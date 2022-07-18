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Открытая обувь летом: чем опасна и что выбрать взамен

5 причин отказаться от открытой обуви летом. Дело не в любви к кроссовкам
Елена Колесникова
Почему открытая обувь для лета — не лучший выбор
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Но для тех, кто не готов на такие жертвы, собрали несколько безопасных вариантов.

В летний сезон мы все любим открытую одежду и обувь. Но давайте разберёмся, так ли это удобно и необходимо, как кажется.

<a href="https://t.me/paskoles_pattern">Елена Колесникова</a>
Елена Колесникова
персональный стилист

Если вы проживаете в городе, пользуетесь городским транспортом и постоянно находитесь в окружении толпы людей, вам точно не стоит носить обувь с открытым носом.

Почему стоит отказаться от открытой обуви?

  • Высока вероятность того, что на ногу наступит кто-то в толпе или, ещё хуже, на ногу наедет самокат. Незащищённая стопа легко травмируется, особенно нежные и чувствительные пальчики ног, это ощущение не стоит описывать, каждый помнит его и так.
  • Другая опасность — обувь без задника или, попросту, шлёпки или сланцы. Нога летом сильно потеет, а такая открытая обувь не имеет надёжной фиксации на стопе, что может привести к соскальзыванию и последующей травме ноги, вывиху или ушибу. Если выбираете подобную обувь, пусть она имеет достаточную глубину, это уменьшит трение и даст надёжную фиксацию на ноге.
  • Если же ваш досуг предполагает долгое нахождение внутри помещения с кондиционируемым воздухом, то открытая обувь может спровоцировать заболевания. На улице от жары нога вспотеет, а внутри помещения резко охладится, влажный от пота материал быстро станет холодным. Есть риск охлаждения ног, что может негативно повлиять на весь организм.

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  • Для занятий спортом летом и вовсе не стоит выбирать открытую обувь. Для спортивных увлечений важна посадка обуви на ноге и надёжная фиксация, этого практически невозможно достичь в лёгкой летней обуви.
  • Открытая обувь чаще всего носится на голую ногу. Для кожи стопы, которая на протяжении трёх сезонов соприкасается с обувью через носки, такое испытание даётся сложно – образуются болезненные мозоли.

Какую обувь выбрать

Для тех, кто всё-таки не готов отказаться от открытой обуви летом, дизайнеры приготовили актуальные тренды.

Фото: Елена Колесникова

Например, обувь, похожая на дедушкины сандалии, где ремешки переплетены таким образом, что пальчики ног прикрыты и защищены.

Можно носить кроксы, этот тренд перешёл с прошлого лета и с нами надолго. В подобных «калошах» нога закрыта спереди, подошва достаточно высокая, и пятка комфортно утопает в ней, а внутренняя поверхность покрыта небольшими бугорками для уменьшения скольжения стопы и обеспечения массажного эффекта.

Для лета, конечно, подойдут и облегчённые кроссовки, выполненные из хорошо вентилируемого материала. В них комфортно стопе и не жарко. Для занятий спортом лучше выбрать такую обувь.

Фото: Елена Колесникова

В этом сезоне особенно популярны лёгкие кеды. Если вы готовы открыть стопу больше, выбирайте такие босоножки, где нога фиксируется регулируемой липучкой в двух местах, обязательно есть ограничитель для пальцев и толстая амортизирующая подошва. И берегитесь прохожих в толпе.

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