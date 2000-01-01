Главные спортивные события июля–2022: сноубордический лагерь, фестивали и велогонки

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Главные спортивные события июля–2022
Главные спортивные события июля–2022
Не упустите шанс проверить свои силы на летних соревнованиях.
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Bonus Summer Camp
Bonus Summer Camp
Когда и где: 3 июня — 10 июля, Красная Поляна.
Вы когда-нибудь катались на сноуборде или лыжах летом в горах? Есть прекрасная возможность это сделать. Сноубордический лагерь, который организовал Денис «Бонус» Леонтьев, проходит уже сейчас. Но поторопитесь, снег скоро растает.
Фестиваль Arkhyz X Run
Фестиваль Arkhyz X Run
Когда и где: 1-3 июля, Архыз.
Для тех, кто любит горы, свежий воздух и бег. Остаётся совсем немного времени до большого фестиваля трейла в горном массиве Архыза. Вы увидите снежные вершины, чистейшие озёра и море рододендронов. Не забудьте выбрать дистанцию забега, которая подходит вам.
Забег Trail от «Лиги Героев»
Забег Trail от «Лиги Героев»
Когда и где: 2 июля, Санкт-Петербург.
Забег Trail состоится в самом сердце города. Природный рельеф, естественные преграды и набор высоты 50+ м уже ждут тех, кто сможет их покорить.
Российская Дрифт Серия, 3-й этап
Российская Дрифт Серия, 3-й этап
Когда и где: 2–3 июля, Москва.
Дрифт – это уже не просто забава молодёжи на ночных парковках, а серьёзный вид спорта. Автомобильные соревнования всегда были богаты и щедры на эмоции. Не верите? Тогда приезжайте на АДМ «Мячково» и убедитесь сами.
Ironstar Supermix
Ironstar Supermix
Когда и где: 3 июля, Завидово.
Всем участникам придётся преодолеть сначала 1/8, а затем 1/4 часть «Железного человека». Перерыв, конечно, будет, но только два часа. Проверьте свой плавательный костюм, велосипед и кроссовки. Встретимся на старте.
Российская серия кольцевых гонок, 2-й этап
Российская серия кольцевых гонок, 2-й этап
Когда и где: 8–10 июля, Нижний Новгород.
Фестиваль скорости снова возвращается на автодром «Нижегородское кольцо». Гонки в четырёх кузовных классах, дебют новой Toyota Supra GT4, выставка достижений автомобильного тюнинга и многое другое будут ждать вас.
Ночной забег
Ночной забег
Когда и где: 9 июля, Москва.
Это единственный массовый забег в Москве, который начинается после захода солнца. Не пропустите необычный старт сезона-2022 и пробегите 10 км по набережным ночной столицы. Гарантируем, скучно не будет.
Ночной велофестиваль
Ночной велофестиваль
Когда и где: 9 июля, Москва.
Праздник в поддержку развития велосипедной культуры и масштабное событие для всех, кто выбирает альтернативные средства передвижения по городу. Участники стартуют в 20:00, проедут 20 км, а на финише всех будет ждать развлекательная программа.
Ironlady
Ironlady
Когда и где: 22 июля, Калининград.
Женский забег, который пройдёт накануне триатлон-соревнований IRONSTAR KALININGRAD 2022. К участию приглашаются девушки от 16 лет. Дистанция небольшая — всего 5 км. Погода обещает быть комфортной, но солнцезащитный крем мы всё же рекомендуем захватить с собой.
Любительская велогонка GRAN FONDO
Любительская велогонка GRAN FONDO
Когда и где: 17 июля, Лотошино.
Самая популярная в России серия шоссейных велозаездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей. Участников будут ждать живописные маршруты недалеко от города.
Велогонка LA STRADA
Велогонка LA STRADA
Когда и где: 23 июля, Москва.
Почувствовать себя настоящим велогонщиком на необычном маршруте несложно. Нужно просто любить ездить на велосипеде в парке, по набережным или на природе. На старт гонки может выйти каждый. Это ваш шанс заявить о себе, преодолеть маршрут и получить медаль.
Russian Endurance Challenge 2022
Russian Endurance Challenge 2022
Когда и где: 24 июля, Волоколамск.
В четырёхчасовом марафоне примут участие экипажи, состав которых может варьироваться от двух до четырёх пилотов. В подобных гонках побеждает не время, как всегда, а тактика, надёжность техники и мастерство пилота.
Главные спортивные события июля–2022: сноубордический лагерь, фестивали и велогонки
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