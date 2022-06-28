3 полезных упражнения, которые можно делать, пока чистите зубы

Какие упражнения можно совмещать с другими делами? Что делать, пока чистите зубы?



Рассказываем вместе с тренером.

Многим утром времени не хватает ни на что. Но не стоит забывать, что просто проснуться — недостаточно, организм нужно перевести в активную фазу. Небольшая разминка позволит почувствовать лёгкость во всём теле. А делать её можно параллельно с другими делами: готовкой завтрака или чисткой зубов, к примеру.

Ещё о шести утренних ритуалах, которые помогут взбодриться, рассказали в нашем материале.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass Делится списком простых упражнений, которые можно делать даже во время чистки зубов.

Разминка стопы мячиком

Техника выполнения

Возьмите мячик, он должен быть довольно жёстким — чтобы при давлении стопой не деформировался.

Положите мячик под стопу и надавите на него.

Теперь двигайте стопой вперёд-назад.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы на носки

Техника выполнения

Встаньте, ноги поставьте вместе.

Поднимитесь на носки до точки максимума.

Затем опуститесь обратно.

Дыхательные упражнения

Техника выполнения

Встаньте, расправьте плечи.

Сделайте глубокий вдох, живот при этом надувается.

А теперь сделайте выдох, втягивая живот. Корпус при этом можно слегка согнуть.

Фото: istockphoto.com

Если хотите усилить эффект, можно попробовать вакуум. Подробнее о том, как правильно его делать, рассказали в статье ниже.

Начинайте свой день правильно и помните, что мнимое отсутствие времени — не повод для отказа от утренней зарядки.