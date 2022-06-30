Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага

Николай Матвеев врач высшей категории, к. м. н., основатель «Школы управления весом доктора Матвеева» Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть?

Стремящийся похудеть идёт в зал! Но, как правило, полные люди не приучены к физической нагрузке. И, прежде всего, не приучена их сердечно-сосудистая система. В лучшем случае из-за быстрого переутомления благородный порыв заняться собой проходит. Я настаиваю, что организм необходимо готовить к нагрузкам постепенно.

Начните с бега и увеличения выносливости

Сначала человек учится долго ходить (не все на это способны!), потом — этап скандинавской ходьбы, потом неторопливый бег. Вся нагрузка высчитывается индивидуально, каждому подбирается своя тренировочная пульсовая зона. А вот когда ученик может медленно пробежать 5 км и его пульс при этом не превышает максимально допустимого, он получает добро заниматься тем, чем хочет. Хочет — в зал, хочет — на велосипед, хочет — на лыжи. Каждому своё, многие остаются в беге — он затягивает.

О том, как научиться быстро бегать, рассказали в нашей статье.

Скорректируйте питание

Я не устаю убеждать, что похудеть только с помощь нагрузок невозможно — столько, сколько мы наедаем, нам физически не потратить. Поэтому на первом месте — рацион!

Постепенно наращивайте мышцы

Физическая нагрузка уменьшает инсулинрезистентность, а мышечная ткань (в процессе тренировок её станет больше) — это самая метаболически активная ткань. Если мышц много, даже в покое мы начинаем тратить больше калорий. Так что физическая нагрузка и тренировки обязательны. Вкупе с правильным питанием.

Подробнее о том, как мужчинам начать правильно питаться, рассказали в материале ниже.

Почему мужчинам легче похудеть, чем женщинам

В целом мужчины устроены так, что похудеть им чуть проще, чем женщинам. Вероятно, это обусловлено эволюционным предназначением. Всё же исторически мужчина — кормилец и добытчик, долгие годы подвижность и активность были вопросом выживания. Основное (изначальное) женское предназначение — подготовка к деторождению. Даже наш гормональный фон располагает к этому: у мужчин нет циклических изменений, тестостерон (способствующий сжиганию жира) преобладает над эстрогеном, выше уровень лептина — гормона, отвечающего за ощущение сытости.

Здорово, что в последние годы имидж успешного мужчины смещается в сторону стройного, активного, излучающего здоровье человека. Возможно, это сподвигнет многих к изменению отношения к себе, своему организму, образу жизни.