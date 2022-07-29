Разбираемся вместе с профессиональным спортсменом, что такое жизнь в стиле «шака».

Правда ли, что все сёрферы такие счастливые и свободные

Стереотипов о сёрферах очень много. Наверняка некоторые думают, что это поджарые мальчики в шортах, с голубыми глазами и длинными светлыми волосами. Они много улыбаются и приветствуют друг друга непонятными жестами. Часть дня они ловят волны в океане, а другую часть – загорают на пляже. И так 365 дней напролёт.

Шака (англ. Shaka) — жест приветствия в виде оттопыренных большого пальца и мизинца, а также прижатых к ладони остальных пальцев на руке. Это распространённое приветствие на Гавайях, а также в комьюнити сёрферов и других экстремальных видах спорта.

Если спросить людей на улице, половина респондентов отзовётся о сёрферах крайне позитивно и скажет не без толики зависти, что им такой стиль жизни очень близок. Другие же будут настроены негативно, считая что спортсмены инфантильны. Мы поговорили с Сергеем Расшиваевым – профессиональным сёрфером – о том, действительно ли образ 50-60-х годов сохраняется и сейчас или всё стало совсем иначе.

Сергей Расшиваев профессиональный сёрфер и руководитель проекта Agape Surf Сёрферы постоянно путешествуют. Это неотъемлемая часть культуры, а для некоторых ещё и работа. Во всём мире сейчас растут цены, и поездки не стали сильно проще с ковидных времён. Нужно постоянно учитывать такие нюансы, как правила въезда, вопросы бронирований и оплат.

Сергей Расшиваев Фото: Татьяна Елисарева

«Беззаботная» пляжная жизнь

В фильме «На гребне волны» парни-сёрферы пытались решить свои финансовые проблемы с помощью ограбления банков. Так, конечно, никто не поступает из моих знакомых, но вопрос денег для поддержания уровня жизни, естественно, один из самых значимых.

Для тех, кто зарабатывал с помощью рекламы, настали совсем печальные времена. Все спонсоры – иностранные компании – перестали или почти перестали работать в России. Как следствие — закрытие спонсорских контрактов.

Большая часть сёрферов живёт тем, что учит других кататься по волнам. Тем, кто находится в России, ещё нормально. А вот тем, кто живёт за границей — сложнее. Собрать группу русских туристов в другой стране – не самое простое занятие.

Отечественные стереотипы о сёрферах

Их много. Сёрферы глуповаты, беззаботны, любят покурить, потусоваться – это собирательный образ подростка. При том, что большинство спортсменов в мире – достаточно взрослые люди, которые занимаются спортом очень долго.

Интересный факт. Когда в России произошёл скачок развития культуры сёрфинга, все, кто начал им заниматься, были взрослыми. Поэтому и подход к обучению катанию в стране очень осмысленный.

Фото: Татьяна Елисарева

Чего не хватает сёрфингу в России

Всё очень банально — общий уровень дохода, культуры и образования в стране не даёт этому спорту развиваться в полной мере. Люди в России не относятся к сёрфингу серьёзно и даже не думают о нём как о реальном занятии. Работу по развитию и популяризации катания ещё предстоит делать и делать. Всё развивается, но довольно медленно, сёрфинг двигается в наиболее простых направлениях. «В глубину», как и 10 лет назад, почти никто не идёт. Всё очень поверхностно.

Катание по волнам делает людей «абсолютно» счастливыми?

Не делает. Интересное понятие — «абсолютного» счастья. Проблемы вне воды не решаются катанием, но на волнах они улетучиваются на время. Катаясь, ты забываешь о себе и своих переживаниях. На волне ты не можешь обдумывать все эти мысли. Ты просто действуешь и находишься в процессе катания на 100%. Получается такая активная медитация. Конечно, человек в эти моменты чувствует себя если не счастливо, то очень хорошо.

Наш мозг вырабатывает излучения разного спектра. Во время сёрфинга они такие же, как у монахов во время глубокой медитации.

Фото: Татьяна Елисарева

Остаётся сказать, что…

Сёрфинг обостряет все ваши качества, и становится намного проще взглянуть на себя «со стороны». У многих появляется желание меняться. Этот спорт определённо помогает саморазвитию.

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