Нутрициолог назвала 4 типа продуктов, которые замедляют работу мозга

Трансжиры

Это крайне губительный продукт не только для мозга, но и для сердца и сосудистой системы.

В основном они содержатся в фаст-фуде и еде быстрого приготовления: в гамбургерах, картофеле фри, везде, где используется фритюр, в замороженных пиццах, в пирожных, пончиках, пирогах, чипсах, майонезе, сладкой глазури, маргарине.