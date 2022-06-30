Что произойдёт с организмом, если съесть слишком много черешни
И сколько ягод можно есть в день.
основатель Международного института интегративной нутрициологии
Можно ли есть черешню каждый день? Чем это может быть опасно? Сколько черешни можно есть в день?
Сезон черешни в самом разгаре. Эта витаминная ягода способна наладить пищеварение и работу сердца, практически не содержит лектинов (растительные белки, которые могут провоцировать некоторые заболевания) и богата витаминами.
Манящий аромат черешни привлекает, и мы не замечаем, как съедаем чашку за чашкой. Можно ли есть черешню каждый день и какое её количество пойдёт на пользу?
Чем полезна черешня
Во-первых, в ягодах много витаминов и минералов, витамины группы В, С, Е, К и другие.
Во-вторых, черешня благоприятно влияет на состояние организма, в том числе нормализует обмен веществ и улучшает работу головного мозга и укрепляет функции памяти.
Не стоит забывать, что в кожуре ягоды могут накапливаться пестициды и химикаты. Поэтому нужно вымачивать черешню перед едой — минимум 30 минут в холодной воде. Такая обработка нейтрализует вредные вещества и защитит организм от возможного отравления.
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Кому нельзя есть черешню
Несмотря на перечисленные плюсы черешни, есть несколько причин с осторожностью подойти к её употреблению:
- пищевая аллергия — черешня считается сильным аллергеном;
- сахарный диабет — фруктоза в составе черешни при избыточном потреблении может спровоцировать скачок сахара в крови;
- гастрит в стадии обострения;
- детский возраст до двух лет;
- повышенная кислотность желудка.
Отказаться от ягоды также нужно в случае запоров или диареи, при повышенном газообразовании.
Что будет, если переесть черешни
Черешня — полезная ягода, и ежедневное употребление не принесёт вреда организму, если соблюдать меру. Не рекомендуется есть больше 250 г черешни в день.
А вот переедание может спровоцировать ряд проблем:
- повышение сахара в крови;
- аллергические реакции;
- развитие непроходимости кишечника.
Не рекомендую есть черешню, как и другие фрукты и ягоды, на голодный желудок, чтобы не травмировать слизистую желудочно-кишечного тракта. Оптимальное время для ягодного десерта — спустя 40-60 минут после основного приёма пищи.
Перед покупкой черешни обратите внимание на свежесть ягоды — плоды должны блестеть, не иметь матовости и шершавости. Зелёный цвет плодоножки говорит о том, что черешня собрана недавно.
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