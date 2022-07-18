Как понять, что болит поджелудочная железа. Объясняет врач

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Как понять, что болит поджелудочная железа? Какие болезни сопровождаются проблемами с этим органом?

В сумасшедшем темпе жизни мы забываем о своём здоровье. Очень часто нет времени на то, чтобы нормально поесть, и лучшим вариантом пожевать что-нибудь на бегу становится фастфуд. Неудивительно, что при таком типе питания начинает болеть живот. Неприятные ощущения в брюшной полости могут говорить в том числе о проблемах с поджелудочной железой.

От здоровья этого органа зависит правильная работа ЖКТ. Железа имеет три отдела (головку, тело и хвост), каждый из них выполняет свою роль в процессе пищеварения. Если один из отделов повреждён, возникают сбои в работе всего тракта. О том, как распознать, что болит именно она, мы сейчас расскажем.

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Какие функции выполняет поджелудочная железа

Несмотря на небольшие размеры органа, на нём лежит множество функций. Он выделяет панкреатический сок, в котором содержатся ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы для последующего их всасывания в кишечнике. Также в поджелудочной есть клетки, вырабатывающие гормоны, участвующие в обменных процессах.

Как понять, что болит поджелудочная

Боль в этом органе проявляется достаточно специфически. Болевые ощущения локализуются вокруг пупка. При остром панкреатите боль становится опоясывающей, отдаёт в спину, её сопровождают потливость, тошнота, рвота, слабость. Она практически не купируется спазмолитиками, анальгетиками, немного ослабевает, если наклониться вперёд в положении сидя. Болевые ощущения в поджелудочной могут усиливаться в положении лёжа на спине, после употребления жирной, жареной пищи.

При хронической форме панкреатита появляется постоянное чувство распирания в левом подреберье, нередко возникают тошнота и горечь во рту, жажда, диарея, бессонница. Боли при панкреатите могут усиливаться после приёма пищи, может появиться чувство отвращения к некоторым продуктам.

Фото: istockphoto.com

Почему болит поджелудочная

Болевые ощущения в поджелудочной железе чаще всего возникают при вирусных гепатитах, панкреатите, патологии желчевыводящих путей, диабете, аутоиммунных заболеваниях, опухолях. Боль может возникнуть при приёме некоторых препаратов (антибиотики, кортикостероиды, гормональные препараты). Причиной боли могут быть погрешности в диете (переедание, употребление жирной пищи, алкоголя).

При подозрении присутствия проблем с поджелудочной железой необходимо обратиться к нескольким специалистам: терапевту, эндокринологу, хирургу, гастроэнтерологу, нутрициологу или диетологу, онкологу (при наличии соответствующих находок) для диагностики и правильного лечения.

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