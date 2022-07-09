Что нового происходит на рынке кроссовок: летние обновления от крупнейших брендов

Лето — жаркий сезон для брендов: выпускаются новые коллекции и анонсируются дропы, звёзды «выгуливают» эксклюзивные вещи, а поклонники с нетерпением ждут подробностей.

Вот что происходило на рынке кроссовок в первый летний месяц.

Nike ушёл из России

Компания Nike официально объявила о решении уйти с рынка спустя три месяца после приостановки своей деятельности в России. Хотя ещё в мае сообщалось о том, что корпорация остаётся, соответствующее заявление об уходе было опубликовано на сайте бренда. В регионе не будут доступны сайт и приложение Nike, оффлайновые магазины, которые закрылись в марте, также не откроются.

Сообщается, что такое решение было принято из-за проблем с поставками в связи с введёнными санкциями.

Коллабы Трэвиса Скотта: Jordan и Dior

Имя певца давно стало визитной карточкой для сникерхедов — кроссовки из первой коллаборации с Jordan продаются у реселлеров по несколько тысяч долларов за пару. Вот и июньское обновление в сотрудничестве претендует на такие цифры: Travis Scott x Air Jordan 1 Low «Reverse Mocha».

Фото: Jordan

Релиз состоится 21 июля по цене $ 150, а сетка будет включать женские и детские размеры. Помимо традиционной модели, сотрудничество продолжается в модели Air Max 1 low-top sneakers.

Фото: farfetch.com

Обе модели выполнены в тёплых оттенках бежевого, сливочного и коричневого и украшены логотипами Jordan Wings и Cactus Jack Трэвиса.

Помимо этих новинок от Nike, певец поделился фотографиями, на которых видно результат его сотрудничества с Dior: Cactus Jack x Dior — B713. Релиз состоится 13 июля.

Нашествие клогов

Кроксами и Yeezy Foam Runner уже никого не удивишь, а вот клогами от New Balance и Jordan — можно. Этим летом сразу несколько крупных брендов поддались тенденции на «тапочки» из пенящегося материала.

Прочитать, как такие шлёпанцы от adidas вызвали гнев Канье Уэста, можно в нашем июньском материале.

В июне свою вариацию летней спортивной обуви из пены представил New Balance: NB Clog релизнутся в бежевом и чёрном цветах, сначала в Южной Корее, а потом и во всём мире.

Фото: New Balance

Кроме этого, новинка у Jordan — Jordan System.23 представляют собой гибридную пару со съёмной неопреновой внутренней частью с мягкой фактурой и в знаменитой расцветке «элефант принт».

Фото: Nike.com

Клоги доступны в двух цветах — белые и розовые.

Летние новинки

COSTS x Saucony Shadow 6000

Одной из самых необычных и узнаваемых новинок лета стали кроссовки от Saucony. Их дизайн основан на идее метавселенной, отражая связь между реальным и виртуальным мирами.

Фото: Saucony

Кроссы наполнены астрономическими и футуристичными символами, а логотип Saucony стилизован под чёрные дыры.

Adidas adiFOM Q

Бренд adidas показал долгожданный новый силуэт, который сильно напоминает архивную модель adidas Quake, а также Yeezy Foam Runner Канье Уэста (ждём новых обвинений от репера?), что не отменяет их возможной популярности.

Фото: adidas

Модель будет отличаться цельным дизайном из пены с перфорацией по всему корпусу. Однако, в отличие от тех же Foam Runner, в паре будет вставлена внутренняя мягкая часть в стиле носка (тут уже вспоминаем про клоги Jordan System.23), именно это приблизит их к статусу кроссовок.

Balmain Unicorn

Ещё зимой появился этот силуэт и вызвал много споров среди сникерхедов — футуристичный дизайн Unicorn оценили любители смелых решений, но уже сейчас пара поступила в продажу и стала любимицей инфлюенсеров. В данный момент доступны пять расцветок: радужная, чёрно-белая, светлая с акцентом на зелёный неон, монохромные чёрный и белый, а также стильное сочетание чёрного и оранжевого.

Фото: Balmain

Стоит эта необычная красота $ 1200.