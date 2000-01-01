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Как правильно приготовить гречку
Как правильно приготовить гречку
Эта каша — одна из самых полезных, но нужно знать, как её варить.
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Сначала крупу необходимо перебрать, чтобы в ней не было чёрных зёрен.<br/> Хорошо промойте гречку несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной.<br/> Если вы хотите идеальную кашу и у вас есть время, высушите её и прокалите на сковороде пять минут. Тогда у неё будет более насыщенный вкус.
Сначала крупу необходимо перебрать, чтобы в ней не было чёрных зёрен.
Хорошо промойте гречку несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной.
Если вы хотите идеальную кашу и у вас есть время, высушите её и прокалите на сковороде пять минут. Тогда у неё будет более насыщенный вкус.
При варке добавляйте холодную воду. Её должно быть в два раза больше, чем самой крупы.<br/> <br/> Варите гречку примерно 25 минут на медленном огне под закрытой крышкой. Не забывайте постоянно её помешивать и следить, чтобы вода не испарялась — иначе гречка пригорит.
При варке добавляйте холодную воду. Её должно быть в два раза больше, чем самой крупы.

Варите гречку примерно 25 минут на медленном огне под закрытой крышкой. Не забывайте постоянно её помешивать и следить, чтобы вода не испарялась — иначе гречка пригорит.
Подробнее о том, почему гречка такая полезная, читайте в <a href="https://www.championat.com/lifestyle/article-4533187-kak-gotovit-grechku-pravilno-prigotovlenie-grechnevoj-krupy-v-kastryule-i-multivarke-kasha-na-vode-i-moloke.html">статье</a>.
Подробнее о том, почему гречка такая полезная, читайте в статье.
Как правильно приготовить гречку, чтобы она была полезной
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