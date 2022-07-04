Диетолог рассказала, как на самом деле пиво влияет на женское здоровье

Чем пиво может быть полезно для женского организма? Кому нельзя его пить?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Любой алкоголь вреден. Но многие считают, что это касается только крепких напитков. А вот, например, от пива ничего, кроме пользы, не будет. На эту тему есть много теорий, и самая спорная из них утверждает о ценности напитка для женского организма. Но всё не так однозначно.

Кристи Лессинг диетолог, нутрициолог, фитнес-тренер Как пиво влияет на женский организм?

В чём польза напитка

О пользе пива можно говорить только в рамках умеренного употребления. Взрослому человеку без ограничений по здоровью для положительного эффекта можно выпивать не более 300 мл напитка — не чаще одного раза в неделю.

Если соблюдать меру, пиво может быть полезно. Так, стакан напитка восполняет запасы никотиновой и фолиевой кислоты в организме. Эти вещества нужны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, стимуляции кровообращения, улучшения метаболизма и мозговой деятельности.

Также в пиве содержатся полифенолы — химические соединения, обладающие антиоксидантными, антимикробными, антидиабетическими свойствами. Но эти натуральные вещества можно найти и в более полезных продуктах.

Напиток действует как мочегонное средство, но не всем это пойдёт на пользу. С одной стороны, те, кто употребляет пенное в умеренных дозах, гораздо реже страдает от камней в почках. С другой, параллельно из организма вымывается большое количество микроэлементов, то есть возникает их дефицит.

В каких случаях напиток полезен для женского здоровья

Пиво содержит в себе целый витаминный коктейль, полезный для женского организма. А именно магний, железо, кальций, калий, фосфор, витамины группы В, витамин РР, основные аминокислоты, органические кислоты и др.

По сравнению с другими алкогольными и даже безалкогольными сладкими напитками пиво содержит минимальное количество калорий. Также при умеренном употреблении улучшается пищеварение и ускоряется обмен веществ.

Чтобы не навредить фигуре, не стоит закусывать пиво вредными снеками. Напиток лучше дополнить продуктами, богатыми клетчаткой (овощи) и белком (морепродукты, мясные продукты, твёрдые сыры).

Важно: несмотря на то что напиток действительно содержит полезные вещества, некоторые из них находятся в неактивной форме, то есть пользы не приносят. Плюс их содержание очень незначительно, чтобы говорить о положительном эффекте для здоровья. Поэтому пиво несёт больше вреда, чем пользы. Всё необходимое мы и так получаем с пищей при условии сбалансированного рациона.

Кому нельзя пить пиво

Пиво, как и любой алкогольный напиток, можно пить только в умеренном количестве. Его нельзя употреблять беременным, кормящим грудью матерям, детям до 18 лет, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Также продукт несовместим с успокоительными препаратами и антибиотиками.

О том, в каких случаях пиво всё же может принести пользу, подробно рассказали в нашей статье.