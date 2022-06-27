5 упражнений для развития гибкости всего тела от олимпийской чемпионки
Вера Бирюкова делится любимой тренировкой, которая поможет проработать все группы мышц.
олимпийская чемпионка по художественной гимнастике
Как развить гибкость всего тела? Какие упражнения помогут?
Хочешь быть гибким — будь им! Не надо ждать особенного случая, чтобы помочь себе. Всё, что нужно — это понимание своего тела и некоторые простые знания.
Конечно, гибкость зависит от многих факторов: возраст, тип суставов, эластичность связок и сухожилий, готовность мышц расслабляться и сокращаться. На уровень гибкости влияют даже температура тела и пол человека, как бы нелепо это ни звучало.Хотя женщины считаются более гибкими, чем мужчины, из-за физиологических особенностей, развить гибкость могут абсолютно все.
Зачем нужна растяжка
А зачем она, собственно говоря, нужна, спросите вы?
Улучшает кровообращение
Гибкость важна для кровообращения. Благодаря крови органы бесперебойно снабжаются кислородом, также происходит газообмен в лёгких. С хорошим кровообращением повышаются иммунитет, выносливость, улучшается координация движений, меняется внешний вид кожи, даже привычная походка становится другой. С гибкостью связано и состояние позвоночника, соответственно, она влияет на работу всей центральной нервной системы.
Снимает эмоциональное напряжение
С помощью упражнений на гибкость можно снять эмоциональное напряжение. Душевное состояние начнёт меняться, когда вы будете замечать пусть и небольшие, но всё-таки изменения в теле. Я уже не говорю о том, что гибкость снижает риск травм как для профессиональных спортсменов, так и для обычных людей. Ведь от случайностей никто не застрахован.
Чем ещё полезна растяжка и можно ли с её помощью похудеть, рассказали в нашем материале.
Развить гибкость всего тела поможет эта несложная тренировка — она под силу даже новичку.
Упражнения, чтобы улучшить гибкость всего тела
Упражнение волна
Упражнение на растяжку плеч
Упражнение на растяжку лопаток
Упражнение на растяжку ног
Подготовительное упражнение к шпагату
Помните, именно гибкость тела даёт свободу движения, а это очень и очень важно. Если у вас уже есть хронические заболевания, посоветуйтесь со своим лечащим врачом, какие из упражнений вам можно делать. Всё в ваших руках!