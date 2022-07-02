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Почему нельзя пить холодный кофе на диете: аргументы нутрициолога

Почему на диете нельзя пить холодный кофе, рассказала нутрициолог
Ната Гончар
Почему на диете нельзя пить холодный кофе
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Лучше отказаться от напитка в пользу более здоровых альтернатив.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Чем может быть опасен холодный кофе? Почему не стоит его пить?

В жаркую погоду сложно удержаться от холодного капучино или айс-латте. Но такие напитки едва ли можно назвать полезными. Особенно если речь идёт о вариантах с различными добавками. Разберёмся, чем может быть опасен сладкий холодный кофе.

Почему не стоит пить айс-кофе на диете

Для начала я бы не считала некоторые вариации холодного кофе просто напитком, потому что он превращается в настоящий десерт из-за обилия сахара и добавок.

Обычно айс-кофе бывает трёх видов:

  • фраппе;
  • колд-фри;
  • гляссе.

Что холодного взять с собой на тренировку, рассказали в статье.

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Какой холодный кофе наименее калорийный

Наиболее безвредные с точки зрения калорийности и содержания сахара фраппе и колд фри:

  • классический фраппе: чёрный кофе с молоком, взбитый в блендере со льдом;
  • колд-фри: заваренный холодной водой кофе (настаивают 12 часов) без добавления сахара и сливок.

Гляссе же подают с шариком сливочного мороженого, который увеличивает калорийность и резко повышает уровень сахара в крови. От такого варианта лучше отказаться, как и от других видов холодного кофе с добавлением сахарных сиропов:

  • апельсиновый;
  • кофейный;
  • ликёрный и др.

Чем ещё может быть опасен холодный кофе

Кроме того, кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма. А во время жары мы и так теряем много жидкости с потом. Именно поэтому к каждой чашке выпитого кофе необходимо добавить один стакан чистой воды.

А ещё напитки с температурой ниже 12–15 градусов подвергают желудочно-кишечный тракт повышенному стрессу. Они замедляют пищеварительные процессы и снижают способность ферментов эффективно расщеплять пищу.

Охладиться в жару помогут не только холодные напитки, но и десерты. Как выбрать мороженое, которое не навредит фигуре, рассказываем в статье.

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