешествию. В таком случае вы получите кучу положительных эмоций от похода.