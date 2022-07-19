Сколько нужно спать, чтобы выспаться, в разном возрасте. Рассказали невролог и сомнолог

Есть мнение, что с возрастом человеку требуется меньше времени на сон, а его продолжительность может уменьшиться до пяти-шести часов в сутки. Так ли это? И сколько вообще нужно спать в зависимости от возраста?

Яна Коперская нейрофизиолог, невролог, эксперт Академии врачей UniProf Потребности организма с течением времени меняются, в том числе происходят возрастные изменения сна.

Как возраст влияет на сон?

Нарушается суточный ритм сна. Основным центром, управляющим сном и циркадианными ритмами, является гипоталамус (специальный отдел головного мозга, который участвует в регуляции кровообращения). С возрастом его функция угасает, в том числе в отношении регуляции цикла сна/бодрствования.

Накапливается множество заболеваний. Например, тревожные расстройства и депрессия, синдром беспокойных ног, артрит, болезнь Альцгеймера – эти и другие недуги нарушают сон. Плюс многие пожилые люди склонны к тревоге и депрессии, особенно те, кто остаются одни или оказываются в домах престарелых. Это приводит к нарушению засыпания и глубины сна.

Меняется образ жизни. В том числе количество времени, в течение которого человек контактирует с дневным светом. А это важно для работы гипоталамуса и хорошего сна. Большинство пожилых людей меньше двигаются и не уделяют должного внимания интеллектуальным задачам. Кроме того, когда нет необходимости ходить на работу, велик соблазн выбиться из регулярного графика. А это, в свою очередь, тоже усугубляет проблемы со сном. Подобное свойственно и фрилансерам, которые работают из дома.

Чем отличается сон молодых от пожилых?

Дарья Лебедева врач-сомнолог, с 2017 года член Российского общества сомнологов Чем больше мы устаём физически и умственно, тем больше нам нужно глубокого сна, чтобы всё полученное за день можно было восстановить. Теперь представьте один день из жизни пожилого и молодого человека. С возрастом появляется повышенная утомляемость и возникает усталость даже при минимальной нагрузке. Получается, что человеку на пенсии нужно меньше восстанавливаться, поэтому природа даёт ему меньше глубокого сна. Молодые же меньше сидят на месте, больше получают новой информации и больше спят.

Например, если взять молодого человека в возрасте 20-30 лет, то его нижняя граница нормы глубокого сна будет составлять примерно 19% и выше. А вот у 60-летнего – около 7,7%. То же самое касается и количества пробуждений – чем старше мы становимся, тем чаще просыпаемся ночью, так как сон становится более чутким и более поверхностным.

В предыдущем материале рассказали, что произойдёт с организмом, если не спать всю ночь.

Кроме того, ночной отдых ухудшает и микросон, когда человек закрывает глаза на несколько минут, но за это время успевает частично восстановиться и тратит гормоны, отвечающие за «давление сна». Тем временем пожилым свойственно засыпать за телевизором или чтением книги, на лавочке в парке. Отсюда и уменьшается потребность во сне, которая возникает после усталости.

Сколько нужно спать в зависимости от возраста?

Чем младше человек, тем больше сна ему требуется – семь-девять часов. С возрастом эта цифра уменьшается до шести часов. Но, кроме средних норм, есть ещё индивидуальная норма, об этом нужно помнить. Те, кто высыпается за четыре-пять часов, с возрастом будут спать ещё меньше. То же самое касается и тех, кто спит по 12 часов в день: количество глубокого сна с течением времени будет уменьшаться.