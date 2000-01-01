Главные спортивные события июля–2022: сноубордический лагерь, фестивали и велогонки

Велогонка LA STRADA

Когда и где: 23 июля, Москва.

Почувствовать себя настоящим велогонщиком на необычном маршруте несложно. Нужно просто любить ездить на велосипеде в парке, по набережным или на природе. На старт гонки может выйти каждый. Это ваш шанс заявить о себе, преодолеть маршрут и получить медаль.