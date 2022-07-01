Есть ситуации, в которых можно обойтись без этого.

8 вещей, за которые вы никогда не должны извиняться

Одним из «золотых» правил воспитания ребёнка считается способность научить его говорить «волшебные» слова. В ряд со «спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте» и «до свидания» встало слово «извините».

Разбираемся, за что нас научили извиняться и в каких случаях это делать необязательно.

Ирина Берман психолог, коуч, основатель детского Центра развития интеллекта Рассказывает за что не стоит извиняться.

За правду. Думаю, здесь каждый вспомнит свою историю. Например, ребёнок не стал есть бабушкин пирог, назвал его невкусным. Родители тыкают ребёнка в бок: «Извинись, она старалась ради тебя!». Но что если пирог действительно ему не понравился? Извиняться за правду — значит, не иметь права на собственное мнение.

За свой отказ. Никогда не стоит просить прощения за то, что вы не хотите делать. Говоря «нет», не нужно подкреплять его своими извинениями, так как вам не за что испытывать чувство вины.

За чужие ожидания. Вы не должны и не обязаны соответствовать чьим бы ни было нормам, правилам, ожиданиям. Нельзя жить чужими интересами, желаниями и поддерживать образ, который человек создал в своей голове.

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За свои жизненные взгляды, принципы, мнение. Жить важно так, как хочется вам, а не по навязанным шаблонам или оглядываясь на окружающих.

За то, что входит в обязанности других. Принесли не тот заказ в ресторане? «Извините, но я это не заказывал». А если парикмахер испортил волосы? Тоже стоит ответить: «Извините, но я это не заказывал»? Возможно, это преувеличение, но эти извинения не имеют отношения к вежливости, а только к отстаиванию своих границ и права на получение качественных услуг, за которые вы платите.

За свои желания. Поверьте, это ваше право, а не причина просить прощения у себя или тем более у окружающих. Побыть в одиночестве, уехать в отпуск зимой, тратить на себя деньги — не эгоизм, а здоровое желание любого человека.

Фото: unsplash.com/@timromanov

За свои эмоции. Ни за слезы, ни за хорошее настроение нельзя себя винить — все мы люди и имеем право на проявление своих чувств. Эмоции сдерживать вредно.

За других. Поступки совершеннолетних и дееспособных людей — не ваша зона ответственности.

За незнание. Знать всё — невозможно. Узнавать новое намного приятнее чувства вины, а способность признать то, что вы чего-то не знаете — признак силы.

За отсутствие вины. Не оправдывайтесь и не берите на себя ответственность, если вы не имеете к произошедшему никакого отношения.

Чтобы смягчить неприятную ситуацию, можно выразить сожаление, признать эмоции другого человека или предложить альтернативу. Что такое извинение по сути? Это признание своей вины перед кем-либо за что-либо. Но, к сожалению, многие извиняются «просто так».

Это можно «оправдать» вежливостью, желанием понравиться, угодить, но в основном это проблемы с самооценкой и личными границами. Не стоит забывать, что чувство вины — не врожденное, а сформированное. А откровенное хамство прикрыть извинениями невозможно.