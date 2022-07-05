Как научиться делать «олли» на скейтборде. Инструкция для новичков

В своё время «олли» перевернул сообщество скейтбординга. Впервые трюк исполнил Алан Гелфанд в 1978 году. Прыжок дал практически безграничные возможности для выполнения куда более сложных трюков и открыл спорту абсолютно новые горизонты. Скейтбордисты довольно быстро сообразили, что можно создать разные вариации «олли» и делать вращения на 180 и более градусов. Сегодня мы разберём этот прыжок на детали, а вам останется лишь взять доску и пробовать, пробовать, пробовать.

«Олли» — базовый трюк в скейтбординге, на котором строятся все остальные. Суть прыжка в том, чтобы оторвать скейтборд от земли исключительно с помощью ног. Для этого необходимо резко ударить ногой по тейлу (заднему краю скейтборда), а второй ногой «вытянуть» доску наверх и в горизонтальное положение.

Техника выполнения

Весь трюк можно разделить на несколько простых шагов. Лучше всего, если вы выучите каждый отдельно и только после будете пробовать их соединить.

Аркадий Доскин тренер по скейтбордингу и лонгбордингу Рассказывает, как научиться делать «олли».

Шаг 1 — подготовка и правильная стойка

Начнём со стойки и расположения ног на доске. Одна нога ставится на хвост доски, а вторая – рядом с болтами передней подвески ближе к центру. Во время первых попыток лучше ставить ногу ближе к передним болтам. Потом, когда вы захотите делать трюк выше, ногу можно смещать ближе к центру доски.

Важно! Носки не должны свисать со скейтборда.

Вес тела должен распределяться равномерно на обе ноги. Важно, чтобы плечи и таз были в одной плоскости с доской. Не поворачивайте плечи по направлению движения и не наклоняйте корпус, иначе ваш «олли» будет кривым.

Фото: unsplash.com/@jxk

Шаг 2 — «щелчок»

Щелчок — это когда мы ногой, которая стоит сзади, резко нажимаем на тейл, за счёт чего он касается асфальта и издаёт щёлкающий звук. Нажатие ногой должно идти не просто вниз, а вниз и слегка назад. Тогда доска лучше «отщёлкивает» от поверхности и больше подцепляется ногой.

Некоторые, чтобы щёлкать, ставят ногу на самый конец тейла. На первых этапах это действительно кажется проще. На самом деле лучше ставить ногу на саму плоскость тейла, чтобы щелчок был равномерным и доска не поворачивалась в разные стороны в момент трюка.

Шаг 3 — прыжок вверх

В идеальной картине мира шаг 2 и шаг 3 происходят одновременно. Важно щёлкнуть доской и сразу после этого оттолкнуться той же ногой, подпрыгивая вверх. Не просто нажать на хвост доски, прижимая его к земле, а именно подпрыгнуть. Одновременно с этим необходимо помочь себе руками, которые надо сначала развести в стороны, а в момент прыжка поднять вверх.

Шаг 4 — «вытяжка»

В момент прыжка нога, которая стоит впереди, начинает скользить по шкурке к носу скейтборда. Ногу нужно тянуть вверх и вперёд. Доска поднимается и подлипает к ногам. После того как вытянули «переднюю» ногу, начинаем её вести вдоль доски ближе к болтам. Чтобы завершить выполнение «олли», остаётся только приземлиться на доску обеими ногами.

Шаг 5 — приземление

Здесь самое важное, чтобы по приземлении ноги остались над подвесками (в зоне болтов). В этом случае при приземлении доска не треснет пополам и не вылетит из-под вас. В момент касания земли мы слегка сгибаем колени, стараясь самортизировать прыжок.

«Олли» считается хорошим в том случае, когда доска не отлипает от ног в полёте. Но на начальных этапах не страшно, если она не соприкасается с ногой, которая стоит сзади.

Фото: unsplash.com/@jxk

Советы по изучению «олли»

Посмотрите различные обучающие видео в интернете, поскольку у всех подход разный и, возможно, у кого-то вы сможете найти то, что окажется полезным именно вам.

Я бы рекомендовал изучать трюк «на месте» и на мягком покрытии (на детских резиновых площадках, например, или дома на ковре), а потом постепенно добавлять скорость.

Чтобы прогрессировать, пробуйте перепрыгивать разные предметы и препятствия (люки, высокие бордюры). Сначала будет тяжело, но у вас появится цель, а значит, прогресс пойдёт быстрее.

Для тренировки «олли» просто катайтесь по городу и пробуйте делать трюк везде, где получается. Поначалу будет неудобно прыгать без разминки и подготовки, но позже станет сильно проще. Страх того, что у вас не получится, уйдёт.

Самая известная обучалка по «олли» — от Brail Skateboards. Они рекомендуют всё изучение разложить на подводящие упражнения. Можно начать подготовку к трюку с этого видео.

Когда у вас начнёт получаться, вы получите просто нереальные эмоции и будете очень довольны собой.

Мир скейтбординга очень интересен, сейчас этот вид спорта включён в олимпийскую программу. Подробнее о том, как он попал на Игры, читайте в этой статье.