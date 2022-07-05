Чем опасно носить узкие джинсы? Рассказала врач

Это касается и мужчин, и женщин.

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Чем могут быть опасны узкие джинсы?

Узкие джинсы стали неотъемлемым предметом гардероба мужчин и женщин разных возрастов и профессий. Однако именно такие модные брюки могут нанести серьёзный вред здоровью. Уже появился термин «синдром тесных брюк» — так называют проблемы, которые возникают из-за этого предмета одежды. Чем же так опасны узкие джинсы?

Нарушают пищеварение

Обтягивающие штаны с высоким поясом могут стать причиной сбоев в работе системы пищеварения. Усиленное давление на живот, особенно в положении сидя, ведёт к тому, что кислота из желудка поднимается в пищевод и провоцирует изжогу.

Из-за излишнего давления страдает кишечник, нарушается кровообращение в органах малого таза, снижаются их защитные функции. Слишком узкие джинсы могут провоцировать развитие цистита.

Мешают циркуляции лимфы и крови

Тесная одежда препятствует поверхностной микроциркуляции лимфы. Узкие джинсы могут настолько связывать тазобедренные суставы, что нарушается их подвижность. Постоянное ношение такой одежды может привести к растяжению суставной капсулы. При этом также усиливается нагрузка на позвоночник, в результате развивается остеохондроз пояснично-крестцового отдела.

Узкие джинсы перетягивают не только суставы, но и нервные окончания и сосуды. Может появиться чувство жжения и онемения конечностей, со временем развивается варикоз.

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Создают «парниковый эффект»

Женщинам стоит отказаться от обтягивающих брюк летом. При ношении узких джинсов в жару создаётся «парниковый эффект», из-за чего усиливается размножение грибковых организмов, могут появиться опрелости.

Плохо влияют на репродуктивную систему у мужчин

Узкие джинсы опасны не только для женщин, но и для мужчин. Их постоянное ношение негативно влияет на состояние репродуктивной системы. Как показывает ряд исследований, если мужчина постоянно носит узкие джинсы, снижается качество биологического материала, могут начаться проблемы с потенцией.

Кроме того, из-за плотного прилегания и трения ткани увеличивается риск развития инфекций мочевыводящих путей.

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