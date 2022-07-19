Не делайте эти 4 упражнения, если хотите тонкую талию

Они только увеличат её в размерах.

Залог красивой талии — правильное питание и разумные тренировки. Мы подготовили для вас подборку из упражнений, которые на самом деле «убивают» талию, нежели делают её тоньше! При выполнении этих упражнений происходит закачка мышц, и от тонкой талии остаются только мечты.

Егор Ходырев фитнес-тренер Пресс, как и любая другая мышца, способен к росту. Если мы будем тренировать боковые мышцы пресса, они будут увеличиваться в размере и становиться мощнее. Яркий тому пример – фигура боксёров. Для них важно иметь мощный боковой пресс, чтобы активно работать корпусом и иметь сильный кор. Поэтому талии у них практически не видно.

Наклоны в сторону с гантелями

Многие новички думают, что, задействуя косые мышцы живота наклонами, они уберут жир на боках и уменьшат талию. На самом же деле таким образом мы закачиваем мышцы живота, и они становятся только больше. Особенно при работе с отягощениями.

Боковые экстензии в тренажёре

В этом случае ситуация аналогичная: мы растягиваем мышцы живота и тем самым заставляем их расти. Оставьте это упражнение мужчинам. А отличной заменой экстензиям станет подъём туловища на наклонной скамье.

Наклоны у блока кроссовера

Это упражнение будет работать примерно так же, как и боковые экстензии, поэтому девушкам его делать не стоит. Отличной заменой станет скручивание в верхнем блоке. Вы прекрасно проработаете не только поверхностные группы мышц, но и внутренние.

Приседания с большим весом

С помощью этого упражнения мы обычно качаем ноги и ягодицы, но иногда даже не подозреваем о том, сколько других мышц включаются в работу. Здесь задействованы все мышцы кора. И дополнительные отягощения только укрепляют и увеличивают мышечную ткань. Лучше приседать с собственным или совсем небольшим весом, так вы подкачаете ягодичные мышцы.

Подробнее об этих упражнениях смотрите в видео.

Исключите эти вредные упражнения из своей программы тренировок, не вредите своей талии. Замените эти упражнения на правильные, чтобы ваша талия стала тонкой и притягательной. Тренируйтесь с умом!