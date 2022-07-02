Почему на диете нельзя пить холодный кофе, рассказала нутрициолог
Лучше отказаться от напитка в пользу более здоровых альтернатив.
основатель Международного института интегративной нутрициологии
Чем может быть опасен холодный кофе? Почему не стоит его пить?
В жаркую погоду сложно удержаться от холодного капучино или айс-латте. Но такие напитки едва ли можно назвать полезными. Особенно если речь идёт о вариантах с различными добавками. Разберёмся, чем может быть опасен сладкий холодный кофе.
Почему не стоит пить айс-кофе на диете
Для начала я бы не считала некоторые вариации холодного кофе просто напитком, потому что он превращается в настоящий десерт из-за обилия сахара и добавок.
Обычно айс-кофе бывает трёх видов:
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Какой холодный кофе наименее калорийный
Наиболее безвредные с точки зрения калорийности и содержания сахара фраппе и колд фри:
- классический фраппе: чёрный кофе с молоком, взбитый в блендере со льдом;
- колд-фри: заваренный холодной водой кофе (настаивают 12 часов) без добавления сахара и сливок.
Гляссе же подают с шариком сливочного мороженого, который увеличивает калорийность и резко повышает уровень сахара в крови. От такого варианта лучше отказаться, как и от других видов холодного кофе с добавлением сахарных сиропов:
- апельсиновый;
- кофейный;
- ликёрный и др.
Чем ещё может быть опасен холодный кофе
Кроме того, кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию организма. А во время жары мы и так теряем много жидкости с потом. Именно поэтому к каждой чашке выпитого кофе необходимо добавить один стакан чистой воды.
А ещё напитки с температурой ниже 12–15 градусов подвергают желудочно-кишечный тракт повышенному стрессу. Они замедляют пищеварительные процессы и снижают способность ферментов эффективно расщеплять пищу.
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