8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию

Детям сложно объяснить, почему овсянка лучше картошки фри, а фрукты полезнее шоколадки. Приучить ребёнка питаться правильно, когда вокруг столько соблазнов, помогут несколько несложных шагов.
Рассказывает, как сформировать правильные пищевые привычки у ребёнка.
Как научить ребёнка питаться правильно
Определите границы и понимание «правильного питания». У каждой семьи оно своё и в деталях отличается: кто-то не ест мясо, но ест рыбу; для кого-то это дробное питание, некоторые отказываются от молока, другие выбирают мясо вместо консервов.
Подавайте правильный пример. Ничто так не мотивирует, как личный пример. В детском возрасте родители особенно значимы для ребёнка, и с них «срисовываются» модели поведения во всех сферах жизни, в том числе и в питании. При этом копирование происходит бессознательно, устойчивые пищевые привычки родителей в большинстве своём становятся и привычками детей.
А если вам самим тяжело встать на путь здорового образа жизни, рассказали в материале, как полюбить правильное питание.
Настройте отношения с ближним окружением относительно «правильного питания». Основной принцип здесь — никому не навязывать свой выбор и не позволять другим осуждать ваш. С близкими можно договориться, чтобы они не предлагали ребёнку пищу, которая не согласуется с вашими принципами питания. На провокационные вопросы лучше отвечать корректно — так, чтобы ребёнку становилось понятнее, почему именно таких взглядов вы придерживаетесь.
Продумайте замену привычным продуктам и старайтесь всегда держать дома:
- «вредные» сладости → мёд, финики, курага, чернослив, сироп топинамбура, бананы, киви, изюм;
- молочные продукты → аналоги из козьего молока;
- солёный арахис → вымоченный миндаль, кешью, грецкие орехи;
- консервы, колбасы, сосиски → натуральное мясо, домашние котлеты;
- кетчуп → томатная паста с приправами;
- майонез → сметана (например, на козьем молоке), йогурты;
- лапша быстрого приготовления → домашняя лапша;
- сладкие газированные напитки → чистая вода, травяные чаи;
- маргарин → кокосовое масло, оливковое масло.
Объясните значимость правильного питания. В будущем ребёнок будет выстраивать свой рацион самостоятельно. В этом ему поможет «встроенная» логичная основа для такого выбора.
Объясните, почему не все питаются правильно. Этот шаг тесно связан с предыдущим. Ребёнок должен понимать, почему другие дети и взрослые питаются иначе.
Приучайте ребёнка к правильному питанию с раннего возраста. Родительский пример очень важен. Хорошо, если принципы правильного питания войдут в жизнь малыша максимально рано.
Уберите из дома вредные продукты. Не искушайте себя и ребёнка. Сила воли — здорово, но не в этом случае. Проще окружить себя нужными продуктами, чтобы всё полезное было под рукой.
Когда нужно беспокоиться
Среди тревожных сигналов расстройства пищевого поведения: пропуск приёмов пищи, негативные высказывания о своём весе, тайком съеденные продукты или обращение к определённым продуктам как к «хорошим» или «плохим».
Если ваш ребёнок начинает зацикливаться на внешнем виде или сильно набирает/теряет вес за короткий промежуток времени, поговорите с педиатром или диетологом.
Все эти правила важно соблюдать и самим. Не ограничивайте себя в еде и не садитесь на модные диеты, не делайте комментариев, связанных с весом или проблемой переедания. Подростки, чьи родители ведут с ними разговоры о лишнем весе, с большей вероятностью садятся на диету и придерживаются нездорового поведения. Вместо этого лучше поговорить с ребёнком о пользе для организма тех или иных продуктов и важности быть физически активным.
А что делать, если ваша вторая половинка не поддерживает здоровый образ жизни, рассказали в статье.