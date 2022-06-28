3 полезных упражнения, которые можно делать, пока чистите зубы
Небольшая утренняя разминка, чтобы начать день правильно.
Какие упражнения можно совмещать с другими делами? Что делать, пока чистите зубы?
Рассказываем вместе с тренером.
Многим утром времени не хватает ни на что. Но не стоит забывать, что просто проснуться — недостаточно, организм нужно перевести в активную фазу. Небольшая разминка позволит почувствовать лёгкость во всём теле. А делать её можно параллельно с другими делами: готовкой завтрака или чисткой зубов, к примеру.
Ещё о шести утренних ритуалах, которые помогут взбодриться, рассказали в нашем материале.
супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World Сlass
Делится списком простых упражнений, которые можно делать даже во время чистки зубов.
Разминка стопы мячиком
Техника выполнения
- Возьмите мячик, он должен быть довольно жёстким — чтобы при давлении стопой не деформировался.
- Положите мячик под стопу и надавите на него.
- Теперь двигайте стопой вперёд-назад.
Фото: istockphoto.com
Подъёмы на носки
Техника выполнения
- Встаньте, ноги поставьте вместе.
- Поднимитесь на носки до точки максимума.
- Затем опуститесь обратно.
Дыхательные упражнения
Техника выполнения
- Встаньте, расправьте плечи.
- Сделайте глубокий вдох, живот при этом надувается.
- А теперь сделайте выдох, втягивая живот. Корпус при этом можно слегка согнуть.
Фото: istockphoto.com
Если хотите усилить эффект, можно попробовать вакуум. Подробнее о том, как правильно его делать, рассказали в статье ниже.
Начинайте свой день правильно и помните, что мнимое отсутствие времени — не повод для отказа от утренней зарядки.