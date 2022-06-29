В некоторых случаях от холодного десерта лучше совсем отказаться.

Какое мороженое можно есть, если вы на диете. Объяснила диетолог

Эльвина Бинатова врач-эндокринолог, врач-диетолог Какое мороженое можно есть, если хотите похудеть?

Мороженое — это лакомство, которое готовят на основе молока, сливок и масла с различными наполнителями: орехами, шоколадом или фруктами. Считается, что первое мороженое изобрели около 5 тыс. лет назад. Из-за сложностей приготовления и хранения это лакомство было дорогим и труднодоступным.

В настоящее время мороженое — один из самых любимых десертов практически всех детей и многих взрослых.

Что произойдёт, если есть мороженое каждый день, рассказали в материале.

Какое мороженое выбрать

Мороженое — калорийный, сладкий и жирный продукт. По жирности они распределяются так:

пломбир — 11,5-20%;

сливочное — 7,5-11,5%;

молочное — 0,5-7,5%;

сорбет, фруктовый лёд — 0,2-1%.

Так, у классического пломбира процент жирности составляет 12-13%, а у жирного — в пределах 15-20%. Калорийность такого десерта — наибольшая в сравнении с тем же молочным мороженым. Оно содержит всего 0,5-7,5% и считается одним из самых полезных и низкокалорийных видов.

Как альтернативу молочному мороженому можно выбрать десерт, приготовленный на основе ягодных и фруктовых соков — сорбет и фруктовый лёд. В составе таких десертов не содержится молочных продуктов, поэтому они также считаются менее жирными и калорийными.

При покупке мороженого обязательно читайте его состав. В покупном сорбете первые позиции занимают сахар, усилители вкуса, красители и ароматизаторы. Что не очень хорошо.

Молоко, сливки, сахар и ванилин — основополагающие компоненты, на которые стоит обратить внимание при выборе полезного и вкусного мороженого. А вот бояться таких добавок, как эмульгаторы и стабилизаторы, не стоит. Эти вещества позволяют увеличить срок хранения мороженого и помогают поддерживать его форму.

Фото: unsplash.com/@micheile

Польза и вред мороженого

В одной порции мороженого содержится много кальция (20-30% от суточной нормы), а также калий и фосфор, которые участвуют в регуляции костного обмена и способствуют укреплению костей и зубов.

Кроме того, в этом лакомстве содержатся витамины группы А, Е, В, магний и натрий.

Мороженое — источник Л-триптофана, который успокаивает нервную систему и поднимает настроение.

Можно ли набрать вес от мороженого

Можно, но только если ежедневно употреблять его в большом количестве. Причём стоит отдать предпочтение молочному мороженому или сорбету, так как они наименее жирные.

Людям с избыточной массой тела и худеющим стоит выбирать мороженое без добавок. Одну порцию такого мороженого можно есть без вреда для здоровья и фигуры. Главное — вписать его в общую суточную калорийность рациона. Можно употреблять любое мороженое при условии, если не превышаете свою норму по калориям.

Не рекомендуется есть мороженое тем, у кого есть заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы. Также следует ограничить его употребление людям с сахарным диабетом.

Полезное мороженое без химических добавок можно приготовить дома. Делимся рецептами в материале.