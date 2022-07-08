Как перестать стесняться своего успеха. 4 способа борьбы с синдромом самозванца

Рассказываем, почему мы отказываемся от собственных достижений и как с этим справиться.

Обесценивание себя и своих достижений, неуверенность в работе, невозможность долгое время начать желаемую деятельность, страх, что тебя разоблачат в некомпетентности — всё это может быть признаками синдрома самозванца. Если вы обнаружили в себе хотя бы несколько из этих характеристик, следуйте нашим советам и сможете обернуть ситуацию себе во благо.

Савинов Сергей Андреевич психолог, специалист интегративной и прикладной психологии Синдром самозванца — это психологическая защита, которая скрывает под собой неуверенность в собственных силах. Чаще всего состояние связано с работой и проявлением себя в обществе. К счастью, есть способы справиться с этим.

Причины появления синдрома самозванца

За возгласами: «Моя работа никому не нужна», «Никто это не купит у меня», «Я ни на что не способен», скрываются очень серьёзные психологические проблемы. Эти фразы прячут то, что происходит внутри на самом деле. Например, за фразой «Мой продукт не нужен людям» может лежать страх заработать большую сумму денег, которую во внутренней картине мира человека иметь нельзя, опасно, стыдно.

Таким образом, синдром самозванца защищает человека от стресса, который возникнет в случае нарушения личной психологической парадигмы. Это первая причина формирования синдрома.

Фото: unsplash.com/@avirichards

Вторая причина кроется в обесценивании личности. Ситуации из детства на всех влияют по разному в силу личных особенностей строения центральной нервной системы. Иногда в детстве происходят ситуации, когда достижения ребёнка подвергаются критике. И не каждый справляется с ней адекватно по ряду индивидуальных причин. В итоге может сформироваться гештальт, в котором необходимо что-то доказать окружающим.

Например, если у мальчика был сформирован подобный паттерн, то он обязательно выберет в будущем женщину, которая станет обесценивать его усилия (или ему так будет казаться), чтобы постоянно находиться в состоянии «доказать свою компетенцию». При этом по всем критериям человек будет успешен, но внутренне ему будет казаться, что он ничего не добился и все его достижения — плод удачи, не более.

Если вам это знакомо, почаще себя хвалите, а повод всегда найдётся. Подробнее об этом читайте здесь.

Этот паттерн будет работать до того момента, пока человек не закроет этот гештальт со специалистом и не простроит новую идентичность. Человек постоянно будет выбирать тех людей, которые не дают ему похвалы, а даже если дают, то она будет казаться недостаточной.

Как победить синдром самозванца?

Научитесь определять успех самостоятельно

Если вы хотите научиться самостоятельно определять личную успешность и минимально зависеть от мнения других, научитесь ставить цели и рефлексировать относительно их достижения. Цель должна быть измерима. Чёткие критерии достижения результата помогают самостоятельно определять, насколько вы успешны.

Когда вы объективно оцениваете результаты своих действий, то появляется возможность не считать себя самозванцем, а присваивать полученный опыт. Если результат соответствует тому, что вы хотели — какая разница, кто и что думает об этом?

Чтобы вам было проще поставить цель, предлагаем следовать этому плану:

У цели есть сценарий достижений. Сценарий состоит из мини-целей, которые тоже должны иметь критерии. После прохождения каждой мини-цели проводите оценку проделанной работы и совпадения полученных результатов с собственным планом. Сконцентрируйте внимание на простых действиях. Каждый вечер проводите ревизию. Насколько вы продвинулись к цели? Что конкретно для этого сделали? Какие результаты получили за день относительно своего сценария? Затем постройте план на следующий день.

Формируйте идентичность

Ваше представление о себе будет меняться в течение жизни, если вы активный и деятельный человек. Психике важно регистрировать эти изменения, чтобы эволюционировать. Это не всегда происходит автоматически. Для развития необходимы план и умение интегрировать полученный опыт.

Сверяйте желаемое с результатом

Какие навыки вы закрепили, прокачали, обрели в ходе достижения цели? Что вы конкретно делали и чему научились? За счёт чего получилось достигнуть цели?

Кем вы были, пока шли к результату? Кем вы теперь становитесь, когда результат достигнут? Кто вы теперь и кем перестаёте быть?

Что вы теперь можете? Какую цель вы будете реализовывать следующей за счёт того, что можете теперь?

Какой нужен дальнейший шаг, когда вы интегрировали опыт и обрели новую идентичность?

Что нужно делать для достижения новой цели и какие навыки осваивать, укреплять? Кем нужно стремиться стать?

Пример. Я осваивал навыки ведения финансового учёта, построения графиков, анализа информации. Благодаря тому, что научился, смог качественно выполнять более сложные задачи. Раньше я был начинающим финансистом, который получает 400 единиц.

Теперь я становлюсь специалистом в области финансов и перестаю быть начинающим. Мой следующий шаг — получить работу в крупной компании «Н» с заработной платой «1000 единиц». Для этого нужно освоить навык работы в специализированных программах и получить опыт работы с новыми контрагентами. Мне нужно стремиться стать ведущим специалистом своего отдела.

Чем больше конкретики, тем лучше. Если системно выполнять данное упражнение, то вы будете планомерно развиваться и чувствовать себя компетентно.

Научитесь уходить от манипуляций и перестаньте думать за людей

Большинство людей будут обесценивать вас, вгонять в чувство вины и стыда только ради собственной выгоды, сами того не понимая. Например, чувствуя вину за стоимость своего продукта, вы можете начать считать, что берёте абсолютно необоснованные деньги. Иногда для этого достаточно косого взгляда клиента. Некоторым людям просто не хочется, чтобы вы развивались, так как всегда проще стянуть другого на свой уровень, нежели пробовать дорасти до следующего.

О других вещах, которые мешают нам достигать целей, можно прочитать тут.

Выгоды у всех разные. Важно помнить одно: мало кто действительно хочет вашего успеха, люди в основном сконцентрированы на личных потребностях. Тех, кто желает вам успеха, гораздо меньше. Чтобы эффективно уходить от манипуляций, необходимо освоить этот навык и пройти качественную психотерапию. Сколько бы вы ни изучали технические аспекты манипулирования, вас всё равно зацепят за глубинные травмы, если они не отработаны.

Фото: unsplash.com/@priscilladupreez

Также не стоит думать за людей. Мы часто фантазируем по поводу мыслей и потребностей других. Прежде чем делать вывод, что вас считают некомпетентным или ваш продукт никому не нужен, попробуйте получить реальную обратную связь. Можно задать другим наводящие вопросы или проанализировать свою востребованность путём реализации деятельности.

Иногда нам кажется, что тот продукт, который мы предлагаем, абсолютно незначителен. Но по факту находится огромное количество покупателей и ценителей вашего мастерства. Если вы знаете и умеете что-то, это не значит, что другие это тоже знают и умеют.

Взяв на вооружение эти три простых способа, вы качественно сможете улучшить самоощущение и в некоторой мере избавиться от синдрома самозванца. Для того чтобы выяснить и устранить подлинные причины синдрома и избавиться от него навсегда, стоит обратиться к специалисту.