5 звёзд, которые сделали из своих недостатков достоинства

Эти истории доказывают, что, если ты полюбишь себя, тебя полюбит весь мир.

Современные идеалы красоты прописаны очень чётко: параметры тела должны соответствовать определённым цифрам, а одежда должна подчёркивать общепринятые достоинства и скрывать недостатки. Но есть люди, которые на своём примере показывают, как сделать из недостатка визитную карточку.

Винни Харлоу

В четыре года будущей модели поставили диагноз «болезнь витилиго» — хроническое заболевание, при котором на коже самопроизвольно образовываются белые пятна (такой же болезнью страдал Майкл Джексон). Именно эта особенность принесла девушке мировую славу.

Фото: gettyimages.com

В своих интервью модель рассказывает, что сверстники издевались над ней и называли её «корова» или «зебра». Из-за постоянных издевательств девочка даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Но история сложилась иначе.

«Самое худшее, что вы можете сделать, — это сесть и принять поражение. Поднимайтесь и пробуйте снова. Моя история касается не только людей с витилиго. Витилиго — это просто отличительная черта, как веснушки, кучерявые волосы, малюсенькие уши… Все мы разные. Мой совет — примите и полюбите себя, несмотря на то, как вы выглядите», – говорит модель.

Эмили Ратаковски

Модель всегда отличалась идеальной точёной фигурой, однако нашлись люди (и их немало), которые стали указывать на особенность её пресса — вертикальное углубление между мышцами. Кто-то утверждает, что это шрам и результат пластического вмешательства, а кто-то видит в этой особенности все признаки диастаза — прямого расхождения мышц живота.

Фото: gettyimages.com

Под диастазом понимают ослабление и истончение белой линии, когда она перестаёт удерживать прямые мышцы живота в правильном положении, и они начинают расходиться в стороны. Это может быть связано не только с беременностью, но и с пожилым возрастом, колебаниями веса, занятиями тяжёлой атлетикой, или наследственной слабостью мышц живота. Диастаз встречается не только у женщин, но и у мужчин.

Чем бы ни являлась эта особенность — она отличает модель. Несмотря на тысячи комментариев о её внешности, девушка буквально культивировала свой пресс, и теперь это стало трендом. Некоторые клиники пластической хирургии даже предлагают лечь под нож, чтобы получить «животик как у Эмили».

Ума Турман

В 12-летнем возрасте рост будущей актрисы составлял уже 170 сантиметров, что и так не добавляло Уме уверенности в себе, а насмешки одноклассников ещё больше заставляли её увериться в собственной непривлекательности. Ума отчаянно стеснялась своего роста, большого размера ноги и неидеальной внешности.

Фото: gettyimages.com

При росте 183 см её размер обуви – 42-й, поэтому она предпочитает избегать каблуков и нарядов с открытыми ногами. Однако именно рост и размер ноги актрисы восхвалял режиссёр Квентин Тарантино в фильме «Убить Билла». Неоднократно камера задерживается в течение нескольких минут на ступнях актрисы. После этого над режиссёром стали подшучивать, что у актрис с маленьким размером обуви нет шансов сниматься в его фильмах.

Ребел Уилсон

В 2020 году актриса похудела на 57 килограммов, однако всё ещё не вписывается в принятые стандарты красоты. Отчасти именно пышные формы сделали её знаменитой в комедийном жанре.

Как худела Ребел, можно прочитать в нашем материале.

О своём похудении актриса говорит как о подходе к своему психическому и физическому здоровью: «Не то чтобы я хотела сбросить вес и достичь определённых цифр. Дело не в этом, а в том, чтобы разобраться, почему у меня была склонность к перееданию. У меня была такая работа, на которой мне платили очень много денег за то, чтобы я была больше. Порой это может сыграть с тобой злую шутку».

Фото: GettyImages.com

Австралийка и сегодня продолжает доказывать, что звёздами Голливуда могут быть не только стандартные красотки, но и пышные дамы.

Каролина Куркова

Один из ангелов с показов Victoria's Secret стала неким символом бодипозитива и любви к себе: у чешской модели нет пупка, она лишилась его вследствие операции по удалению пупочной грыжи. Символично, что с такой особенностью Каролина не просто стала моделью, а решила не скрывать эту часть тела и демонстрировать с подиумов именно нижнее бельё и купальники. Куркова сегодня является одной из самых востребованных моделей по всему миру.

Фото: gettyimages.com

Лишь в 2008 году она рассказала об операции, которая привела к этой особенности, потому что до этого никогда не чувствовала шейминга по этому поводу. Сама модель считает, что так произошло благодаря распространению социальных сетей.

Для того чтобы лишний раз не шокировать публику, специалисты пририсовывали Каролине Курковой пупок. Однако скрыть эту особенность было возможно только на фотографиях, но не на подиуме. «Я не хочу быть другой. Природа сделала меня такой, какая я есть, и я должна быть счастлива!» — говорит чешская модель.