Например, чтобы выяснить, что вы иногда байтите и газлайтите.

9 новых слов, которые нужно знать, чтобы понимать молодёжь

Наша жизнь не стоит на месте – каждый день появляются новые технологии, отрасли и культурные явления, которые неизбежно меняют наш лексикон. Предлагаем познакомиться с девятью новыми словами и разобраться, откуда они появились и что значат.

Думскроллинг

Это слово вы могли не знать, но именно этим заниматься каждый вечер. Думскроллить (от английского doom — «гибель, судьба, рок, Судный день» и scrolling — «прокрутка») – стремиться пролистывать новостные ленты и сетевые ресурсы в поисках плохих новостей или любой информации, создающей негативную картину мира.

Фото: Кадр из фильма «Социальная сеть»

Само понятие появилось во время пандемии коронавируса и в последние годы стало крайне популярным.

Шеринг

Слово произошло от английского «share» — делить. Шерить — совместно использовать какие-то товары или услуги. В основе этого понятия лежит не только экономия денежных или временных ресурсов, но и забота об экологии.

Фото: Кадр из фильма «Маленькая мисс Счастье»

Какие виды шеринга популярны сегодня:

каршеринг – аренда автомобилей и других средств передвижения;

роудшеринг – поездки с попутчиками;

стройшеринг – обмен остатками строительных материалов;

флет-шеринг и коливинг – аренда жилья или совместное проживание с соседями;

свопы – мероприятия, на которых люди могут обмениваться вещами.

Узнать ещё немного новых слов можно в этом материале.

Антиваксер

Ещё одно слово, пришедшее к нам с пандемией. Это человек, который не только отрицает положительное влияние вакцинации, но и активно распространяет ложную информацию о вреде и бесполезности вакцины. Сегодня антиваксерами называют всех, кто отказывается от любых прививок, даже по медицинским показателям.

Фото: Кадр из фильма «Адреналин»

Этимология слова до конца не известна, но ближе всего к правде те, кто называет его производным от простого «антивакцина».

Задонатить

Слово произошло от английского «donate» — жертвовать, дарить. В наших реалиях, задонатить — добровольно оказать материальную помощь в интернете, отблагодарить кого-то, безвозмездно перевести деньги.

Фото: Кадр из фильма «Заплати другому»

Ближе всего к определению «доната» подходят такие термины, как благотворительность, меценатство, спонсорство и пожертвование.

Байтить

Слово произошло от английского «to bite one’s style» — копировать чей-то стиль. Ещё одно слово, пришедшее из хип-хопа: подражать чьей-то манере. Байтят скорее стиль в целом, нежели отдельные элементы.

Фото: Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Причём при нынешних скоростях распространения информации вопрос, кто трендсеттер, а кто его байтит, имеет все шансы остаться без ответа. Про любого, кто наденет безразмерный пуховик, можно сказать, что он байтит Рианну. Впрочем, в том, чтобы байтить знаменитостей, ничего дурного нет — на то они и знаменитости.

Газлайтинг

Это форма психологического насилия, при которой один человек отрицает произошедшие факты, пытаясь заставить другого сомневаться в собственных воспоминаниях и изменяя его восприятие реальности. Газлайтер — настоящий психологический насильник, который обесценивает чувства и эмоции жертвы. Газлайтинг может быть преднамеренным или нет и проявляться в абсолютно разных сферах жизни.

Фото: Кадр из фильма «Газовый свет»

Своим появлением он обязан фильму «Газовый свет» 1944 года. По сюжету, коварный супруг манипулирует сознанием молодой жены, вынуждая её считать себя душевнобольной, чтобы завладеть наследством.

POV

Всем хоть немного активным пользователям соцсетей попадалась на глаза эта надпись. Это сокращение было заимствовано из английского языка и расшифровывается как «Point of view», что переводится как «точка зрения».

Фото: Кадр из фильма «Ла ла ленд»

Слово появилось в TikTok, где ребята создают ролики, цель которых — передать настроение того или иного явления, фильма, исполнителя или игры. Позднее английское POV русифицировалось и превратилось в ироничное «плов». Смысл при этом не изменился.

Бинджвотчинг

Слово произошло в результате слияния английских слов «binge» — запой и «watch» — смотреть. На русский это переводится как «запойный просмотр».

Фото: Кадр из фильма «Бриджит Джонс: Грани разумного»

Биндж­вотчить — ждать, пока выйдет полный сезон любимого сериала, и смотреть его весь, запоем, освободив под это целый день или даже несколько.

Шипперить

Слова шипперинг и шиппер происходят от слова «relationship», что в английском языке обозначает отношения.

Фото: Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»

Шипперить – это представлять, что некая пара персонажей из книги, фильма или сериала состоит в романтических отношениях, а также фантазировать об этих отношениях.