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4 приятных кафе в Москве, где можно поесть без вреда для фигуры. Советует нутрициолог

Актуальность осознанного отношения к своему телу с каждым годом набирает обороты. И если с правильным питанием дома всё более-менее понятно, то как соблюдать рекомендации нутрициологов во время прогулок? Составили для вас список заведений, куда стоит заглянуть первым делом.

Татьяна Железнова натуропат-нутрициолог В Москве очень много заведений, но зачастую блюда даже с пометкой «ПП» не соответствуют своему описанию. И всё же есть несколько хороших вариантов.

Что учитывать при выборе еды в кафе

Если знать, какая еда вредит нашему телу, а какая полезная – можно соблюдать простые рекомендации и дома, и в поездках, и в любых заведениях, даже не самых ПП-шных.

Вот несколько рекомендаций по выбору еды вне дома.

Чем проще состав, тем лучше. При выборе блюда ориентируйтесь на три составляющие: белки – растительные (орехи, семена, бобовые, крупы) и животного происхождения (мясо, яйца, морепродукты), полезные жиры (оливки, авокадо, семена и орехи, масла холодного отжима), клетчатка (овощи, зелень).

Фото: istockphoto.com

Не сочетайте разные продукты животного происхождения. Есть четыре категории продуктов животного происхождения – это мясо, молочка, морепродукты, яйца. Их сочетание в одном приёме пищи замедляет процесс пищеварения, что даёт чувство тяжести в животе, вздутие и даже запоры. Поэтому не рекомендуется есть рыбу с яйцами, мясо – с сыром и т.д.

Идеальный гарнир к продуктам животного происхождения – овощи и зелень. Они богаты витаминами и минералами, а также считаются лучшим источником клетчатки. Овощи и зелень должны занимать примерно половину тарелки.

Кафе в Москве с идеальными блюдами по всем правилам ЗОЖ

«Авокадо» на Чистых прудах

Рекомендации нутрициолога по блюдам заведения

Суп-пюре из брокколи. Идеально подойдёт вегетарианцам – кедровые орехи здесь играют роль белка и правильных жиров. Хорошее сочетание всех продуктов.

Горячий салат со шпинатом. В качестве белка и хороших жиров здесь выступают грецкие орехи, а овощи в качестве клетчатки.

Хумус с овощами/гарниром. Хумус в данном случае служит вегетарианским белком, овощи – клетчаткой.

Фалафель с соусом тахини. Фалафель делается из нута, а это идеальный белок для вегетарианцев.

Энерджи-микс. Содержит в себе киноа и тофу, хорошее количество вегетарианского белка, а также много овощей и правильные жиры.

Адрес: Чистопрудный бул., 12, корп. 2.

Средний чек: 1500 р.

Хумус Фото: istockphoto.com

«Латук» вблизи Устьинского сквера

Рекомендации нутрициолога по блюдам заведения

Cолянка рыбная. Хорошая рыба – это качественный белок и полезные жиры для пескетарианцев (вегетарианский тип питания, который допускает в рационе рыбу и морепродукты).

Cалат тайский. Кешью, нут и ростки маша – белковое комбо для веганов и в целом всех приверженцев ЗОЖ.

Адрес: Яузская ул., 1/15с2.

Средний чек: 1500 р.

«Джаганнат» рядом с Аптекарским огородом

Рекомендации нутрициолога по блюдам заведения

Окрошка сыроедческая. В составе есть кешью – источник белка и альтернатива для тех, кто отказался от молочных продуктов. Это блюдо рекомендуется дополнить белковым продуктом.

Салат «Азия». Здесь грибы и кунжут выступают в качестве белка, а овощи в качестве клетчатки. Идеальное дополнение к основному блюду – овощи с киноа (крупа с большим количеством белка и микроэлементов).

Картофель бэби со спаржей. В блюде мало белка, поэтому рекомендуется в качестве гарнира к отварному мясу, рыбе или фалафелю (прекрасный источник белка для вегетарианцев).

Десерт «Баунти». Идеальный состав – без сахара, лишних ингредиентов и с хорошими жирами.

Адрес: Проспект мира, 31.

Средний чек: 1500 р.

Фото: istockphoto.com

Гастрономический центр «Зарядье»

Рекомендации нутрициолога по блюдам заведения

Дорадо на гриле с лимоном. Рыба – важнейший источник белка в здоровом рационе.

Салат с тунцом и черри.

Зелёный салат с лаймовым соусом и авокадо. Отличный гарнир с хорошими жирами и зеленью.

Руккола с креветками. Низкокалорийное блюдо содержит много белка и незначительное количество жира.

Уха астраханская. Блюдо содержит целый букет полезных веществ, легкоусваиваемый белок и жиры. И при этом оно низкокалорийное.

Адрес: ул. Варварка, владение 6.

Средний чек: 900 р.

А если вы больше любите пикники и отдых с друзьями, попробуйте приготовить на природе несколько интересных блюд. Рецепты в этой статье.