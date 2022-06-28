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3 полезных упражнения, которые можно делать, пока вы чистите зубы

3 полезных упражнения, которые можно делать, пока чистите зубы
Светлана Ибрагимова Елена Скоблова
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3 упражнения, пока чистите зубы
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Небольшая утренняя разминка, чтобы начать день правильно.
Какие упражнения можно совмещать с другими делами? Что делать, пока чистите зубы?

Рассказываем вместе с тренером.

Многим утром времени не хватает ни на что. Но не стоит забывать, что просто проснуться — недостаточно, организм нужно перевести в активную фазу. Небольшая разминка позволит почувствовать лёгкость во всём теле. А делать её можно параллельно с другими делами: готовкой завтрака или чисткой зубов, к примеру.

Ещё о шести утренних ритуалах, которые помогут взбодриться, рассказали в нашем материале.

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<a href="https://www.championat.com/authors/4745/1.html">Елена Скоблова</a>
Елена Скоблова
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass

Делится списком простых упражнений, которые можно делать даже во время чистки зубов.

Разминка стопы мячиком

Техника выполнения

  • Возьмите мячик, он должен быть довольно жёстким — чтобы при давлении стопой не деформировался.
  • Положите мячик под стопу и надавите на него.
  • Теперь двигайте стопой вперёд-назад.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы на носки

Техника выполнения

  • Встаньте, ноги поставьте вместе.
  • Поднимитесь на носки до точки максимума.
  • Затем опуститесь обратно.

Дыхательные упражнения

Техника выполнения

  • Встаньте, расправьте плечи.
  • Сделайте глубокий вдох, живот при этом надувается.
  • А теперь сделайте выдох, втягивая живот. Корпус при этом можно слегка согнуть.

Фото: istockphoto.com

Если хотите усилить эффект, можно попробовать вакуум. Подробнее о том, как правильно его делать, рассказали в статье ниже.

Вакуум — упражнение для плоского живота и духовного роста Вакуум — упражнение для плоского живота и духовного роста

Начинайте свой день правильно и помните, что мнимое отсутствие времени — не повод для отказа от утренней зарядки.

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