6 лёгких упражнений на каждый день для идеальной фигуры. Тренировка фитнес-модели

Сезон купальников уже в самом разгаре, и мы уверены, что многие из вас уже начали собирать чемодан на море. Если до отлёта есть в запасе парочка недель, стоит уделить внимание своим мышцам и привести их в тонус. В этом вам поможет популярный фитнес-блогер Алёна Доманская. Она показала шесть универсальных упражнений на всё тело, которые можно делать где угодно. Их можно выполнять комплексом или включать в свои тренировки. При регулярности занятий результат не заставит себя ждать.

Алёна Доманская фитнес-модель, блогер Показывает комплекс простых упражнений на всё тело.

Приседания

Техника выполнения

Встаём прямо, ноги на ширине плеч. Руки сцепляем перед собой в замок, чтобы помогать телу держать баланс. Спину держим ровно.

Медленно опускаем бёдра до параллели с полом. Вес тела переносим на пятки.

Возвращаемся в исходное положение.

Отжимания

Техника выполнения

Встаём в планку на прямых руках. Ноги и тело образуют одну прямую линию. Лопатки слегка сведены. Шею держим в нейтральном положении.

На вдохе медленно опускаемся вниз. Стараемся почувствовать, как работают грудь и руки.

На выдохе медленно отталкиваемся руками от пола и поднимаем корпус.

Если классические отжимания делать тяжело, можно выполнять упражнение с колен.

Альпинист

Техника выполнения

Встаём в планку на прямых руках. Ноги и корпус образуют одну прямую линию. Ладони стоят чётко под плечами. Живот подтянут.

Подтягиваем правое колено к груди, напрягая при этом мышцы пресса. Возвращаем ногу на место.

Затем подтягиваем левое колено к груди и тут же возвращаем ногу в исходное положение.

Делаем упражнение в динамике, у нас должна получиться имитация бега в планке.

Динамичная планка

Техника выполнения

Встаём в планку на прямых руках. Ноги и корпус образуют одну прямую линию. Ладони стоят чётко под плечами. Живот подтянут.

Сгибаем левую руку, ставя её на локоть. Затем тут же сгибаем правую руку, переходя в планку на локтях.

Затем тут же поочерёдно выпрямляем левую и правую руки, возвращаясь в исходное положение.

Тело стараемся сохранять ровным и не «вилять» корпусом на протяжении упражнения.

Ни в одной из позиций стараемся долго не отдыхать, двигаемся динамично.

Выполняем один подход, начиная с левой руки, а другой – с правой.

Скручивания стоя

Техника выполнения

Встаём прямо, ноги на ширине плеч. Руки сцепляем за головой в замок. Живот подтянут.

На выдохе поднимаем вверх согнутую правую ногу. Скручиваемся так, чтобы локоть левой руки коснулся правого колена.

Возвращаемся в исходное положение и повторяем движение с левой ногой и правой рукой.

Болгарские выпады

Техника выполнения

Встаём спиной к тренировочной скамье, делаем широкий шаг левой ногой вперёд. Носок правой ноги ставим на скамью. Если вы занимаетесь дома, ногу можно поставить на диван или стул.

Корпус держим ровно, руки перед собой.

Садимся до угла 90 градусов в колене. Колено опорной ноги не выходит за носок. Пятку от пола не отрываем. Правая нога зафиксирована, ей мы не раскачиваем. Стараемся не касаться пола правым коленом.

Мощным движением выталкиваем себя в исходное положение и повторяем движение.

Помните, что залог красивой фигуры, помимо тренировок – это ещё и здоровое питание, достаточное количество воды в рационе и хороший режим сна. А после эффективной тренировки можно сделать небольшой комплекс упражнений для расслабления. Например, с массажным роллом. Упражнения с этим популярным снарядом можно посмотреть в этой статье.