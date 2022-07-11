Они сделали лучше наш быт, тело и даже футбол.

5 привычных вещей, которых не было ещё 15 лет назад

Каждый из нас вспомнит несколько фантастических сцен из фильмов, которые в детстве просто приводили нас в недоумение. Взять те же самозашнуровывающиеся кроссовки из «Назад в будущее» – сегодня уже несколько брендов имеют такие в своём арсенале.

Технологии развиваются очень стремительно, а мы очень быстро привыкаем к их присутствию в нашей жизни. Мы собрали пять технологий, которые казались фантастикой ещё каких-то 10 лет назад. По крайней мере, в том виде, в котором они существуют сейчас.

Беспроводные наушники

Вопреки расхожему мнению, первые полностью беспроводные наушники сделали вовсе не в Apple. В 2015 году этот гаджет вышел у японской компании Onkyo. Однако наушники оставляли желать лучшего: зарядки хватало на очень короткий промежуток времени, а звук и вовсе пропадал. Настоящая популярность пришла к беспроводным наушникам только в 2016 году, когда свои модели выпустили два главных конкурента: Apple (AirPods) и Samsung (IconX).

Фото: unsplash.com/@aluengo91

Сегодня беспроводные наушники стали очень компактными, имеют влагозащитные функции и режим шумоподавления. Казалось бы, чего ещё можно ждать? Но разработчики не стоят на месте и анонсируют выход новых поколений.

Голосовые помощники в быту

«Алиса, расскажи мне сказку» – таким запросом в пустоту уже мало кого удивишь. Голосовые помощники появились в наших смартфонах, телевизорах и даже интерьерах. Но так ли давно они стали привычным явлением?

На самом деле история технологии распознавания речи начинает свою историю ещё в 60-х годах прошлого века. Компания IBM в 1962 году представила технологию Shoebox, которая умела распознавать 16 слов и 10 цифр (от 0 до 9).

Уже в 2011 году мир узнал про Siri от Apple, в 2012-м – про Google Assistant, однако использование технологий в быту для создания «умного дома» началось в 2014-м. Тогда Amazon представила смарт-динамик Alexa. Через два года, в ноябре 2016-го, аналогичную технологию выпустили в Google с Google Home, а в феврале 2018 года на этот рынок вошла и Apple, представив Apple HomPod. Об официальном запуске Алисы от Яндекс было объявлено 10 октября 2017 года.

Беспилотные автомобили

Говоря об этой технологии как о появившейся в 2010-х, мы имеем в виду доступные автомобили, выпущенные в серийное производство. Сама история беспилотных «робокаров» начинается ещё в 60-х годах прошлого века.

Фото: unsplash.com/@ort

В 2010 году мир увидел первый автопилот от Google. Автомобиль был оснащён радарами, видеокамерами, мог ориентироваться в пространстве, узнавать дорожные знаки и взаимодействовать с другими участниками движения. В 2012 году испытания своего беспилотника провела компания Audi. Машина развивала скорость до 193 км/ч, отлично вписывалась в повороты и ускорялась на трассе.

В 2015-м появились первые серийные беспилотники компании Tesla, которые передвигаются на дорогах на 100% самостоятельно. Они наравне с гуглмобилями считаются эталоном беспилотных технологий.

О том, почему многим мужчинам так нравятся скорость и автомобили, читайте в нашем материале.

Система VAR

Официальной датой рождения системы видеоповторов считается 2016 год. Тогда Международный совет футбольных ассоциаций на ежегодной встрече одобрил использование системы видеопомощи судьям. Однако официально введена в Правила игры в футбол система видеоповторов была только в 2018 году после серии тестировочных матчей.

Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee) – технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения с помощью видеоповторов.

Подобные системы существуют в хоккее на траве, волейболе, теннисе и регби.

Бионические протезы и импланты

Технология протезирования — это очень сложная комплексная разработка, в которой применяются знания сразу из нескольких сфер — биология, инженерия, медицина и даже психология.

Бионическим считается протез, который частично или полностью заменяет утраченный орган и выполняет его функции. Например, рука, которая не двигается, а просто висит — это косметический протез. А если она может сгибаться и двигать пальцами — бионический. Это происходит благодаря датчикам, установленным в остаточной ткани человека. Имплантанты считывают сигналы, которые посылает мозг через нервную систему, и автоматически управляют протезом. Процесс проходит без каких-либо сознательных усилий — как если бы человек просто шевелил рукой.

Современные протезы глубоко интегрируются со своим владельцем — они имитируют естественные движения человека и отслеживают мышечную или нервную активность организма, а некоторыми из них можно управлять с помощью силы мысли. Сегодня протезирование применяют в создании не только искусственных конечностей, но и органов, например, глаз.

Фото: unsplash.com/@henkmul

В 2007-м канадская компания Touch Bionics представила первый широкодоступный бионический протез. В 2010-м компания BeBionic выпустила первый серийный протез, а первый широкодоступный — Symbionic Leg — выпустила в 2011-м исландская Össur.