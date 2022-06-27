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5 упражнений на растяжку для всего тела от олимпийской чемпионки Веры Бирюковой — тренировка для развития гибкости

5 упражнений для развития гибкости всего тела от олимпийской чемпионки
Вера Бирюкова
Тренировка на гибкость от олимпийской чемпионки
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Вера Бирюкова делится любимой тренировкой, которая поможет проработать все группы мышц.
<a href="https://www.championat.com/authors/5815/1.html">Вера Бирюкова</a>
Вера Бирюкова
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике

Как развить гибкость всего тела? Какие упражнения помогут?

Хочешь быть гибким — будь им! Не надо ждать особенного случая, чтобы помочь себе. Всё, что нужно — это понимание своего тела и некоторые простые знания.

Конечно, гибкость зависит от многих факторов: возраст, тип суставов, эластичность связок и сухожилий, готовность мышц расслабляться и сокращаться. На уровень гибкости влияют даже температура тела и пол человека, как бы нелепо это ни звучало.Хотя женщины считаются более гибкими, чем мужчины, из-за физиологических особенностей, развить гибкость могут абсолютно все.

Зачем нужна растяжка

А зачем она, собственно говоря, нужна, спросите вы?

Улучшает кровообращение

Гибкость важна для кровообращения. Благодаря крови органы бесперебойно снабжаются кислородом, также происходит газообмен в лёгких. С хорошим кровообращением повышаются иммунитет, выносливость, улучшается координация движений, меняется внешний вид кожи, даже привычная походка становится другой. С гибкостью связано и состояние позвоночника, соответственно, она влияет на работу всей центральной нервной системы.

Снимает эмоциональное напряжение

С помощью упражнений на гибкость можно снять эмоциональное напряжение. Душевное состояние начнёт меняться, когда вы будете замечать пусть и небольшие, но всё-таки изменения в теле. Я уже не говорю о том, что гибкость снижает риск травм как для профессиональных спортсменов, так и для обычных людей. Ведь от случайностей никто не застрахован.

Чем ещё полезна растяжка и можно ли с её помощью похудеть, рассказали в нашем материале.

4 важных вопроса о растяжке. Отвечает основательница школы гибкости 4 важных вопроса о растяжке. Отвечает основательница школы гибкости

Развить гибкость всего тела поможет эта несложная тренировка — она под силу даже новичку.

Упражнения, чтобы улучшить гибкость всего тела

Упражнение волна

Упражнение на растяжку плеч

Упражнение на растяжку лопаток

Упражнение на растяжку ног

Подготовительное упражнение к шпагату

Помните, именно гибкость тела даёт свободу движения, а это очень и очень важно. Если у вас уже есть хронические заболевания, посоветуйтесь со своим лечащим врачом, какие из упражнений вам можно делать. Всё в ваших руках!

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