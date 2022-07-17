Как быстро добиться стройных ног. 7 эффективных упражнений от фитнес-блогера

Стройные ноги – залог того, что вы будете смотреться шикарно в любом образе. Однако, помимо этого, именно низ тела является одной из самых проблемных зон, с которой нужно всё время работать. Красивые и стройные ножки – это результат здорового питания, регулярных тренировок и хорошего восстановления. Предлагаем попробовать одну из наших тренировок для красивых ног. Вам понадобится 15 минут свободного времени и хорошее настроение.

Анна Канюк фитнес-блогер, тренер Эта круговая тренировка поможет сделать тонкие ноги и худые ляжки любой девушке дома. Упражнения помогут сжечь жир и активировать ваши мышцы.

Приседания

Это упражнение мы будем делать в качестве разминки.

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, руки – перед собой в замок.

На вдохе отведите таз назад, согните колени до угла 90 градусов.

Поднимитесь, подкручивая таз вперёд, и сделайте выдох. Подъём происходит за счёт ног и ягодиц.

Колени не выходят за носок при выполнении.

Делаем 50 раз.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы на носки в статике

Техника выполнения

Примите положение приседа. Ноги расставьте широко, руки перед собой в замок, таз отведён назад.

Находясь в этом положении, встаньте на носки, стараясь максимально оторвать стопы от пола.

Вернитесь в исходное положение.

Выполняйте это упражнение 40 секунд, отдых – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Выпрыгивания

Техника выполнения

Встаньте ровно, ноги ставим широко, стопы развёрнуты наружу.

Выполните присед, отводя таз назад и сгибая ноги до угла 90 градусов. Колени движутся в одной плоскости со стопой.

Выпрыгните из приседа вверх мощным движением. Руки во время прыжка вытяните вдоль туловища.

Важно полностью выпрямиться в воздухе и приземлиться, уходя в присед.

Делайте это упражнение на протяжении 40 секунд, отдых – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы на носки

Техника выполнения

Встаньте ровно, ноги поставьте вместе, руки разведите в стороны и поднимите их вверх.

Поднимитесь на носки, а затем опуститесь вниз. Пятки вместе, ягодицы и ноги напряжены, живот втянут, плечи опущены.

Выполняйте упражнение 40 секунд, отдых – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Шаги из приседа

Техника выполнения

Встаньте ровно, ноги поставьте широко. Примите положение приседа, руки сцепите перед собой в замок.

Не выходя из приседа, сделайте два широких шага вперёд: один – левой ногой, другой – правой.

Затем точно так же два широких шага назад.

При шаге тело слегка поднимается, а затем опускается обратно в положение приседа.

Делайте шаги 40 секунд, отдых – 20 секунд.

Фото: istockphoto.com

Маятник

Техника выполнения

Встаньте на полусогнутую правую ногу, спина прямая.

На выдохе «выбросите» прямую левую ногу вперёд.

На вдохе отведите прямую ногу назад, наклоняя корпус вперёд и пытаясь коснуться руками пола.

Повторите всё сначала.

Выполняйте по 20 секунд на каждую ногу, отдых – 20 секунд.

Фото: unsplash.com/@wesleyphotography

Присед по диагонали

Техника выполнения

Встаньте ровно, руки перед собой, ноги на ширине плеч.

Сделайте широкий шаг накрест назад, заводя правую ногу за левую.

Выполните присед в этом положении так, чтобы правое колено почти коснулось пола.

Вернитесь в исходное положение и повторите выпад на правую ногу.

Выполняйте упражнение 40 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Нужно сделать три таких круга, старайтесь держать равномерный темп, следить за дыханием и техникой выполнения. Это позволит вам добиться большего результата. А теперь вперёд за красивыми и стройными ногами!