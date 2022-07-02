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Подтянутое тело к летнему сезону: комплекс физических упражнений, отжимание и приседание каждый день

6 лёгких упражнений на каждый день для идеальной фигуры. Тренировка фитнес-модели
Алёна Доманская Маргарита Иванникова
,
Тренировка с Аленой Доманской
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Необязательно делать сложные движения, чтобы привести тело в тонус.

Сезон купальников уже в самом разгаре, и мы уверены, что многие из вас уже начали собирать чемодан на море. Если до отлёта есть в запасе парочка недель, стоит уделить внимание своим мышцам и привести их в тонус. В этом вам поможет популярный фитнес-блогер Алёна Доманская. Она показала шесть универсальных упражнений на всё тело, которые можно делать где угодно. Их можно выполнять комплексом или включать в свои тренировки. При регулярности занятий результат не заставит себя ждать.

Алёна Доманская
Алёна Доманская
фитнес-модель, блогер

Показывает комплекс простых упражнений на всё тело.

Приседания

Техника выполнения

  • Встаём прямо, ноги на ширине плеч. Руки сцепляем перед собой в замок, чтобы помогать телу держать баланс. Спину держим ровно.
  • Медленно опускаем бёдра до параллели с полом. Вес тела переносим на пятки.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Отжимания

Техника выполнения

  • Встаём в планку на прямых руках. Ноги и тело образуют одну прямую линию. Лопатки слегка сведены. Шею держим в нейтральном положении.
  • На вдохе медленно опускаемся вниз. Стараемся почувствовать, как работают грудь и руки.
  • На выдохе медленно отталкиваемся руками от пола и поднимаем корпус.
  • Если классические отжимания делать тяжело, можно выполнять упражнение с колен.

Альпинист

Техника выполнения

  • Встаём в планку на прямых руках. Ноги и корпус образуют одну прямую линию. Ладони стоят чётко под плечами. Живот подтянут.
  • Подтягиваем правое колено к груди, напрягая при этом мышцы пресса. Возвращаем ногу на место.
  • Затем подтягиваем левое колено к груди и тут же возвращаем ногу в исходное положение.
  • Делаем упражнение в динамике, у нас должна получиться имитация бега в планке.

Динамичная планка

Техника выполнения

  • Встаём в планку на прямых руках. Ноги и корпус образуют одну прямую линию. Ладони стоят чётко под плечами. Живот подтянут.
  • Сгибаем левую руку, ставя её на локоть. Затем тут же сгибаем правую руку, переходя в планку на локтях.
  • Затем тут же поочерёдно выпрямляем левую и правую руки, возвращаясь в исходное положение.
  • Тело стараемся сохранять ровным и не «вилять» корпусом на протяжении упражнения.
  • Ни в одной из позиций стараемся долго не отдыхать, двигаемся динамично.

Выполняем один подход, начиная с левой руки, а другой – с правой.

Скручивания стоя

Техника выполнения

  • Встаём прямо, ноги на ширине плеч. Руки сцепляем за головой в замок. Живот подтянут.
  • На выдохе поднимаем вверх согнутую правую ногу. Скручиваемся так, чтобы локоть левой руки коснулся правого колена.
  • Возвращаемся в исходное положение и повторяем движение с левой ногой и правой рукой.

Болгарские выпады

Техника выполнения

  • Встаём спиной к тренировочной скамье, делаем широкий шаг левой ногой вперёд. Носок правой ноги ставим на скамью. Если вы занимаетесь дома, ногу можно поставить на диван или стул.
  • Корпус держим ровно, руки перед собой.
  • Садимся до угла 90 градусов в колене. Колено опорной ноги не выходит за носок. Пятку от пола не отрываем. Правая нога зафиксирована, ей мы не раскачиваем. Стараемся не касаться пола правым коленом.
  • Мощным движением выталкиваем себя в исходное положение и повторяем движение.

Помните, что залог красивой фигуры, помимо тренировок – это ещё и здоровое питание, достаточное количество воды в рационе и хороший режим сна. А после эффективной тренировки можно сделать небольшой комплекс упражнений для расслабления. Например, с массажным роллом. Упражнения с этим популярным снарядом можно посмотреть в этой статье.

5 упражнений с массажным роллом, которые помогут расслабить всё тело 5 упражнений с массажным роллом, которые помогут расслабить всё тело
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