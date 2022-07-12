Врач рассказала, кому нельзя отжиматься. 5 ситуаций, когда упражнение стоит заменить

В этих случаях тренировка может только навредить.

Юлия Пантелеева врач по спортивной медицине, реабилитолог, эксперт Академии врачей UniProf Кому нельзя отжиматься по медицинским показаниям?

Отжимания, пожалуй, одно из наиболее известных и популярных упражнений. Но делать его можно не всем. Как и у любого упражнения, у них есть противопоказания. Разберёмся подробнее.

Боли в суставах рук

В первую очередь отжимания противопоказаны тем, кто испытывает боли в лучезапястном, локтевом, лучевом суставах и в грудном отделе позвоночника. Сначала надо обратиться к специалисту, чтобы узнать диагноз. В таком случае помочь может травматолог, реабилитолог или врач спортивной медицины. Они установят причину и скорректируют состояние. А после можно приступать к тренировкам.

Об упражнениях, которые помогут избавиться от боли в суставах, рассказали в другой статье.

Недавние операции

Если в недавнем времени были операции или травмы на тех же суставах и позвоночнике, необходимо также обратиться к специалисту. Врач поможет разработать план реабилитации и определить время, когда можно будет вернуться к отжиманиям.

Хронические заболевания

Если у вас имеются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата и они находятся в стадии обострения, не стоит начинать тренировки с отжиманий. Лучше обратиться к лечащему доктору, подобрать комплекс упражнений, которые не противопоказаны на этом этапе. Далее со специалистом по лечебной физкультуре или тренером подойти к выполнению упражнений.

Нестабильное давление

Также не стоит приступать к отжиманиям, зная, что у вас артериальное давление нестабильно и может повыситься.

Избыточный вес

Не всегда рекомендуют отжимания при избыточном весе, так как нагрузка на суставы получается слишком большой.

Перед отжиманиями всегда важно изучить технику выполнения: самостоятельно или с тренером. Несмотря на то что упражнение кажется простым, существует множество нюансов, которые могут усугубить уже имеющиеся у вас проблемы. Также не стоит забывать о суставной гимнастике и разминке перед началом отжиманий.

О том, как правильно отжиматься, рассказали в предыдущей статье.