6 причин, почему летом вы мало едите, но всё равно набираете вес

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Летом многие налегают на прохладительные напитки, ходят на пикники, ездят в отпуск по системе «всё включено». Всё это провоцирует набор веса. Но иногда причины лишних килограммов не так очевидны, даже если из-за жары калорийность рациона сильно уменьшается.
Лишний вес всегда набирается за счёт превышения нормы калорий и отсутствия физической активности. Но летом на фигуру влияет кое-что ещё.
Почему мы поправляемся летом, даже если мало едим
Недостаток физической активности
В жару мы склонны меньше двигаться, что провоцирует набор веса. Согласитесь, когда печёт жаркое солнце и пот льёт градом при малейшей активности, выходить на улицу лишний раз не хочется. Тем более идти на тренировку или прогулку. Гораздо приятнее доехать в авто с кондиционером до места назначения или по возможности вообще остаться дома.
Меньше энергозатрат
Организму в тёплое время года нужно меньше энергии. Летом нет необходимости затрачивать ресурсы, чтобы согреться. С одной стороны, это плюс, ведь вместе с тем снижается и аппетит. Но для тех, кто привык есть от скуки или потому что «надо», это, скорее, минус. Ведь часто именно с нарушением пищевого поведения «ничего не едят и набирают вес».
Употребление охладительных напитков
В жару многие налегают на сладкие и газированные напитки. Но в силу добавленных сахаров стакан любимой газировки может обойтись в 450-500 ккал. К тому же продукт не утоляет жажду, а лишь усиливает. Поэтому после охладительных напитков хочется пить ещё сильнее. Получается замкнутый круг.
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Переход на «лёгкую пищу»
Мало кто захочет в жаркий полдень полакомиться мясом с гарниром. Вместо этого в ход идут «лёгкие» снеки, фрукты, мороженое, окрошка. Такая пища имеет коварное свойство — она быстро минует желудок, не давая насыщения. И велики шансы, что к вечеру голод возьмет своё. А там и переедание, и лишние килограммы.
Кроме того, за день можно легко превысить свою норму калорий только одними перекусами. Их калорийность зачастую гораздо выше полноценного обеда. При этом такие продукты не дают самого главного — чувства сытости.
Увлечение фруктами
Да, фрукты — это полезный продукт, они несут в себе запас витаминов и клетчатки. Но только если речь идёт о небольшой порции. Если же съедать за раз дыню или арбуз, ничем хорошим для фигуры это не обернётся. Избыток фруктозы негативно сказывается на здоровье печени.
Задержка воды в организме
В жару многие люди сталкиваются с проблемой отёков. Накопление жидкости в тканях организма хорошо видно по следам от носков, опухшим глазам утром. Тому есть несколько причин.
Во-первых, в жаркое время года кровообращение меняется таким образом, чтобы не допустить перегрева. Происходит это за счёт расширения сосудов, провоцируя застой жидкости в ногах. Особенно сильно это проявляется у людей с варикозной болезнью, нарушением работы почек, сердца.
Во-вторых, вредные перекусы вроде чипсов и полуфабрикатов содержат много натрия (соли). Его избыток вызывает задержку жидкости в межклеточном пространстве, в частности, в жировой ткани. Поэтому люди с лишним весом склонны к отёкам, особенно в жаркое время года.
В-третьих, к отёкам приводит избыток углеводов в питании. Один грамм углеводов задерживает четыре грамма воды. Именно поэтому на низкоуглеводных диетах можно быстро сбросить вес (но не жир). Так что в жару имеет смысл ограничить углеводы, исключив сахара, сладости и хлебные изделия.
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Что делать в жару, чтобы не набирать вес
Двигайтесь больше. В любое время года важна физическая активность. Если вы не выносите жару, отдавайте предпочтение прохладным паркам, гуляйте утром или вечером, когда солнце ещё мягкое. Займитесь плаванием — это релакс и тренировка одновременно. Почаще разминайтесь, чтобы разогнать отёки.
Питайтесь регулярно и сбалансированно. Старайтесь не пропускать приёмы пищи, ведь потом тело своё возьмёт, но с процентами. А вы будете чувствовать вину за то, что переели. Можно есть меньше, но в рационе обязательно должны быть белковые продукты, сложные углеводы и овощи, фрукты, зелень. Мясо можно заменить на легкоусвояемые рыбу, творог или яйца.
Пейте воду правильно. Вместо сладкой газировки лучше пить зелёный чай — это отличный антиоксидант. Он замедляет старение и способствует ускорению обменных процессов. Плюс напиток помогает в борьбе с отёками.
Носите с собой бутылочку с водой, чтобы всегда можно было утолить жажду. Можно сделать домашний настой из воды с лимоном, мятой и дольками фруктов. Вкусно, ароматно и полезно.
Отдавайте предпочтение полезным сладостям. Сделайте себе красивую нарезку из фруктов и ягод на десерт. Замените ей сладости и хлебные изделия, и результат будет виден очень скоро. Фрукты в идеале есть после еды, а не отдельно. Так меньше шансов переесть. Если хочется мороженого — сделайте его сами. Замороженные фрукты с мягким йогуртом и подсластителем превращаются в прекрасный низкокалорийный десерт. Балуйте себя без вреда для фигуры.
Если вы всё-таки покупаете мороженое, делать это нужно с умом. Рассказали, как выбрать холодный десерт без вреда для здоровья и фигуры.
Выходите почаще гулять. Путешествуйте, ходите в походы, посещайте праздничные мероприятия на свежем воздухе. Лето — это прекрасное время, используйте его по максимуму, получайте положительные эмоции, и вам не захочется лишний раз есть и сидеть дома.