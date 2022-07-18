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Вин Дизель сейчас — как выглядит звезда и как добился такой формы

Вину Дизелю — 55! Как живёт и тренируется атлетичный актёр
Наида Саидова
Секреты идеальной формы Вина Дизеля
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Удивительно, но звезда «Форсажа» склонен к полноте.

Марк Синклер, именно так зовут актёра, который известен нам под псевдонимом Вин Дизель, сегодня празднует свой 55-й день рождения. Его отменная физическая форма стала визитной карточкой и одним из факторов, с помощью которых он добился признания.

Тренировочная программа Вина Дизеля

В своих интервью актёр не раз говорил о том, что в детстве он был сравнительно высоким и имел худощавое телосложение. Уже в старших классах школы он начал заниматься своим телом и устроился работать вышибалой в один из Нью-йоркских клубов.

Своё тело я построил в обычных уличных спортзалах, используя старую проверенную технику — обычную штангу и скамью для жима лёжа. Мне нужно было выглядеть массивно и даже опасно.

За годы тренировок Дизель выстроил свою систему занятий, которая помогает ему оставаться в форме даже после 50 лет. Главный принцип – постоянство.

Фото: Из личного архива Вина Дизеля

Система тренировок основывается на работе с каждой частью тела. «Сперва я нагружаю её тяжёлыми базовыми упражнениями в два-три сета, затем добиваю изолирующими в 10-12 повторов», – делится с поклонниками актёр. Для прироста мышечной массы Дизель использует большие веса с малым количеством подходов, отдых между которыми составляет две-три минуты. Обязательными в тренировочном цикле актёра являются получасовые кардиоупражнения.

Программа Вина Дизеля для набора мышечной массы подразумевает три еженедельные силовые тренировки, а также занятия различными видами кардио (бег, плавание), йогой или пилатесом в дни отдыха.

Питание

С возрастом поддерживать форму становится сложнее, особенно тяжело даётся процесс набора веса за счёт увеличения мышечной массы. В связи с изменениями в метаболизме Вин Дизель уделяет особое внимание питанию. Вот несколько принципов, которыми он делился с поклонниками:

  • актёр соблюдает диету с низким содержанием жира, большим количеством белка и углеводов. При этом он следит за гликемическим индексом;
  • ежедневный приём пищи разделён на шесть-восемь частей по 300-500 калорий в каждой порции;
  • основными источниками белка в рационе Вина Дизеля являются курица и нежирная говядина,  источниками углеводов — овощи, фрукты, а также запечённый картофель;
  • перед съёмками, когда необходимо добавить рельефности, актёр снижает вес путём использования высокобелковой диеты.

Одним из главных критериев успеха Вина Дизеля считают прежде всего его дисциплинированность как в питании, так и в тренировках.

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