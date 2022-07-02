10 недорогих, но полезных мелочей для здорового образа жизни с AliExpress

Выбираем вещи на каждый день за вменяемые деньги.

Здоровый образ жизни — это не просто хобби, которым можно заняться в свободное от работы время. Настоящее здоровье складывается из маленьких кирпичиков и мелочей, которыми вы пользуетесь на пути к «лучшей версии себя». Как говорил Микеланджело Буонарроти, «Внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство — это уже не мелочь».

Чтобы помочь вам с поиском «мелочей», мы подобрали 10 вещей, которые помогут вам в ежедневной суете.

Фильтр для воды

Из личного опыта мы знаем, что вопрос с водой всегда актуален, особенно когда мы находимся вдали от дома. Наш организм привыкает к тому качеству продуктов, которые он потребляет на постоянной основе, и новшества не всегда идут ему на пользу.

Фото: aliexpress.ru

Как вариант — это пить фильтрованную воду. На сайте можно приобрести многоразовый карманный фильтр, который легко использовать с бутилированной водой. Он неприхотлив и поместится в любую сумочку.

Цена: 200 руб.

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Коврик для йоги

В настоящее время ритм больших городов требует от жителя куда больший запас энергии. Как таковое понятие «зарядка» немного отошло на второй план, поскольку комплекс силовых упражнений или рывков не совсем правильно выполнять после пробуждения.

Фото: aliexpress.ru

На первое место вышли растяжка и йога. Делать это нужно не на холодном полу или паркете, а на коврике. Обилие и разнообразие материалов, из которых их делают, поражают воображение. И если именитые бренды будут слегка завышать цену, то AliExpress — нет. Проверьте.

Цена: 350 руб.

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Чек-лист недорогих вещей для фитнеса смотрите здесь.

Телефонный чехол для бега

Уровень развития технологий привёл к тому, что сейчас в телефоне находится вся наша жизнь. Приложения способны отслеживать сон, изменения сердечного ритма, расход калорий и прочее.

Фото: aliexpress.ru

Телефон также необходим для того, чтобы эффективно выстраивать свой тренировочный процесс. В большинстве случаев вам потребуются пустые руки и карманы, а с этим поможет чехол, который крепится на руку. Где найти эту удобную вещь, вы знаете.

Цена: 280 руб.

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Компрессионные носки

Несмотря на известную полезность этого атрибута, носками пользуется довольно небольшое количество людей.

Фото: aliexpress.ru

Для того чтобы поберечь ваши сосуды ног, снизить вечернюю отёчность и боль – присмотритесь к носкам, которые обладают достаточным уровнем компрессии. На здоровье экономить нельзя, но компрессионные носки — это, скорее, расходник.

Цена: 220 руб.

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Эспандер

Простой и неприхотливый тренажёр, который вы всегда можете взять с собой и выполнить пару-тройку упражнений с целью расслабления или, наоборот, чтобы привести себя в тонус.

Фото: aliexpress.ru

Резина, какой бы она ни была, имеет свойство рваться, а если вы хотите варьировать нагрузку, то вам потребуется несколько разных резинок.

Цена: 340 руб.

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Палки для северной ходьбы

Если вы любите долгие пешие прогулки и хотите их немного разнообразить, чтобы не просто нахаживать по 10 тыс. шагов и более, но и получать пользу для здоровья, попробуйте северную ходьбу. Это та самая ходьба, которую все привыкли называть «скандинавской».

Фото: aliexpress.ru

Ходьба с палками — это отличная альтернатива, чтобы не терять хватку, если привычные тренировки надоели. В этом материале собрали ещё несколько причин попробовать это занятие.

Одно небольшое уточнение — для занятия вам потребуются палки. Ещё не уверены, что вам это может понравиться? Тогда не тратьтесь на дорогие карбоновые палки, а попробуйте походить с теми, что попроще. Где их посмотреть и приобрести, вы знаете.

Цена: 1000 руб.

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Кухонные весы

Давно уже придерживаетесь принципов здорового образа жизни? Стараетесь пить необходимое количество воды и не есть сладкое после 18:00? Вероятно, что вы ещё пробуете питаться в зависимости от необходимого соотношения БЖУ.

Фото: aliexpress.ru

А граммовку соблюдаете? Это уже следующий уровень ЗОЖ-жизни. Для него потребуются кухонные весы.

Цена: 400 руб.

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Магнитный планер на месяц

Как успеть приготовить себе поесть, вовремя прийти на работу, попасть в обед на тренировку, вечером на выставку в галерею и выложить пост в социальной сети, что скоро вы уедете на ретрит? Нужно всё четко спланировать, и лучше, когда план будет висеть на видном месте. Там, куда вы постоянно утыкаетесь взглядом — на холодильнике.

Фото: aliexpress.ru

Стоит запланировать всего одну неделю, как вы не заметите, что распишете и целый месяц. Обещаем, что ничего не пропустите.

Цена: 280 руб.

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Увлажнитель воздуха

Конечно, в большинстве случаев вы можете обойтись и без этого девайса. Увлажнитель больше необходим в случаях, когда в среде вашего обитания преобладает сухой воздух.

Фото: aliexpress.ru

С другой стороны, в воду можно добавить эфирные масла, которые помогут изменить запах в помещении и создать расслабляющую атмосферу, что будет благоприятно воздействовать на психику и ментальное здоровье в целом. Думать о своём внутреннем мире — тоже один из постулатов здорового образа жизни.

Цена: 340 руб.

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Пластиковые контейнеры для еды

Чтобы оставаться в форме, нужны не только занятия спортом, но и здоровое питание. Самый простой способ – это готовить себе самому.

Фото: aliexpress.ru

Контейнеры помогут сохранить еду в правильной кондиции и взять её с собой куда угодно.

Цена: 280 руб.

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