Как Стас Пьеха смог справиться с зависимостью и в 37 лет начать боксёрскую карьеру

В текстовом сериале «Форма успеха» мы рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и по-настоящему в нём успешен. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Сегодня о своём образе жизни нам рассказал певец Стас Пьеха. Он знает, как справиться с зависимостями, помочь другим и начать заниматься боксом после 35.

Стас Пьеха российский певец Рассказывает, как воплотил детскую мечту и пришёл в психологию.

Про детство

Не могу сказать, что в детстве мне как-то прививали любовь к спорту. Но у бабушки был один музыкант, который меня всё время заставлял ходить на руках, подтягиваться, отжиматься. Благодаря этому у меня были сильные руки. Где-то лет в 11-12 я пошёл на карате, проходил меньше года точно, непонятно как сдал на жёлтый пояс. После этого уже вёл неподобающий спортсмену образ жизни, не мушкетёрский.

Вернулся к активному образу жизни спустя несколько лет через гиревой спорт и качалку, но, когда пошли большие веса, я начал травмироваться и снова забросил.

Детей нужно обязательно приобщать к спорту, причём с раннего возраста. Выбирать тот, у которого главная цель – научить чему-то, не просто создать форму или видимость, а дать навыки реальные. Очень круто, когда ребёнок в контакте не только со своими родителями, сверстниками и головой, а ещё и с телом.

Мысли и тело – это единый механизм, одна конструкция. Если человек дружит со своим телом, знает, как оно работает и как им владеть, то с мыслями и чувствами значительно проще работать.

Про спорт после 35

В 37 лет я понял, что у меня в детстве была мечта заниматься боксом, потому что были друзья-боксёры – мне казалось, что кому-кому, а боксёру хамить нельзя. Конечно, я на безумии выскакивал и «отхватывал» первое время конкретно. Мне три месяца били в голову, потом я по два часа после тренировок сидел и ловил вертолёты, потом мне сказали, что так не должно быть. Я начал заниматься с умом.

Совсем недавно увидел у коллеги по цеху его занятия по джиу-джитсу и захотел попробовать. Мне понравилось, теперь занимаюсь ещё и этим. Кроме боевых видов спорта, мне очень нравятся настольный теннис и велоспорт, иногда нахожу время. Я даже занимался пилотированием самолёта, спортивным пилотажем почти два года. Лепил фигуры высшего пилотажа, петли Нестерова, всякие почки, штопоры. Тоже интересный спорт, но требующий больших денег.

Я понимаю, что мне уже 41, особых спортивных амбиций быть не может. Но есть возрастные категории, в которых себя можно очень хорошо испытывать. Я бы хотел по боксу провести три настоящих боя хотя бы с первым разрядом, а в джиу-джитсу – получить пурпурный пояс. Это вполне реальные цели, кстати. Я спокойно отношусь к этому. Знаю свои ограничения, недостатки и свой потолок.

Командные виды спорта — не для меня. Очень много ответственности делится на большое количество людей. Мне нравится, когда я сам несу за всё ответственность.

За большим спортом я слежу, мне нравятся все единоборства. Из боксёров с большим удовольствием наблюдаю за Артуром Бетербиевым, Дмитрием Биволом, Андре Уордом. Если говорить о единоборствах, нравятся Ислам Махачев, Чарльз Оливейра и Хамзат Чимаев. Конор Макгрегор мне, конечно, нравился тогда, когда он был реальным Конором. Когда он начал сильно богатеть — ему это на пользу не пошло.

Про рутину

Раньше мог вставать очень поздно, сейчас я решил, что так больше жить нельзя и надо вставать в 11:30. Ложусь — в 2:30. Я сначала пью воду, чищу зубы, бреюсь и завтракаю. Иногда удаётся помедитировать. В качестве ежедневной зарядки провожу работу с резиной и эспандерами. У меня огромное количество резины дома, я могу создавать сопротивление вплоть до эквивалента в 150 кг. Для меня это и силовые тренировки, и реабилитация.

