Как не винить себя, если вы непродуктивны. Советуют эксперты

Сейчас продуктивность и так называемое «достигаторство» вошли в нашу жизнь особенно плотно. И немалую роль здесь играют социальные сети: утро только начинается, а девушки в социальных сетях уже успели позавтракать, сходить на пробежку, продать свой новый онлайн курс и открыть парочку новых бизнесов. Это всё вызывает чувство тревоги и ощущение «вот они продуктивные, а я – нет!»

Мария Аргунова эксперт в области работы с мышлением Рассказывает, как избавиться от разрушающего чувства вины.

Мы начинаем сравнивать себя с другими, думать, что мы недостаточно хороши и нужно больше выкладываться: вон, он уже вторую машину покупает, а я только на первую коплю. Мы начинаем находиться в состоянии беспокойного мозга, а в таком состоянии продуктивным быть очень сложно. Как быть?

Как бороться с одержимостью делами

Во-первых, золотое правило — не сравнивать своё начало с чужой серединой. Мы никогда не знаем, сколько времени человеку потребовалось для достижения цели и каким путём он её реализовал. Не стоит сразу начинать обвинять себя в никчёмности.

Во-вторых, важно понимать, что с вами всё так. Если ваш коллега заполнил документацию, успел пообедать и написать отчёт, а вы успеваете сделать только одно дело, это совсем не значит, что он лучше и продуктивнее вас. Вполне возможно, что ему придётся переделывать свою работу, а вы движетесь со своей комфортной скоростью, с которой как раз и получается быть максимально продуктивным.

Продуктивность могут тормозить ловушки мышления. Подробнее о них читайте здесь.

В-третьих, важно учиться себя успокаивать. В современном мире наша голова перегружена многочисленной (и не всегда нужной) информацией. Это мешает нам распределять задачи по полочкам и быть продуктивными. Успокоить свой мозг очень просто – нужно найти дело, которое на время отключает голову и расслабляет. Это может быть что угодно: тренировка в зале, медитация, прогулка и даже банальное «посидеть в тишине и ни о чём не думать».

Почему отдых тоже важен

Елизавета Филоненко психолог, 16 лет практики, автор книг по психологии отношений, воспитанию детей Как не выгореть в погоне за успехом и наслаждаться тем, что имеешь?

Сейчас принято считать, что идею продуктивности нам внушили мотивационные коучи. Именно они загоняют нас в замкнутый круг достигаторства и заставляют всё время рваться к успеху, ориентироваться на более успешных людей. Стало даже принято сопротивляться этому прессингу, давать себе отдыхать, позволять удовольствия и расслабление.

Выполненные дела, успехи всегда были связаны с улучшением качества жизни и повышением самооценки человека. А вот лень, инертность, напротив, вели к деградации и потере уважения в обществе. Удовольствие от успешно завершённых дел — часть нашей человеческой природы. Стремление к успехам, конкуренция – движущие силы, которые привели к развитию цивилизации. И эти стремления есть у каждого человека.

Но есть ситуации, когда ничего не делать даже полезно. Рассказывали об этом здесь.

Но как же не выгореть в погоне за успехом, давать себе отдых и позволять наслаждаться тем, что имеешь? Есть один простой секрет: нужно осознать, что отдых — составная часть вашего успеха, можно сказать, его основа. Перезагрузка, расслабление, получение удовольствия — заряжают ваши батарейки. Отдыхая, вы готовите свой организм к тому, чтобы хорошо поработать. И, наоборот, лишая себя отдыха и удовольствия, вы истощаете ресурс и делаете себя непродуктивным в ближайшей перспективе.

Второй важный лайфхак для того, чтобы чувствовать себя хорошо на пути к достижениям – разбейте большие цели на достижимые этапы. Если каждый следующий шаг будет достигаться легко, вы будете получать больше удовольствия на пути к цели. И сможете отмечать маленькие победы, вместо того чтобы бесконечно гнаться за большой недостижимой целью.