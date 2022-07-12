Как путешествовать без чёткого плана. 7 приёмов, которые стоит взять на вооружение

Мы считаем, что отправиться навстречу спонтанным приключениям стоит хотя бы раз в жизни. Для тех, кому не терпится собраться в путь, мы подготовили несколько полезных советов.

Анастасия Умовская путешественница, сооснователь проекта путешествий «Ключи» Мы знаем, что планирование и расписание – важная часть групповых туров. Но нужно ещё позволять себе расслабляться и проводить время не по намеченному плану. Поэтому мы всегда предлагаем один свободный день, когда путешественники следуют за собственными интересами.

Итак, как же спланировать поездку без плана?

Продумать первые дни

Фундамент должен быть у всего, в том числе и у спонтанного путешествия. Выберите, куда вы поедете первым делом, купите билеты и обеспечьте себе жильё на несколько дней. Это позволит вам быть свободным, но уверенным в своих возможностях.

Наслаждаться моментом

Переключитесь из режима туриста в режим путешественника. У вас нет задачи галопом пронестись по самым известным местам. Наоборот, знакомьтесь с городом через его аутентичную атмосферу. В этом вам помогут симпатичные кафешки, прогулки вдали от популярных маршрутов и общение с местными жителями. Подключайте все органы чувств – пробуйте новые места на вкус, вдыхайте аромат, будьте внимательны к необычным деталям.

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Общаться с местными

Новые знакомства – ключевая составляющая отличного путешествия, которая обогатит вас даже больше, чем известные достопримечательности. Если незнакомец проявит дружелюбие и участие, будьте открытыми в ответ. Спросите совета, куда сходить, что посмотреть в новом для вас городе. Не стесняйтесь и сами подходить к прохожим с вопросами о маршруте.

Найти новых друзей можно с помощью каучсёрфинга. Это сообщество путешественников, которое поможет вам при необходимости переночевать у местных жителей или просто в их компании познакомиться с городом. Отличная возможность вместе с сувенирами из путешествия привезти несколько новых имён в контактах на телефоне.

Подробнее о каучсёрфинге можно прочитать в этой статье.

Гулять пешком

Ничто не позволяет так проникнуться атмосферой нового города, как пройденные километры по его улицам. Сравнивайте тихие и оживлённые места, останавливайтесь на чашечку кофе в уютных кафе и с новыми силами отправляйтесь гулять дальше. Представьте, как вам будет приятно увидеть места ваших прогулок в кино и сказать «Я же здесь гулял!».

Жить в центре

Какими бы средствами вы ни располагали, возможность снять жильё в самом центре города – отели, хостелы или квартиры – есть всегда. Так вы, с одной стороны, окажетесь в шаге от многих памятников и знаковых для города мест, а с другой – легко сможете отправиться на прогулки в удалённые районы.

Быть спонтанным

Если вы запланировали ближайшие три дня гулять по городу, но в какой-то день ваш организм требует передышки – не ругайте себя. Вспомните, что вся ваша поездка – это приключения, а не гонка с самим собой. И наоборот. Если в ваши намерения лечь спать пораньше врываются новые знакомства или спонтанные планы – слушайте себя и своё настроение.

Фото: istockphoto.com

Помнить о безопасности

Где бы вы ни находились, вы должны беречь себя.

Продумайте финансовую безопасность в поездке, не берите все ценные вещи с собой на прогулку.

С осторожностью относитесь к предложениям от новых знакомых о далёких поездках в безлюдные места.

Прислушивайтесь к интуиции, но не накручивайте себя, подозревая во всём неприятные подвохи.

Путешествие без плана станет отличной возможностью познакомиться не только с миром, но и с самим собой. Вы сможете довериться себе, узнать свои интересы и научиться гибко относиться ко всем изменениям. Это ключевые навыки не только для путешествий, но и для всей жизни.