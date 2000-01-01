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4 типа продуктов, которые замедляют работу мозга
4 типа продуктов, которые замедляют работу мозга
Они могут увеличить риск деменции и других возрастных изменений.
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Трансжиры
Трансжиры
Это крайне губительный продукт не только для мозга, но и для сердца и сосудистой системы.
В основном они содержатся в фаст-фуде и еде быстрого приготовления: в гамбургерах, картофеле фри, везде, где используется фритюр, в замороженных пиццах, в пирожных, пончиках, пирогах, чипсах, майонезе, сладкой глазури, маргарине.
Быстрые углеводы
Быстрые углеводы
Все продукты, в которых есть сахар, содержат быстрые углеводы: алкоголь, торты, пирожные, молочный шоколад, белый хлеб, кексы, пироги, булочки, абрикосы, персики, дыни, черешня, мороженое, мёд, соки из фруктов, газированные напитки и др.
Соленья
Соленья
Переизбыток соли в организме вызывает повышенное артериальное давление и нарушает мозговое кровообращение. Связано это с тем, что, когда мы употребляем солёные продукты — огурцы, помидоры, солёные грибы, рыбу и колбасу — жидкость в организме задерживается и стенки сосудов начинают отекать.
Ароматизаторы и красители<br/>
Ароматизаторы и красители
Токсины, которые содержат продукты с красителями, ухудшают питание головного мозга.
Самые популярные продукты, содержащие ароматизаторы и красители — сладкая газировка, мармелад, колбаса, бульонные кубики, чипсы и сухарики. 
Подробнее о том, чем именно эти группы продуктов опасны для мозга, читайте в <a href="https://www.championat.com/lifestyle/article-4474911-produkty-uhudshayuschie-rabotu-mozga-kakie-produkty-i-kak-zamedlyayut-mozg-i-snizhayut-skorost-myshleniya.html">статье</a>.
Подробнее о том, чем именно эти группы продуктов опасны для мозга, читайте в статье.
Нутрициолог назвала 4 типа продуктов, которые замедляют работу мозга
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