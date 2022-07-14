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Простые способы научиться отжиматься на брусьях с нуля

Как научиться отжиматься на брусьях с нуля. 5 эффективных упражнений от тренера
Егор Ходырев
Как научиться отжиматься на брусьях
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И несколько причин, которые могут помешать заниматься на этом снаряде.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/2.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

Как научиться отжиматься на брусьях? Что может помешать упражняться на этом снаряде?

Отжимания на брусьях поистине можно назвать одним из самых крутых и эффективных упражнений для развития плечевого пояса. Однако при всей кажущейся простоте оно нелёгкое и требует хорошего уровня физической силы. У многих новичков возникают трудности при его выполнении.

Отжимания на брусьях имеют свои фишки, нюансы и ограничения. Если вы будете учитывать их, выжмете максимум и сохраните плечевые суставы здоровыми. Во время отжиманий в работу вовлекаются несколько мышечных групп. Активнее всех задействованы трицепсы, плечи и грудные. Мышцы брюшного пресса и мелкие мускулы спины также участвуют в стабилизации корпуса, вынуждая держать позвоночник ровно. Это на 100% положительно повлияет на вашу осанку.

Причины, которые мешают отжиматься на брусьях

  • Лишний вес. 
  • Слабые мышцы. 
  • Неправильная техника. 
  • Травмы плечевого пояса. 
  • Маленький стаж тренировок.

Фото: istockphoto.com

Что важно знать об отжиманиях на брусьях

Существуют подводящие упражнения, которые подготовят ЦНС, связки, мышцы и сухожилия к нагрузке. Также вы выработаете привычку правильно дышать. На усилии делаем выдох, на опускании вниз – вдох.

Основные нюансы в этом упражнении – угол сгибания и направление локтей. Когда вы опускаетесь слишком низко, плечевые суставы получают чрезмерную нагрузку. Так вы «убиваете» плечевую манжету. Опускайтесь до угла 90 градусов в локтевом суставе. Направление локтей – назад и параллельно друг другу. Их положение должно быть строго в заданной позиции, чтобы суставы оставались здоровыми.

Отжимания от пола

Техника выполнения

  • Встаньте в упор лёжа. Держите корпус тела ровным. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе. Распределите нагрузку на всю поверхность ладони и пальцев.
  • Локти слегка прижаты к корпусу.
  • Опускайтесь до угла 90 градусов.
  • Мощно выдохните при подъёме в верхнюю точку.
  • Не выпрямляйте локти до конца.

Выполняйте три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами — три минуты.

Статика на брусьях

Техника выполнения

  • Крепко схватитесь за брусья, корпус ровный. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.
  • Лопатки зафиксируйте и опустите вниз.
  • В таком положении удерживайте тело, не сгибаясь в локтях.
  • Лопатки и плечи зафиксированы в одном положении, к ушам плечи не поднимайте.

Выполняйте три подхода по 30-45 секунд. Отдых между подходами — три минуты.

Негативные отжимания на брусьях

Техника выполнения

  • Встаньте на тумбу или стул перед брусьями так, чтобы они находились перед поясом.
  • Схватитесь за брусья руками и сойдите с тумбы.
  • Корпус ровный. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.
  • Лопатки зафиксируйте и опустите вниз.
  • Медленно на вдохе опускайтесь до угла 90 градусов, сопротивляясь весу собственного тела. Чувствуйте напряжение мышц.
  • Спрыгните с брусьев и повторите.

Выполняйте три подхода по 10 раз. Отдых между подходами — три минуты.

Отжимания на брусьях с эспандером

Перед упражнением зафиксируйте эспандер 20-30 кг на брусьях.

Техника выполнения

  • Крепко схватитесь за брусья, корпус ровный. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.
  • Лопатки зафиксируйте и опустите вниз.
  • На вдохе опустите тело в нижнюю точку, сгибая локти до угла 90 градусов.
  • На выдохе разогните руки, поднимая тело в верхнюю точку.
  • В упражнении допускаются лёгкие рывки при помощи ног.

Выполняйте три подхода по 10-15 раз. Отдых между подходами — три минуты.

Классические отжимания на брусьях

Техника выполнения

  • Крепко схватитесь за брусья, корпус ровный. Шея, спина и бёдра расположены на одной линии. Ноги вместе.
  • Лопатки зафиксируйте и опустите вниз. Локти направлены назад.
  • На вдохе медленно опустите тело в нижнюю точку, сгибая локти до угла 90 градусов. Тело вниз не бросайте.
  • На выдохе мощно разогните руки, поднимая тело в верхнюю точку. Рывки не допускаются.

Выполняйте три подхода по 15 раз. Отдых между подходами — три минуты.

Делайте эти пять упражнений, и тогда вы с нуля освоите отжимания на брусьях через 1-2 месяца. Не забывайте регулярно тренироваться два раза в неделю, а в другие дни работайте с мышцами спины и ног. Возможно, придётся попотеть. Запаситесь терпением, и результат придёт.

Если вы любите уличные тренировки, попробуйте проверить силу своих рук. Упражнения можно найти в этой статье.

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