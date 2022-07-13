Как я впервые попробовала гольф. Личный опыт и предостережения новичкам

О гольфе раньше я знала только то, что это что-то на богатом (отчасти так и есть). Стучишь клюшкой по мячу и запускаешь его как можно дальше. Такое себе развлечение. Ага, как бы не так. На самом же деле оказывается, что нюансов в гольфе больше, чем я могла себе представить. Узнать этот вид спорта поближе мне удалось на прошлой неделе в гольф-клубе «Пестово». И не просто так, а с именитым тренером Кристофером Снейпом.
Когда вы начинаете играть в гольф, самое важное – найти правильного и квалифицированного тренера. Того, кто сможет передать соответствующие инструкции и знания в непринуждённой и приятной обстановке. Гольф – это игра про наслаждение… наслаждение от природы, эстетики, физической нагрузки и, конечно же, общения.
Кроме того, перед игрой рекомендуется ознакомиться с её правилами, особенностями и этикетом.
Первое, что меня впечатлило – всего час от Москвы, и перед тобой открываются какие-то невероятные просторы: зелень, озёра, свежий воздух и главное – тишина. Да знала бы я раньше, что тут такие преимущества, играла бы в гольф каждый день.
Второе впечатление – раздевалки с коврами, мини-лаундж-зонами, сауной и душем. «Это что, как в элитном фитнес-клубе?» – думаю я первым делом. И ошибаюсь. Это однозначно что-то большее. Сервис, очень качественный, но такой уютно-домашний, клубный дом, яхт-клуб, домики резидентов прямо посреди поля, да и, собственно, фитнес-клуб там тоже есть. Всё это продолжало овеваться роскошью, чем, честно признаться, даже слегка пугало. «Какой же будет моя тренировка? Не покажусь ли я простушкой, да ещё и неумёхой?» – напомню, клюшку в руках я держала впервые. С этими мыслями и компанией коллег я добрела до академии. Там на драйвинг-рейндже (это не привычное поле с лунками, а специальная площадка для отработки дальних ударов) увидела, как мне предстоит провести ближайший час, и познакомилась с тренером.
Фото: из личного архива
Оказалось, что переживала я зря, гениев игры в нашей компании не оказалось. Я была не единственной, кто «драл траву» вместо ударов по мячу или со свистом проносил клюшку выше него. Но не значит ли это, что у меня просто нет таланта?
Кристофер: В гольфе прекрасно работает правило «вы получаете то, что вкладываете». Некоторым, безусловно, повезло родиться с талантом, но сам по себе он не поможет достичь высоких результатов. Поэтому, как и в любом другом спорте, здесь важны тренировки и самодисциплина. Благодаря вектору на демократизацию, обучиться игре в гольф можно в любом возрасте и при любой физической подготовке. Поэтому сегодня эта красивая игра всё больше набирает популярность как у старшего поколения, так и у юниоров.
Основы игры
«Ф-фух, значит, буду тренироваться и бить снова и снова», – хотя бы один удар за целый час получится. И вы не поверите, я не безнадёжна. Получилось сразу несколько ударов, и я даже вошла во вкус. Правда, и усталость была тут как тут. Уже через полчаса тренировки начали болеть руки, а после того, как Кристофер показал мне, что надо выворачивать корпус ещё сильнее, заболели и плечи.
Клюшку надо держать правильно, замахиваться тоже правильно, и более того – следить за мячом потом тоже желательно в правильной позе. К слову, тренировка была на английском, что слегка усложняло задачу, ведь половину терминов я и на русском до этого не знала. Но Крис мог и на пальцах объяснить, что от меня хочет.
Фото: из личного архива
Кристофер: Наиболее важные составляющие хорошего удара: подготовка к замаху, правильная траектория удара и ротация тела. Для того чтобы удар получился, необходимо также сделать правильный хват. То есть грамотно расположить ваши кисти на клюшке и принять правильную стойку. Всё это рекомендуется делать под наблюдением тренера. Грамотная стойка поможет не только совершить хороший удар, но и предотвратить какие-либо растяжения и травмы. Также тренер поможет подобрать подходящие клюшки, в зависимости от вашего пола и роста.
Фото: из личного архива
Сколько стоит заняться гольфом
Если вы думаете, что гольф – это всегда дорого, вы правы только отчасти. В более демократичных клубах, например, в Forest Hills Golf Club знакомство с гольфом (куда включены один урок и экскурсия по клубу) стоит 2,5 тыс. рублей, а отдельно урок с тренером – от 5 тыс. рублей. В более премиальных клубах, таких как «Пестово», помимо членства, можно взять индивидуальный урок с ведущим иностранным тренером за 12 тыс. рублей, а с тренером из Академии – за 10 тыс.
А ещё вы всегда можете заниматься самостоятельно. Но новичкам я бы всё же советовала взять хотя бы пару занятий с профессионалом, чтобы понимать все нюансы.
Кристофер: Гольф как один из самых популярных видов спорта в мире не отстаёт в своём развитии, совершенствуется и внедряет современные технологии. Например, обучаясь в нашей новой международной Академии гольфа, можно в максимально короткие сроки достичь высоких результатов и выйти на любительские турниры уже после четвёртой тренировки. Всё это возможно благодаря современным технологиям и подходу тренера, который оценивает физические данные, 3D-паттерны движений, силу удара и постановку корпуса игрока. И, исходя из этих параметров, подбирает для него оптимальный план тренировок.
Что надеть
Как почти любая девушка, я задавалась этим вопросом, стоя утром у шкафа. Кажется, где-то видела, что девочки играют в коротких юбках, как в теннисе, да и обувь вроде как должна быть специальная… С верхом вопросов не возникло, в моей коллекции завалялась майка-поло, которая ждала своего часа. К ней я выбрала беговые шорты и лёгкие кроссовки. Как оказалось, не прогадала. И хотя игра в гольф не прописывает правила, касающиеся формы игроков, в клубах есть множество требований, в том числе к одежде, которые важно знать.
- Мужчины надевают брюки и рубашки с короткими или длинными рукавами. Майки без рукавов не допускаются.
- Женщины могут надеть брюки и рубашку, футболку. Можно без рукавов.
- В жаркую погоду игроки надевают шорты. Девушки тоже могут надеть шорты, но предпочтительней будет юбка-шорты для гольфа.
- Если вы надеваете головной убор, это может быть бейсболка или шляпа.
- Обувь может иметь рифлёную подошву или шипы, но не слишком большие, чтобы не повредить поле. Это могут быть ботинки или кроссовки.
В общем, гольф – отдельный мир со своими правилами, традициями и даже законами. Мир с вертолётными площадками, пятичасовыми (минимум) соревнованиями и закрытыми вечеринками после. Побывать в нём – уже большое впечатление, что уж говорить о самой игре. С моей стороны – честная рекомендация как минимум попробовать. И, кстати, будьте уверены, на следующий день вы почувствуете те мышцы, о существовании которых даже не подозревали.
Кстати, в гольф играют не только на классическом поле, но даже на леднике! Подробнее о такой необычной игре читайте в этой статье.