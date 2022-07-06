Экстремалы прыгают без парашюта с огромной высоты. Как это возможно

Человечество уже вовсю осваивает воздушное пространство. Самолёты, воздушные шары, дроны и реактивные ранцы — сейчас они уже не диковинка. Но находятся смельчаки, которым не нужны никакие атрибуты полёта. Точнее сказать, почти не нужны. Из-за любви к экстриму, выбросу адреналина в кровь и желания раздвинуть границы возможного люди стали пробовать прыгать с высоты без парашюта.

Как люди прыгают без парашюта

Из всего многообразия видов спорта и активностей можно выделить следующие:

прыжки в воду (высотные прыжки в бассейн, со скал, в горные воды);

прыжки в снег (их совершают профессиональные атлеты из сноубординга и горных лыж во время катания «бэккантри»);

каскадёрство (прыжки в подушку, коробки, сетку).

Виктор «Вирр» Карцев каскадёр В прыжке «на спину» в коробки или подушку ничего сложного нет, это просто опасная штука. Если вы неправильно приземлитесь, сломаете позвоночник и ноги. Выполнять во время прыжка акробатические элементы ещё сложнее. Считайте, что прыжки в подушку – это «младший брат» прыжков в воду. Для них нужна хорошая подготовка. Все подобные прыжки используются в кино каскадёрами. Хотя в Европе уже есть отдельная спортивная дисциплина, которая называется Street Dive.

Что нужно знать

Во-первых, прыгнуть с высоты более пяти метров без последствий для здоровья невозможно. Сначала на вас будут действовать законы физики, а после к ним подключатся ещё и индивидуальные особенности организма. Любой прыжок, который вы хотите совершить, будет требовать специальной подготовки.

Фото: istockphoto.com

Во-вторых, вам потребуются индивидуальные средства защиты, давайте назовём их так. Шлем, страховка, оборудование (в зависимости от вида прыжка, который вы задумаете) и в отдельных случаях помощники-наблюдатели. Их задачей будет экстренно среагировать и предпринять всё, чтобы спасти вашу жизнь или минимизировать последствия.

В-третьих, место приземления. Это самое главное условие, без которого прыжок будет невозможен. Место обязано быть мягким и специально подготовленным.

5 невероятных прыжков без парашюта

Каждый прыжок с высоты — это хорошо продуманный и отрепетированный трюк, в котором участвует не один человек. Давайте разбирать на примерах.

Мы обязаны вас предупредить! Все трюки, о которых вы узнаете ниже, выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить их самостоятельно.

Прыжок с водопада

Ласо Шолер прыгнул с водопада высотой 58,8 м. Его скорость составила 123 км/ч. Лучше обо всём расскажет видео с этим прыжком. Интересная инфографика, технические аспекты и состояние самого Ласо можно увидеть во всех красках.

Прыжок с высоты 8 км

В июле 2016 года американский скайдайвер Люк Эйкинс совершил исторический прыжок без парашюта с высоты восемь километров. Естественно, приземлился он не на землю, а в специальную сетку, которую растянули два строительных крана на высоте 20-этажного дома. Надо отметить, что размер сетки был эквивалентен половине классического футбольного поля.

Прыжок с воздушного шара

Годом ранее каскадёр из Финляндии Анти Пендикайнен исполнил прыжок с воздушного шара. И тоже без парашюта. Он спрыгнул с высоты четыре километра, пролетел сквозь облака и зацепился за своего напарника, у которого был парашют. В свободном падении он находился около 40 секунд. Нечто подобное в своё время совершали Тревис Пастрана и Скотт Палмен, тоже прыгая без парашюта, но из самолёта.

Прыжок в вингсьюте с приземлением в коробки

Одно из самых смелых приземлений совершил в 2012 году 42-летний Гарри Коннери. Он стал первым на планете, кто совершил прыжок в вингсьюте с приземлением без использования парашюта. Он выпрыгнул с вертолёта на высоте 730 м и приземлился на посадочную полосу, сделанную из 18 тыс. картонных коробок. Его полёт продолжался 35 секунд.

Прыжок в вингсьюте с приземлением в летящий самолёт

Настоящее безумство в 2017 году совершили французы Фред Фуген и Винс Реффет. Они прыгали с пика горы высотой более 4 тыс. м в вингсьютах и приземлились в летящий самолёт. Комментировать это не особо хочется. Давайте просто посмотрим.

Хотелось бы подвести итог. Прыжки с высоты без парашюта существуют, но они требуют долгих и упорных лет тренировок. Каждый подобный прыжок просчитывается до мельчайших деталей, поскольку всё имеет значение.

Если вы хотите погрузиться в мир экстрима чуть больше, читайте интервью с каскадёром Терри Грантом. Там есть много чего интересного.