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Почему летом набирают лишний вес: неожиданные причины

6 причин, почему летом вы мало едите, но всё равно набираете вес
Ольга Матвеевa Алия Нургалеева
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6 причин, почему вы поправляетесь летом
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Избежать этого помогут пять несложных советов.
Почему мы поправляемся летом, хотя меньше едим?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Летом многие налегают на прохладительные напитки, ходят на пикники, ездят в отпуск по системе «всё включено». Всё это провоцирует набор веса. Но иногда причины лишних килограммов не так очевидны, даже если из-за жары калорийность рациона сильно уменьшается.

<a href="https://www.championat.com/authors/5981/1.html">Ольга Матвеева</a>
Ольга Матвеева
нутрициолог, специалист по пищевому поведению и психологии веса

Лишний вес всегда набирается за счёт превышения нормы калорий и отсутствия физической активности. Но летом на фигуру влияет кое-что ещё.

Почему мы поправляемся летом, даже если мало едим

Недостаток физической активности

В жару мы склонны меньше двигаться, что провоцирует набор веса. Согласитесь, когда печёт жаркое солнце и пот льёт градом при малейшей активности, выходить на улицу лишний раз не хочется. Тем более идти на тренировку или прогулку. Гораздо приятнее доехать в авто с кондиционером до места назначения или по возможности вообще остаться дома.

Меньше энергозатрат

Организму в тёплое время года нужно меньше энергии. Летом нет необходимости затрачивать ресурсы, чтобы согреться. С одной стороны, это плюс, ведь вместе с тем снижается и аппетит. Но для тех, кто привык есть от скуки или потому что «надо», это, скорее, минус. Ведь часто именно с нарушением пищевого поведения «ничего не едят и набирают вес».

Употребление охладительных напитков

В жару многие налегают на сладкие и газированные напитки. Но в силу добавленных сахаров стакан любимой газировки может обойтись в 450-500 ккал. К тому же продукт не утоляет жажду, а лишь усиливает. Поэтому после охладительных напитков хочется пить ещё сильнее. Получается замкнутый круг.

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Переход на «лёгкую пищу»

Мало кто захочет в жаркий полдень полакомиться мясом с гарниром. Вместо этого в ход идут «лёгкие» снеки, фрукты, мороженое, окрошка. Такая пища имеет коварное свойство — она быстро минует желудок, не давая насыщения. И велики шансы, что к вечеру голод возьмет своё. А там и переедание, и лишние килограммы.

Кроме того, за день можно легко превысить свою норму калорий только одними перекусами. Их калорийность зачастую гораздо выше полноценного обеда. При этом такие продукты не дают самого главного — чувства сытости.

Увлечение фруктами

Да, фрукты — это полезный продукт, они несут в себе запас витаминов и клетчатки. Но только если речь идёт о небольшой порции. Если же съедать за раз дыню или арбуз, ничем хорошим для фигуры это не обернётся. Избыток фруктозы негативно сказывается на здоровье печени.

Задержка воды в организме

В жару многие люди сталкиваются с проблемой отёков. Накопление жидкости в тканях организма хорошо видно по следам от носков, опухшим глазам утром. Тому есть несколько причин.

Во-первых, в жаркое время года кровообращение меняется таким образом, чтобы не допустить перегрева. Происходит это за счёт расширения сосудов, провоцируя застой жидкости в ногах. Особенно сильно это проявляется у людей с варикозной болезнью, нарушением работы почек, сердца.

Во-вторых, вредные перекусы вроде чипсов и полуфабрикатов содержат много натрия (соли). Его избыток вызывает задержку жидкости в межклеточном пространстве, в частности, в жировой ткани. Поэтому люди с лишним весом склонны к отёкам, особенно в жаркое время года.

В-третьих, к отёкам приводит избыток углеводов в питании. Один грамм углеводов задерживает четыре грамма воды. Именно поэтому на низкоуглеводных диетах можно быстро сбросить вес (но не жир). Так что в жару имеет смысл ограничить углеводы, исключив сахара, сладости и хлебные изделия.

Фото: unsplash.com/@bmarie97

Что делать в жару, чтобы не набирать вес

Двигайтесь больше. В любое время года важна физическая активность. Если вы не выносите жару, отдавайте предпочтение прохладным паркам, гуляйте утром или вечером, когда солнце ещё мягкое. Займитесь плаванием — это релакс и тренировка одновременно. Почаще разминайтесь, чтобы разогнать отёки.

Питайтесь регулярно и сбалансированно. Старайтесь не пропускать приёмы пищи, ведь потом тело своё возьмёт, но с процентами. А вы будете чувствовать вину за то, что переели. Можно есть меньше, но в рационе обязательно должны быть белковые продукты, сложные углеводы и овощи, фрукты, зелень. Мясо можно заменить на легкоусвояемые рыбу, творог или яйца.

Пейте воду правильно. Вместо сладкой газировки лучше пить зелёный чай — это отличный антиоксидант. Он замедляет старение и способствует ускорению обменных процессов. Плюс напиток помогает в борьбе с отёками.

Носите с собой бутылочку с водой, чтобы всегда можно было утолить жажду. Можно сделать домашний настой из воды с лимоном, мятой и дольками фруктов. Вкусно, ароматно и полезно.

Отдавайте предпочтение полезным сладостям. Сделайте себе красивую нарезку из фруктов и ягод на десерт. Замените ей сладости и хлебные изделия, и результат будет виден очень скоро. Фрукты в идеале есть после еды, а не отдельно. Так меньше шансов переесть. Если хочется мороженого — сделайте его сами. Замороженные фрукты с мягким йогуртом и подсластителем превращаются в прекрасный низкокалорийный десерт. Балуйте себя без вреда для фигуры.

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Выходите почаще гулять. Путешествуйте, ходите в походы, посещайте праздничные мероприятия на свежем воздухе. Лето — это прекрасное время, используйте его по максимуму, получайте положительные эмоции, и вам не захочется лишний раз есть и сидеть дома.

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