Как быстро добиться стройных ног. 7 эффективных упражнений от фитнес-блогера
На тренировку Анны Канюк понадобится 15 минут свободного времени.
Стройные ноги – залог того, что вы будете смотреться шикарно в любом образе. Однако, помимо этого, именно низ тела является одной из самых проблемных зон, с которой нужно всё время работать. Красивые и стройные ножки – это результат здорового питания, регулярных тренировок и хорошего восстановления. Предлагаем попробовать одну из наших тренировок для красивых ног. Вам понадобится 15 минут свободного времени и хорошее настроение.
Анна Канюк
фитнес-блогер, тренер
Эта круговая тренировка поможет сделать тонкие ноги и худые ляжки любой девушке дома. Упражнения помогут сжечь жир и активировать ваши мышцы.
Приседания
Это упражнение мы будем делать в качестве разминки.
Техника выполнения
- Поставьте ноги на ширине плеч, руки – перед собой в замок.
- На вдохе отведите таз назад, согните колени до угла 90 градусов.
- Поднимитесь, подкручивая таз вперёд, и сделайте выдох. Подъём происходит за счёт ног и ягодиц.
- Колени не выходят за носок при выполнении.
Делаем 50 раз.
Фото: istockphoto.com
Подъёмы на носки в статике
Техника выполнения
- Примите положение приседа. Ноги расставьте широко, руки перед собой в замок, таз отведён назад.
- Находясь в этом положении, встаньте на носки, стараясь максимально оторвать стопы от пола.
- Вернитесь в исходное положение.
Выполняйте это упражнение 40 секунд, отдых – 20 секунд.
Фото: istockphoto.com
Выпрыгивания
Техника выполнения
- Встаньте ровно, ноги ставим широко, стопы развёрнуты наружу.
- Выполните присед, отводя таз назад и сгибая ноги до угла 90 градусов. Колени движутся в одной плоскости со стопой.
- Выпрыгните из приседа вверх мощным движением. Руки во время прыжка вытяните вдоль туловища.
- Важно полностью выпрямиться в воздухе и приземлиться, уходя в присед.
Делайте это упражнение на протяжении 40 секунд, отдых – 20 секунд.
Фото: istockphoto.com
Подъёмы на носки
Техника выполнения
- Встаньте ровно, ноги поставьте вместе, руки разведите в стороны и поднимите их вверх.
- Поднимитесь на носки, а затем опуститесь вниз. Пятки вместе, ягодицы и ноги напряжены, живот втянут, плечи опущены.
Выполняйте упражнение 40 секунд, отдых – 20 секунд.
Фото: istockphoto.com
Шаги из приседа
Техника выполнения
- Встаньте ровно, ноги поставьте широко. Примите положение приседа, руки сцепите перед собой в замок.
- Не выходя из приседа, сделайте два широких шага вперёд: один – левой ногой, другой – правой.
- Затем точно так же два широких шага назад.
- При шаге тело слегка поднимается, а затем опускается обратно в положение приседа.
Делайте шаги 40 секунд, отдых – 20 секунд.
Фото: istockphoto.com
Маятник
Техника выполнения
- Встаньте на полусогнутую правую ногу, спина прямая.
- На выдохе «выбросите» прямую левую ногу вперёд.
- На вдохе отведите прямую ногу назад, наклоняя корпус вперёд и пытаясь коснуться руками пола.
- Повторите всё сначала.
Выполняйте по 20 секунд на каждую ногу, отдых – 20 секунд.
Фото: unsplash.com/@wesleyphotography
Присед по диагонали
Техника выполнения
- Встаньте ровно, руки перед собой, ноги на ширине плеч.
- Сделайте широкий шаг накрест назад, заводя правую ногу за левую.
- Выполните присед в этом положении так, чтобы правое колено почти коснулось пола.
- Вернитесь в исходное положение и повторите выпад на правую ногу.
Выполняйте упражнение 40 секунд.
Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.
Нужно сделать три таких круга, старайтесь держать равномерный темп, следить за дыханием и техникой выполнения. Это позволит вам добиться большего результата. А теперь вперёд за красивыми и стройными ногами!