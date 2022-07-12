Как правильно пережить кризис среднего возраста. 6 практических советов от психолога

Очень многие застревают в этом состоянии на всю оставшуюся жизнь.

Рано или поздно в жизни каждого человека наступает пора изменений и просто анализа прожитых лет. В этот момент мы задумываемся о том, чего добились и куда идём. У разных людей этот период наступает в разное время, но всегда имеет определённые черты.

Юлия Шленцова психолог, соучредитель Образовательного центра Smart&Art Избежать кризиса среднего возраста нельзя, но успешно преодолеть — можно. Вот как это сделать.

Как распознать кризис среднего возраста

Существует четыре группы признаков, по которым можно определить вступление в кризис среднего возраста.

Первая группа. Это внешние признаки, то есть физические изменения и состояние здоровья. Наступает такой период, когда приходится чаще обращаться к врачу, принимать витамины и лекарства.

Вторая группа. Это внутренние признаки, так называемый душевный дискомфорт. Усталость, потеря жизненной энергии. Частые приступы плохого настроения, привычные радости перестают приносить удовольствие, любимая работа уже не кажется такой интересной, а близкие люди кажутся не совсем близкими.

Третья группа. Поведенческие признаки, которые являются следствием внутреннего дискомфорта. Пропадает желание активно общаться с друзьями и родными, выходить «в свет», появляется замкнутость, хочется побыть одному, свести общение с людьми к минимуму и ограничиться недолгими контактами «один на один».

Эти признаки могут говорить о надвигающейся депрессии. Как этого избежать — узнайте в нашем материале.

Четвëртая группа. «Смысловые» признаки. Всë чаще человек задаëтся вопросами: «Зачем всë это?», «Почему я продолжаю это делать?», «Кому это нужно?», «Неужели всë будет повторяться много раз?». И главный смысловой тезис кризиса среднего возраста: «Всë бессмысленно», а ключевой вопрос: «Неужели так будет всегда?»

Все ли сталкиваются с этим?

С кризисом среднего возраста сталкиваются все зрелые и взрослые люди. Он не наступает только у тех людей, которые живут в детской позиции, передают ответственность за свою жизнь и поступки в руки других людей – родителей, супругов, детей и принимают позицию созависимости.

Фото: unsplash.com

Обычно это люди, которые застревают в личностном кризисе. Это ещë один вид внутреннего кризиса, который предшествует кризису среднего возраста – «кризису смыслов». Все, кто проходит личностный рост и личностное развитие, приходят к кризису среднего возраста, однако проходят его не все. Очень многие застревают в этом состоянии на всю оставшуюся жизнь.

Можно ли этого избежать?

Кризис среднего возраста – это психоэмоциональное состояние, при котором мы переживаем переоценку ценностей, переосмысление своей жизни, своих достижений. Он наступает в возрасте от 30 до 60 лет, у каждого индивидуально. Этот вид внутреннего кризиса считается самым долгим и сложным.

Человек, стремящийся к развитию и полноценной во всех смыслах качественной жизни, рано или поздно сталкивается с кризисом. Избежать его нельзя, но успешно преодолеть можно – только развиваясь и занимаясь собой. Осознанно управляя своими эмоциями и психофизиологическими состояниями, пережить состояние кризиса среднего возраста можно быстрее.

Если человек не занимался никогда своим внутренним миром, не научился рефлексировать, то пройти этот кризис в одиночку без помощи специалиста практически невозможно. Человек, который выбирает жить прошлым и «доживать» свой век, не всегда успешно выходит из этого кризиса.

Как правильно пережить этот период

Самое главное – это видеть и принимать изменения — как внешние, так и внутренние. Очень важно принять ситуацию, что в настоящий момент времени определëнная жизненная программа реализована и необходимо выстраивать новую жизненную стратегию.

Также большую роль играет состояние здоровья – как физического, так и психологического. Если нет практического навыка рефлексии, если никогда не прорабатывалась ценностная структура, лучше обратиться к психологу. Даже одна консультация может стать началом пути.

Несколько практических советов

Уделите внимание здоровью. Проверьте гормональный фон, поскольку часто естественные физиологические изменения на гормональном уровне могут ухудшать психологическое состояние и совпадать с временем наступления кризиса.

Пересмотрите свой имидж и гардероб. В соответствии с изменениями тела. Однако не стоит слишком увлекаться косметологическими процедурами.

Уделяйте больше внимания здоровому сбалансированному питанию. Пересмотрите отношение к физическим нагрузкам: спорт должен в той или иной форме присутствовать в жизни, но в меру и с опорой на физиологию и состояние здоровья. Чтобы сохранять психологическое здоровье, очень важно, что называется, «кормить душу»: читать художественную литературу, размышлять над смыслами, которые автор передаёт через образы героев.

Займитесь своим внутренним миром. Пересмотрите ценности и избавьтесь от того, что сейчас для вас неактуально. Как правило, это ценности, которые были важны для достижения амбициозных задач в период личностного роста.

Прислушайтесь к своим истинным желаниям, пересмотрите навыки. Выделите те, которые могут пригодиться в реализации истинных желаний в данный момент. Подумайте, чем можно заниматься, используя весь свой жизненный опыт, чтобы быть интересным себе, своим близким и социуму. То есть что вы можете делать, чтобы оставаться независимым и чувствовать свою нужность и востребованность.

Двигайтесь вперëд, даже если это очень страшно. Придëтся понять и принять, что у большинства людей этот кризис рано или поздно наступает, и это не плохо. Вы не одиноки, а обратиться за помощью – это нормально.

Не обесценивайте свою жизнь и свой прошлый опыт. Результат успешного выхода из кризиса среднего возраста – принятие себя, любовь к себе новому и способность наслаждаться жизнью в любом её проявлении.