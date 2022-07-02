Лучше отказаться от напитка в пользу более здоровых альтернатив.

Почему на диете нельзя пить холодный кофе, рассказала нутрициолог

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Чем может быть опасен холодный кофе? Почему не стоит его пить?

В жаркую погоду сложно удержаться от холодного капучино или айс-латте. Но такие напитки едва ли можно назвать полезными. Особенно если речь идёт о вариантах с различными добавками. Разберёмся, чем может быть опасен сладкий холодный кофе.

Почему не стоит пить айс-кофе на диете

Для начала я бы не считала некоторые вариации холодного кофе просто напитком, потому что он превращается в настоящий десерт из-за обилия сахара и добавок.

Обычно айс-кофе бывает трёх видов:

фраппе;

колд-фри;

гляссе.

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Какой холодный кофе наименее калорийный

Наиболее безвредные с точки зрения калорийности и содержания сахара фраппе и колд фри:

классический фраппе: чёрный кофе с молоком, взбитый в блендере со льдом;

колд-фри: заваренный холодной водой кофе (настаивают 12 часов) без добавления сахара и сливок.

Гляссе же подают с шариком сливочного мороженого, который увеличивает калорийность и резко повышает уровень сахара в крови. От такого варианта лучше отказаться, как и от других видов холодного кофе с добавлением сахарных сиропов:

апельсиновый;

кофейный;

ликёрный и др.

Чем ещё может быть опасен холодный кофе

Кроме того, кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма. А во время жары мы и так теряем много жидкости с потом. Именно поэтому к каждой чашке выпитого кофе необходимо добавить один стакан чистой воды.

А ещё напитки с температурой ниже 12–15 градусов подвергают желудочно-кишечный тракт повышенному стрессу. Они замедляют пищеварительные процессы и снижают способность ферментов эффективно расщеплять пищу.

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