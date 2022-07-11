Как кататься на SUP-борде и что для этого нужно. Гайд для новичков от сапсёрфера

SUP-сёрфинг с каждым годом становится всё популярнее: это не только увлекательное времяпрепровождение на воде наедине с собой, но и неплохой способ тренировки всего тела. Как начать заниматься SUP-сёрфингом, какой инвентарь нужен и о чём важно помнить — обсудили с профессиональным спортсменом.

Виктор Чадкин сапсёрфер, PRO-эксперт Спортмастер PRO Рассказывает о тонкостях сапсёрфинга.

Как выбрать доску и аксессуары

Первое, что вам понадобится — сам SUP-борд. Конечно, на первых порах его не стоит покупать — лучше одолжить у друга или арендовать на станции, где планируется занятие. Если такой вид досуга вас увлечёт, можно будет задуматься о приобретении собственной доски.

На станциях есть сапы для разных уровней подготовки — для первых занятий специалисты помогут подобрать правильную доску. Когда же вы решитесь на покупку собственного SUP-борда, перед вами встанет широкий выбор досок — в зависимости от стиля катания, конструкции, функционала и характеристик.

Фото: istockphoto.com

В качестве первого SUP-борда рекомендуем рассмотреть широкую (от 80 см) и длинную (от 3 до 4 м) надувную доску — это оптимальный вариант для новичка. Её легко транспортировать, она поможет поймать баланс и уверенно чувствовать себя в воде.

А дальше вы сможете решить, какое направление SUP-сёрфинга вам ближе и, соответственно, какой борд выбрать — либо остаться на широкой надувной доске, либо перейти, например, на жёсткую доску для более высокой скорости и лучшей манёвренности.

Второй важный предмет инвентаря — SUP-весло. Визуально оно напоминает вытянутое каплевидное весло для каноэ — его форма оптимизирована для максимально эффективной гребли. Бюджетные доски часто комплектуются самым простым веслом из алюминия. Более дорогие и продвинутые модели вообще не имеют весла в комплекте, так как обычно профессионалы подбирают его сами.

Особых требований к SUP-веслу нет: оно должно быть подходящей длины (примерно на 20 см выше роста спортсмена), в качестве материала можно выбрать тот же алюминий. Есть и более продвинутые вёсла из карбона — прочные и лёгкие — но стоят ощутимо дороже, чем алюминиевые.

Ещё один важный элемент экипировки — лиш. Так называют трос, который одним концом крепится к ноге спортсмена, а другим — к доске. Он нужен для того, чтобы доску не унесло течением. Трос может быть в комплекте с доской, однако бывают доски и без него — обязательно обратите на это внимание при покупке и докупите страховку при необходимости.

Фото: istockphoto.com

Выбор следует делать в зависимости от водоёма, где проходит занятие. Для волн лучше выбрать прямой лиш, который при падении будет держать вас на расстоянии от доски. А для неглубоких водоёмов на спокойной воде лучше покупать витой, который не будет цепляться за коряги и другие препятствия под водой.

Чтобы правильно подобрать SUP-борд и сопутствующий инвентарь, лучше обращаться в специализированные магазины, где эксперты помогут вам с экипировкой, опираясь на ваши физические и спортивные данные.

Что ещё нужно знать

На первых занятиях у вас обязательно должен быть спасательный жилет — помимо голоса разума, этого требует и закон, ведь SUP-доска считается плавсредством.

Ещё одно требование правил безопасности — это свисток: вы всегда должны иметь возможность предупредить других спортсменов об опасности. Если вы планируете отплыть далеко от берега, лучше взять с собой мобильный телефон в специальном гидрочехле.

Одежду следует подбирать по сезону. Для жаркого времени года и теплой воды подойдут купальники или шорты и гидрофутболки, не стесняющие движения. А для холодной погоды вам обязательно понадобится гидрокостюм, который поможет избежать переохлаждения.

Тело должно быть надёжно защищено от солнца: в воде вы загораете намного интенсивнее, поэтому даже переменная облачность может стать причиной солнечных ожогов, а то и солнечного удара. Головной убор, солнцезащитные очки, кремы — всё это понадобится для занятий сапсёрфингом в жаркую погоду.

Фото: istockphoto.com

А что насчёт самой тренировки

Описать весь процесс и технику катания в одной статье невозможно — вам необходим тренер, который научит правильно грести и поворачивать. Мы дадим несколько основных советов по постановке тела на доске и удержанию баланса.

Заходить в воду с SUP-доской необходимо до уровня колена. Плавники борда не должны касаться дна. Держась за края доски, поставьте на неё оба колена и постепенно перемещайте ступни к центру доски (края продолжаем придерживать руками). Вставайте постепенно, без рывков: сначала поднимите грудь, потом выпрямляйте колени и вставайте во весь рост.

Чтобы удержать баланс, держите ноги параллельно. На одинаковом удалении от центра доски (там, где рукоятка для переноски). Не перепутайте переднюю и заднюю части: пальцы ног должны смотреть в сторону носа борда. Следите за положением тела: слегка согните ноги и корпусом чуть-чуть наклонитесь вперёд. Также поменьше смотрите вниз — чтобы удержать баланс, лучше смотреть вперёд, на воду и горизонт.

Фото: istockphoto.com

Лицевая часть весла всегда должна смотреть на нос доски. Если оно у вас справа, значит, левая рука должна быть на Т-образной ручке весла, а правая — держаться за середину шафта (весла). Если оно расположено слева, описанное положение рук необходимо отзеркалить.

Старайтесь падать в воду, а не на доску — так риск травмы будет ниже. Без падений в первые разы новичку не обойтись. При падении не выпускайте весло из рук, а если это всё же произошло, сначала заберитесь на доску, затем гребите к веслу. Чтобы забраться на борд, нужно положить руки на середину доски, подтянуться наверх и вперёд всем телом, лечь на доску животом и поочерёдно закинуть ноги — затем встать на колени и спокойно подняться.

Сапсёрфинг — увлекательный и довольно безопасный вид физических нагрузок. Это и хорошее кардио, и тренировка мышц. К тому же сапом можно заниматься в любое время года, когда вода не покрыта льдом — если вы хорошо подготовлены к занятиям, всё пройдёт гладко и, надеемся, сухо.

Если вам нравится активный отдых у воды, в этой статье вы найдёте, чем можно ещё заняться.