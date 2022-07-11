5 несложных, но эффектных трюков на BMX для начинающих

Дисциплина BMX-фристайла состоит не из катания по велодорожкам в парке, а из целого пула различных трюков, скольжений и прыжков. Из них можно выделить те, которые являются базовыми и обязательными к изучению. Всё потому, что они стоят в основе более сложных комбинаций. Если вы решили заняться катанием на BMX, вам определённо нужно будет начинать свой путь именно с этих азов.

Bunny Hop

Самый первый и главный прыжок на BMX, который необходимо выучить. На его основе строятся все остальные трюки на велосипеде. Во время выполнения сначала от земли отрывается переднее колесо, а затем – заднее. Приземление происходит сразу на два колеса.

Никита Паустьян профессиональный BMX-райдер Bunny Hop нужен для того, чтобы, перемещаясь по городу, без проблем преодолевать неровности и не терять в скорости. Очень круто, если вы его качественно освоили. Это тот элемент, который является базовым и основополагающим для изучения всех остальных трюков на ВМХ.

Air

Может показаться, что этот прыжок для продвинутых райдеров, но нет. Тоже базовый элемент. По сути, это вылет в рампе, который поможет вам набрать скорость и разогнаться для выполнения других прыжков.

Barspin

«Бар» в простонародье. Заключается в том, чтобы сделать оборот руля велосипеда на 360 градусов. Со временем вы научитесь делать два бара или совмещать этот элемент с другими, посложнее.

Drop

Вы точно задумывались над тем, откуда можно спрыгнуть на велосипеде, либо видели, как это делают другие. Элемент Drop — простой прыжок вниз с высоты с любого препятствия в парке или в стрите.

Fakie

Один из элементов на баланс и обратную езду на велосипеде — спиной вперёд. Как и Bunny Hop, он обязательно понадобится вам в катании, поверьте.

Никита: При изучении Fakie главное – проявить терпение. Трюки, связанные с балансами, — это всегда непросто. Главное держаться на велосипеде правильно: тянуть его за собой, держаться над задним колесом и стараться любой ценой остаться «в седле». Ключ к изучению — понять, как это работает технически, а дальше дело желания и времени.

Это не все трюки, которые можно выучить новичку, но вам их точно хватит на месяц-другой, если вы начнёте кататься. С ними вы перестанете считать себя «белой вороной» в скейт-парке, а также посмотрите на соревнования по BMX-фристайлу с абсолютно новой стороны.

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