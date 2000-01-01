Как правильно приготовить гречку, чтобы она была полезной

Сначала крупу необходимо перебрать, чтобы в ней не было чёрных зёрен.

Хорошо промойте гречку несколько раз, пока вода не станет полностью прозрачной.

Если вы хотите идеальную кашу и у вас есть время, высушите её и прокалите на сковороде пять минут. Тогда у неё будет более насыщенный вкус.