С питанием всё, конечно, могло быть и лучше. Во-первых, мой завтрак всегда очень плотный: каша с топпингами, омлет, авокадо, сыр, помидор и обязательно что-нибудь сладкое. Обед у меня обычно вялый, никогда нет аппетита. Бывает даже такое, что я ем просто батончики протеиновые, и всё. Ужинать я стараюсь здоро́во. Картошку на ужин не ем, ограничиваюсь салатами и мясом или рыбой.

Про зависимость

Из десяти попробовавших запрещённые вещества только двое продолжают употреблять, остальные перестают. В один момент я стал над этим задумываться. Потом, пройдя все реабилитации и углубившись в психологию, я узнал, что есть такой термин, как пара-алкоголизм или созависимость. Именно отсюда берутся трудоголики, сексоголики и игроманы.

Если ты созависимый, тебе всё время тревожно, что-то не устраивает, что-то болит, никогда не бывает идеально. И, как только ты встречаешься со своим любимым веществом, а у каждого оно разное, тебе сразу становится нормально, ты превращаешься в обычного человека. Обычный человек не нуждается в корректировке, потому что его родители его любили, говорили об этом, и он понимал, что он в безопасности.

Я пара-алкоголик чистейший, и мне всегда было некомфортно. Нужно было доказывать, что я классный. Если меня не все любили, я очень сильно страдал. Я должен был всех сначала околдовать, а потом уже общаться. Как только я в первый раз что-то употребил, стало легче. Когда я дошёл до опиатов, понял, что вообще один шаг остался. Я начал умирать.

У меня была длительная ремиссия в 11-12 лет. Первый мой выход был после пяти лет употребления, в которых были две комы. Причём комы не останавливали ни меня, ни знакомых.

Однажды у меня пожар дома случился. Я уснул с сигаретой в очередной раз, и загорелась комната. Я проснулся, а вокруг всё полыхает. Меня вывели в коридор, сняли всю одежду и увидели руки. Отправили в Москву. В 17 лет я попал в клинику. Я просто не хотел, чтобы мне было больно, и всё. Я ничего не понимал, ни о чём не думал.

По итогу пять лет из жизни выпало. Такое время было грустное.

Как всего этого избежать? Очень важно мышление, которое формируется у ребёнка. Нужно, чтобы интерпретация жизни была максимально позитивная. Если её нет, нужно создать. Только это и важно. Ещё надо стараться как можно больше давать ребёнку тактильности и объятий. Нужно больше говорить о любви, чаще хвалить, отмечать его плюсы и стараться давать ему право на все его чувства. До какого-то разумного предела, конечно.

Взрослым важно стать любящим родителем самому себе. Жить с тем багажом, который есть, попробовать быть максимально счастливым со своим прошлым. Я как никто знаю, о чём идёт речь. Я даже выступал на международном дне психологии, посвящённом зависимости. Помимо этого, проводил семейные сессии наркоманов с родителями.

Зачем нужно заниматься спортом?

Вспомните, чем вы занимались в детстве или мечтали заниматься. Если вы играли в футбол, почему бы снова не начать играть? Если были другие мечты, надо пробовать.

Бокс был моей детской мечтой, я к нему и пришёл в итоге. Бокс – это ведь не совсем про здоровье. Будем честны — он про удовольствие. Это очень красивый спорт, академичный, плюс помогает избавиться от какой-то своей внутренней гневливости.

Вообще надо гневаться. Самая здоровая тема, если вы испытываете злость — злиться. Подавленный гнев можно избежать просто предъявлением своей нормальной здоровой злости. Можно грустить, можно злиться, можно плакать. Спорт помогает мне в том числе не возвращаться к зависимости.

Спорт — это тоже сублимация детских чувств. Во-первых, в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя в детстве были представления о том, какой ты будешь, о том, какой будет твоя жизнь. Эти представления по правде самые честные и самые правильные. Надо вспоминать эти детские мечты и их реализовывать.

За предоставление места для съёмки и тренировки благодарим клуб Crocus Fitness Ленинградский.