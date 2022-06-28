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Как понять, что болит почка, а не спина: 4 основных симптома

Как понять, что болят почки, а не спина. Отвечает врач
Ирина Юзуп
Как понять, что болят почки, а не спина
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В обоих случаях неприятные ощущения возникают в пояснице, но есть несколько отличий.
<a href="https://www.championat.com/authors/4885/1.html">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf

Как отличить боль в спине от боли в почках?

Болевые ощущения в пояснице могут говорить о проблемах как с мочевыделительной системой, так и с опорно-двигательным аппаратом. Боли в этой области возникают и при воспалительных процессах в области живота, и при напряжении в спине.

О том, какие упражнения помогут снять болевые ощущения в спине, рассказали в материале ниже.

Всего 3 упражнения помогут избавиться от боли в спине Всего 3 упражнения помогут избавиться от боли в спине

На первый взгляд, симптоматически боли в спине и почках схожи. Они возникают в одной и той же области, ограничивают движения и в некоторых случаях ощущаются достаточно остро. Однако при проблемах с почками болевые ощущения могут и вовсе отсутствовать, из-за чего болезнь переходит в запущенную стадию. Как узнать, что проблемы связаны именно с ними?

Повышенная температура

Если болят именно почки, боль чаще возникает с одной стороны спины (слева или справа) чуть ниже рёбер. Это состояние нередко сопровождается повышением температуры, чувством разбитости, слабостью, повышением артериального давления, ознобом, головной болью. Такие симптомы не характерны для проблем с опорно-двигательным аппаратом.

Боль ноющая и более глубокая

Если боли связаны с патологиями мышц спины и позвоночника, они чаще поверхностные, могут быть тянущими, стреляющими, резкими, «отдавать» в нижнюю конечность, иногда сопровождаются чувством онемения.

При проблемах с почками боли более глубокие, часто ноющие, тупые, отдают в пах, подвздошную область. Исключение составляет почечная колика, для которой характерны сильнейшие приступообразные боли.

Болевые ощущения постоянны

Болевой синдром при проблемах со спиной может усиливаться или стихать при смене положения тела. В то время как при заболеваниях почек боль не зависит от того, сидите вы или стоите.

Разогревающая мазь не помогает

Боли в мышцах и позвоночнике стихают при нанесении мази с разогревающим эффектом или противовоспалительными компонентами в составе. Почечную боль такие средства не убирают.

Проблемы с мочеиспусканием

Заболевания почек часто сопровождаются проблемами с мочеиспусканием, оно может быть болезненным и учащённым.

Если боль в области поясницы не уменьшается в состоянии покоя, постоянно увеличивается, при этом наблюдаются повышение температуры и потеря в весе, необходимо незамедлительно обратиться ко врачу.

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