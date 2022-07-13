Как я впервые попробовала гольф. Личный опыт и предостережения новичкам

Прикоснулась к роскошной жизни и убедилась в том, что гольф – это не всегда дорого.

О гольфе раньше я знала только то, что это что-то на богатом (отчасти так и есть). Стучишь клюшкой по мячу и запускаешь его как можно дальше. Такое себе развлечение. Ага, как бы не так. На самом же деле оказывается, что нюансов в гольфе больше, чем я могла себе представить. Узнать этот вид спорта поближе мне удалось на прошлой неделе в гольф-клубе «Пестово». И не просто так, а с именитым тренером Кристофером Снейпом.

Кристофер Снейп квалифицированный гольф-профессионал PGA, директор Гольф-Академии «Пестово» Когда вы начинаете играть в гольф, самое важное – найти правильного и квалифицированного тренера. Того, кто сможет передать соответствующие инструкции и знания в непринуждённой и приятной обстановке. Гольф – это игра про наслаждение… наслаждение от природы, эстетики, физической нагрузки и, конечно же, общения.

Кроме того, перед игрой рекомендуется ознакомиться с её правилами, особенностями и этикетом.

Первое, что меня впечатлило – всего час от Москвы, и перед тобой открываются какие-то невероятные просторы: зелень, озёра, свежий воздух и главное – тишина. Да знала бы я раньше, что тут такие преимущества, играла бы в гольф каждый день.

Второе впечатление – раздевалки с коврами, мини-лаундж-зонами, сауной и душем. «Это что, как в элитном фитнес-клубе?» – думаю я первым делом. И ошибаюсь. Это однозначно что-то большее. Сервис, очень качественный, но такой уютно-домашний, клубный дом, яхт-клуб, домики резидентов прямо посреди поля, да и, собственно, фитнес-клуб там тоже есть. Всё это продолжало овеваться роскошью, чем, честно признаться, даже слегка пугало. «Какой же будет моя тренировка? Не покажусь ли я простушкой, да ещё и неумёхой?» – напомню, клюшку в руках я держала впервые. С этими мыслями и компанией коллег я добрела до академии. Там на драйвинг-рейндже (это не привычное поле с лунками, а специальная площадка для отработки дальних ударов) увидела, как мне предстоит провести ближайший час, и познакомилась с тренером.

Фото: из личного архива

Новички сначала играют на рейндже, а после их выпускают на поле. Там задачей становится не просто закинуть мяч как можно дальше, а попасть в лунку. Поле для гольфа обычно имеет 18 лунок. Важно, что после удара вы должны играть мяч с того места, где он оказался. За редкими исключениями, когда, например, он попадает в воду. Чтобы вам помешать, на поле есть различные препятствия: песок, деревья, озёра, ямы, холмы.

Оказалось, что переживала я зря, гениев игры в нашей компании не оказалось. Я была не единственной, кто «драл траву» вместо ударов по мячу или со свистом проносил клюшку выше него. Но не значит ли это, что у меня просто нет таланта?

Кристофер: В гольфе прекрасно работает правило «вы получаете то, что вкладываете». Некоторым, безусловно, повезло родиться с талантом, но сам по себе он не поможет достичь высоких результатов. Поэтому, как и в любом другом спорте, здесь важны тренировки и самодисциплина. Благодаря вектору на демократизацию, обучиться игре в гольф можно в любом возрасте и при любой физической подготовке. Поэтому сегодня эта красивая игра всё больше набирает популярность как у старшего поколения, так и у юниоров.

Основы игры

«Ф-фух, значит, буду тренироваться и бить снова и снова», – хотя бы один удар за целый час получится. И вы не поверите, я не безнадёжна. Получилось сразу несколько ударов, и я даже вошла во вкус. Правда, и усталость была тут как тут. Уже через полчаса тренировки начали болеть руки, а после того, как Кристофер показал мне, что надо выворачивать корпус ещё сильнее, заболели и плечи.

