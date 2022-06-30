И сколько ягод можно есть в день.

Что произойдёт с организмом, если съесть слишком много черешни

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Можно ли есть черешню каждый день? Чем это может быть опасно? Сколько черешни можно есть в день?

Сезон черешни в самом разгаре. Эта витаминная ягода способна наладить пищеварение и работу сердца, практически не содержит лектинов (растительные белки, которые могут провоцировать некоторые заболевания) и богата витаминами.

Манящий аромат черешни привлекает, и мы не замечаем, как съедаем чашку за чашкой. Можно ли есть черешню каждый день и какое её количество пойдёт на пользу?

Чем полезна черешня

Во-первых, в ягодах много витаминов и минералов, витамины группы В, С, Е, К и другие.

Во-вторых, черешня благоприятно влияет на состояние организма, в том числе нормализует обмен веществ и улучшает работу головного мозга и укрепляет функции памяти.

Не стоит забывать, что в кожуре ягоды могут накапливаться пестициды и химикаты. Поэтому нужно вымачивать черешню перед едой — минимум 30 минут в холодной воде. Такая обработка нейтрализует вредные вещества и защитит организм от возможного отравления.

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Кому нельзя есть черешню

Несмотря на перечисленные плюсы черешни, есть несколько причин с осторожностью подойти к её употреблению:

пищевая аллергия — черешня считается сильным аллергеном;

сахарный диабет — фруктоза в составе черешни при избыточном потреблении может спровоцировать скачок сахара в крови;

гастрит в стадии обострения;

детский возраст до двух лет;

повышенная кислотность желудка.

Отказаться от ягоды также нужно в случае запоров или диареи, при повышенном газообразовании.

Что будет, если переесть черешни

Черешня — полезная ягода, и ежедневное употребление не принесёт вреда организму, если соблюдать меру. Не рекомендуется есть больше 250 г черешни в день.

А вот переедание может спровоцировать ряд проблем:

повышение сахара в крови;

аллергические реакции;

развитие непроходимости кишечника.

Не рекомендую есть черешню, как и другие фрукты и ягоды, на голодный желудок, чтобы не травмировать слизистую желудочно-кишечного тракта. Оптимальное время для ягодного десерта — спустя 40-60 минут после основного приёма пищи.

Перед покупкой черешни обратите внимание на свежесть ягоды — плоды должны блестеть, не иметь матовости и шершавости. Зелёный цвет плодоножки говорит о том, что черешня собрана недавно.

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