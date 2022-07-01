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Тест: угадай сколько лет по фото знаменитости

Сколько лет российским звёздам? Запутанный тест «Чемпионата»
Наида Саидова
Сколько лет российским звёздам? Пройди тест
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Есть вероятность, что некоторые цифры вас удивят.

Говорят, что возраст — это только цифра, но некоторые готовы прибегать к любым способам, чтобы скрыть её от глаз общественности. Одними из таких людей являются певцы, актёры и все те, кого мы каждый день наблюдаем на экранах телевизоров и на большой сцене.

В обязанности звёзд входит неустанная работа над собой. Некоторые преуспевают настолько, что сложно по внешнему виду понять, сколько им лет. Чтобы скрыть возраст, некоторые прибегают к услугам хирургов, однако есть и те, которым помогает только лишь отличная генетика. Мы собрали нескольких звёзд, чей возраст не всегда можно однозначно считать — на одних съёмках они выглядят очень молодо, на других, наоборот, устало.

Мы предлагаем вам пройти тест и узнать, как хорошо вы знаете наших звёзд.

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