Клюшку надо держать правильно, замахиваться тоже правильно, и более того – следить за мячом потом тоже желательно в правильной позе. К слову, тренировка была на английском, что слегка усложняло задачу, ведь половину терминов я и на русском до этого не знала. Но Крис мог и на пальцах объяснить, что от меня хочет.

Фото: из личного архива

Кристофер: Наиболее важные составляющие хорошего удара: подготовка к замаху, правильная траектория удара и ротация тела. Для того чтобы удар получился, необходимо также сделать правильный хват. То есть грамотно расположить ваши кисти на клюшке и принять правильную стойку. Всё это рекомендуется делать под наблюдением тренера. Грамотная стойка поможет не только совершить хороший удар, но и предотвратить какие-либо растяжения и травмы. Также тренер поможет подобрать подходящие клюшки, в зависимости от вашего пола и роста.

Фото: из личного архива

Сколько стоит заняться гольфом

Если вы думаете, что гольф – это всегда дорого, вы правы только отчасти. В более демократичных клубах, например, в Forest Hills Golf Club знакомство с гольфом (куда включены один урок и экскурсия по клубу) стоит 2,5 тыс. рублей, а отдельно урок с тренером – от 5 тыс. рублей. В более премиальных клубах, таких как «Пестово», помимо членства, можно взять индивидуальный урок с ведущим иностранным тренером за 12 тыс. рублей, а с тренером из Академии – за 10 тыс.

А ещё вы всегда можете заниматься самостоятельно. Но новичкам я бы всё же советовала взять хотя бы пару занятий с профессионалом, чтобы понимать все нюансы.

Кристофер: Гольф как один из самых популярных видов спорта в мире не отстаёт в своём развитии, совершенствуется и внедряет современные технологии. Например, обучаясь в нашей новой международной Академии гольфа, можно в максимально короткие сроки достичь высоких результатов и выйти на любительские турниры уже после четвёртой тренировки. Всё это возможно благодаря современным технологиям и подходу тренера, который оценивает физические данные, 3D-паттерны движений, силу удара и постановку корпуса игрока. И, исходя из этих параметров, подбирает для него оптимальный план тренировок.

Что надеть

Как почти любая девушка, я задавалась этим вопросом, стоя утром у шкафа. Кажется, где-то видела, что девочки играют в коротких юбках, как в теннисе, да и обувь вроде как должна быть специальная… С верхом вопросов не возникло, в моей коллекции завалялась майка-поло, которая ждала своего часа. К ней я выбрала беговые шорты и лёгкие кроссовки. Как оказалось, не прогадала. И хотя игра в гольф не прописывает правила, касающиеся формы игроков, в клубах есть множество требований, в том числе к одежде, которые важно знать.

Мужчины надевают брюки и рубашки с короткими или длинными рукавами. Майки без рукавов не допускаются. Женщины могут надеть брюки и рубашку, футболку. Можно без рукавов. В жаркую погоду игроки надевают шорты. Девушки тоже могут надеть шорты, но предпочтительней будет юбка-шорты для гольфа. Если вы надеваете головной убор, это может быть бейсболка или шляпа. Обувь может иметь рифлёную подошву или шипы, но не слишком большие, чтобы не повредить поле. Это могут быть ботинки или кроссовки.

Неприемлемо появляться на поле в джинсовой одежде, брюках с множеством карманов.

В общем, гольф – отдельный мир со своими правилами, традициями и даже законами. Мир с вертолётными площадками, пятичасовыми (минимум) соревнованиями и закрытыми вечеринками после. Побывать в нём – уже большое впечатление, что уж говорить о самой игре. С моей стороны – честная рекомендация как минимум попробовать. И, кстати, будьте уверены, на следующий день вы почувствуете те мышцы, о существовании которых даже не подозревали.

Кстати, в гольф играют не только на классическом поле, но даже на леднике! Подробнее о такой необычной игре читайте в этой статье.