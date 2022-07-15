4 приятных кафе в Москве, где можно поесть без вреда для фигуры. Советует нутрициолог

Актуальность осознанного отношения к своему телу с каждым годом набирает обороты. И если с правильным питанием дома всё более-менее понятно, то как соблюдать рекомендации нутрициологов во время прогулок? Составили для вас список заведений, куда стоит заглянуть первым делом.
В Москве очень много заведений, но зачастую блюда даже с пометкой «ПП» не соответствуют своему описанию. И всё же есть несколько хороших вариантов.
Что учитывать при выборе еды в кафе
Если знать, какая еда вредит нашему телу, а какая полезная – можно соблюдать простые рекомендации и дома, и в поездках, и в любых заведениях, даже не самых ПП-шных.
Вот несколько рекомендаций по выбору еды вне дома.
Чем проще состав, тем лучше. При выборе блюда ориентируйтесь на три составляющие: белки – растительные (орехи, семена, бобовые, крупы) и животного происхождения (мясо, яйца, морепродукты), полезные жиры (оливки, авокадо, семена и орехи, масла холодного отжима), клетчатка (овощи, зелень).
Фото: istockphoto.com
Не сочетайте разные продукты животного происхождения. Есть четыре категории продуктов животного происхождения – это мясо, молочка, морепродукты, яйца. Их сочетание в одном приёме пищи замедляет процесс пищеварения, что даёт чувство тяжести в животе, вздутие и даже запоры. Поэтому не рекомендуется есть рыбу с яйцами, мясо – с сыром и т.д.
Идеальный гарнир к продуктам животного происхождения – овощи и зелень. Они богаты витаминами и минералами, а также считаются лучшим источником клетчатки. Овощи и зелень должны занимать примерно половину тарелки.
Кафе в Москве с идеальными блюдами по всем правилам ЗОЖ
«Авокадо» на Чистых прудах
Рекомендации нутрициолога по блюдам заведения
- Суп-пюре из брокколи. Идеально подойдёт вегетарианцам – кедровые орехи здесь играют роль белка и правильных жиров. Хорошее сочетание всех продуктов.
- Горячий салат со шпинатом. В качестве белка и хороших жиров здесь выступают грецкие орехи, а овощи в качестве клетчатки.
- Хумус с овощами/гарниром. Хумус в данном случае служит вегетарианским белком, овощи – клетчаткой.
- Фалафель с соусом тахини. Фалафель делается из нута, а это идеальный белок для вегетарианцев.
- Энерджи-микс. Содержит в себе киноа и тофу, хорошее количество вегетарианского белка, а также много овощей и правильные жиры.
Адрес: Чистопрудный бул., 12, корп. 2.
Средний чек: 1500 р.
Хумус
Фото: istockphoto.com
«Латук» вблизи Устьинского сквера
Рекомендации нутрициолога по блюдам заведения
- Cолянка рыбная. Хорошая рыба – это качественный белок и полезные жиры для пескетарианцев (вегетарианский тип питания, который допускает в рационе рыбу и морепродукты).
- Cалат тайский. Кешью, нут и ростки маша – белковое комбо для веганов и в целом всех приверженцев ЗОЖ.
Адрес: Яузская ул., 1/15с2.
Средний чек: 1500 р.
«Джаганнат» рядом с Аптекарским огородом
Рекомендации нутрициолога по блюдам заведения
- Окрошка сыроедческая. В составе есть кешью – источник белка и альтернатива для тех, кто отказался от молочных продуктов. Это блюдо рекомендуется дополнить белковым продуктом.
- Салат «Азия». Здесь грибы и кунжут выступают в качестве белка, а овощи в качестве клетчатки. Идеальное дополнение к основному блюду – овощи с киноа (крупа с большим количеством белка и микроэлементов).
- Картофель бэби со спаржей. В блюде мало белка, поэтому рекомендуется в качестве гарнира к отварному мясу, рыбе или фалафелю (прекрасный источник белка для вегетарианцев).
- Десерт «Баунти». Идеальный состав – без сахара, лишних ингредиентов и с хорошими жирами.
Адрес: Проспект мира, 31.
Средний чек: 1500 р.
Фото: istockphoto.com
Гастрономический центр «Зарядье»
Рекомендации нутрициолога по блюдам заведения
- Дорадо на гриле с лимоном. Рыба – важнейший источник белка в здоровом рационе.
- Салат с тунцом и черри.
- Зелёный салат с лаймовым соусом и авокадо. Отличный гарнир с хорошими жирами и зеленью.
- Руккола с креветками. Низкокалорийное блюдо содержит много белка и незначительное количество жира.
- Уха астраханская. Блюдо содержит целый букет полезных веществ, легкоусваиваемый белок и жиры. И при этом оно низкокалорийное.
Адрес: ул. Варварка, владение 6.
Средний чек: 900 р.
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