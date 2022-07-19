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5 ошибок при выполнении приседаний и чем это опасно

5 популярных ошибок, которые мы допускаем при приседаниях
Наталья Дарашевич Светлана Ибрагимова
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Ошибки при приседаниях
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Их исправление приведёт вас к результату намного быстрее и обезопасит от травм.

Приседания – одно из лучших упражнений для ягодиц и бёдер. Оно отлично укрепляет мышцы ног, спины и пресса, и его можно встретить практически в каждой тренировке. Однако, несмотря на его простоту, мы очень часто допускаем ошибки, на которые даже не обращаем внимания. А зря, ведь неправильная техника увеличивает риск травм и снижает эффективность тренировок. Сейчас разберём типичные ошибки, которые мы делаем при приседаниях.

Наталья Дарашевич
Наталья Дарашевич
фитнес-тренер, нутрициолог

Показывает, как правильно приседать.

Важно! Пока вы не научитесь приседать правильно, не берите дополнительные отягощения. Так вы только закрепите ошибки, а риск для здоровья суставов кратно увеличится.

Неверная механика

При выполнении упражнения начинайте со сгибания в тазобедренных суставах, а не в коленях. Следите, чтобы колени не выходили за стопу, иначе большая часть нагрузки перейдёт на квадрицепсы. В связи с этим вы можете получить травму коленных суставов, а ягодицы будут работать меньше, чем нужно.

Неправильная глубина

Приседать необходимо до параллели с полом. Так мышцы получают должную нагрузку, а суставы остаются здоровыми. При неполных приседаниях не прорабатываются мышцы задней поверхности бедра. А слишком глубокие приседания могут вызвать боль в коленях и неправильное распределение нагрузки при подъёме.

Смещение коленей

Следите, чтобы колени были направлены в ту же сторону, что и носки. Сводя или разводя колени при выполнении, вы рискуете получить травму и перераспределить нагрузку на внутреннюю поверхность бедра. Напоминаем, упражнение нужно для прокачки ягодиц и задней поверхности бёдер.

Округление спины

При приседаниях важно сохранять осанку ровной. В противном случае вы будете перегружать поясницу, а целевые мышцы ягодиц не проработаете.

Неправильное положение головы

При выполнении приседания смотрите прямо, челюсть должна быть параллельна полу. Вращения головой при выполнении упражнения могут привести к потере равновесия. А подъём головы вверх – к сильному прогибу в пояснице и, как следствие, травмам.

Подробнее о том, как приседать правильно, смотрите в видео.

Количество повторений и темп, конечно, важны. Но никогда не забывайте про технику, ведь для хорошего результата нужны точность и правильность выполнения.

Ошибки допускаются не только при приседаниях. В каких ещё упражнениях мы часто ошибаемся, читайте тут.

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