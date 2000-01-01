Блогер отказался от еды и три дня ел только огурцы
Даже воду он заменял овощами.
День 1
Первый день эксперимента блогер Михаил Поляков начинает с того, что утром съедает огурец вместо стакана воды. Так как весь день он проводит дома и мало двигается, то съедает всего четыре огурца.
Блогер отмечает, что его самочувствие в первый день эксперимента в порядке, нет чувства голода и не очень сильно хочется пить.
Блогер отмечает, что его самочувствие в первый день эксперимента в порядке, нет чувства голода и не очень сильно хочется пить.
День 2
На второй день Михаил отправляется по делам и берёт с собой два огурца. Он много двигается, следовательно, по сравнению с первым днём огуречной диеты расходует больше энергии, у него увеличивается чувство голода и жажды.
На этот раз он съедает шесть огурцов, при этом отмечает, что стал больше уставать.
На этот раз он съедает шесть огурцов, при этом отмечает, что стал больше уставать.
День 3
Утром третьего дня блогер чувствует себя хорошо, но необычно много спит, так как необходимо восстановить энергию. За последний день огуречной диеты Михаил съедает шесть овощей.
Под конец он отмечает, что чувствует себя очень уставшим.
Под конец он отмечает, что чувствует себя очень уставшим.
В конце эксперимента вес блогера опустился до отметки 70,5 кг. Таким образом, на огуречной диете ему удалось потерять 2,2 кг.
Блогер отказался от еды и три дня ел только огурцы. Вот что из этого вышло
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