Миссия выполнима: Тому Крузу — 60!
В день рождения актёра восхищаемся его формой. Тогда и сейчас.
Фильмография актёра с самых её истоков полна приключенческими фильмами, в которых Тому всегда приходилось показывать свою физическую подготовку.
Перед важной ролью актёр тренируется обязательно каждый день по два раза, а в периоды без съёмок — стабильно 3–4 раза в неделю. Круз предпочитает чередовать кардио и силовые нагрузки.
Актёр следит за питанием. Употребляет минимум углеводов, пьёт много воды и контролирует уровень инсулина.
Актёр не употребляет сахар. «Я люблю сахар, но не могу его есть, ведь тренируюсь и снимаюсь в фильмах», признаётся Том.
Несмотря на зрелый возраст, актёр до сих пор сам выполняет все трюки. Так было всегда.
Сегодня Тому Крузу исполняется 60 лет, и он до сих пор усердно тренируется, чтобы радовать поклонников новыми ролями.
Тому Крузу — 60! Миссия прекрасно выглядеть всё ещё выполняется
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