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Миссия выполнима: Тому Крузу — 60!
Миссия выполнима: Тому Крузу — 60!
В день рождения актёра восхищаемся его формой. Тогда и сейчас.
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Фильмография актёра с самых её истоков полна приключенческими фильмами, в которых Тому всегда приходилось показывать свою физическую подготовку.
Фильмография актёра с самых её истоков полна приключенческими фильмами, в которых Тому всегда приходилось показывать свою физическую подготовку.
Перед важной ролью актёр тренируется обязательно каждый день по два раза, а в периоды без съёмок — стабильно 3–4 раза в неделю. Круз предпочитает чередовать кардио и силовые нагрузки.
Перед важной ролью актёр тренируется обязательно каждый день по два раза, а в периоды без съёмок — стабильно 3–4 раза в неделю. Круз предпочитает чередовать кардио и силовые нагрузки.
Актёр следит за питанием. Употребляет минимум углеводов, пьёт много воды и контролирует уровень инсулина.
Актёр следит за питанием. Употребляет минимум углеводов, пьёт много воды и контролирует уровень инсулина.
Актёр не употребляет сахар. «Я люблю сахар, но не могу его есть, ведь тренируюсь и снимаюсь в фильмах», признаётся Том.
Актёр не употребляет сахар. «Я люблю сахар, но не могу его есть, ведь тренируюсь и снимаюсь в фильмах», признаётся Том.
Несмотря на зрелый возраст, актёр до сих пор сам выполняет все трюки. Так было всегда.
Несмотря на зрелый возраст, актёр до сих пор сам выполняет все трюки. Так было всегда.
Сегодня Тому Крузу исполняется 60 лет, и он до сих пор усердно тренируется, чтобы радовать поклонников новыми ролями.
Сегодня Тому Крузу исполняется 60 лет, и он до сих пор усердно тренируется, чтобы радовать поклонников новыми ролями.
Тому Крузу — 60! Миссия прекрасно выглядеть всё ещё выполняется
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