Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Продукты, повышающие давление: список и рекомендации

Что съесть, чтобы повысить давление? 7 групп продуктов, которые стоит включить в рацион
Ната Гончар
7 групп продуктов, которые повысят давление
Комментарии
Рассказываем, как улучшить самочувствие без лекарств.

Пониженное артериальное давление (гипотензия) — серьёзная проблема, решение которой до сих пор ищут специалисты. Головная боль, тошнота и слабость сопровождают человека с низким давлением, мешая жить полноценно.

Ната Гончар
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Синдром купируют препаратами, но можно поддержать организм без химии, с помощью полноценного рациона.

Причины и симптомы пониженного давления

Гипотензия — заболевание, которое наносит организму не меньший вред, чем гипертоническая болезнь (повышенное артериальное давление). Артериальная гипотензия определяется падением кровяного давления ниже 90/60 мм рт. ст. и проявляется рядом неприятных симптомов:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • раздражительность;
  • повышенная потливость;
  • тошнота;
  • слабость;
  • потеря сознания.

Фото: unsplash.com/@carolinahdzz

Наиболее частые причины развития гипотензии:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • анемии различного происхождения;
  • кровопотери (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, маточные кровотечения, травмы, заболевания печени);
  • снижение функциональной активности щитовидной железы, истощение надпочечников;
  • выраженное обезвоживание.

Питание при пониженном давлении

Немаловажная роль в лечении гипотензии отводится питанию и ряду продуктов, которые помогут нормализовать давление. При таком синдроме необходим полноценный рацион, который должен включать в себя субпродукты, сыры, сложные углеводы, белок, жиры, а также источники витамина С и антиоксидантов.

При повышенном давлении, наоборот, некоторые продукты стоит исключить из рациона. Список ищите здесь.

5 групп продуктов, которые стоит ограничить при высоком давлении 5 групп продуктов, которые стоит ограничить при высоком давлении

Субпродукты

Печень, почки, сердце — кладезь витамина В12 (кобаламина) и железа. При дефиците этих нутриентов нарушаются процессы кроветворения — развивается анемия (кислородное голодание), приводящая к дисфункции сердечно-сосудистого аппарата и снижению артериального давления.

Сыры

При отсутствии противопоказаний (аллергии на молочный белок, лактазной недостаточности, воспалительных заболеваний ЖКТ). Сыры богаты тирамином — производным аминокислоты тирозин. Это биологически активное соединение воздействует на специфические рецепторы стенок сосудов, приводит к их сужению, повышая кровяное давление.

Сложные углеводы

Крупы, бобовые, зерновые — обязательные продукты при пониженном артериальном давлении. Процесс их расщепления и переваривания защищает от скачкообразного повышения уровня глюкозы в крови. Отсутствие гипогликемии (резкого падения уровня сахара) предотвращает нарушение регуляции кровяного давления, а также головокружение, слабость, потерю сознания.

Ягоды и фрукты

Полифенолы ягод и фруктов укрепляют стенки сосудов, нормализуют их проницаемость и поддерживают оптимальный объём циркулирующей крови:

  • фрукты — апельсины, бананы, киви, манго, яблоки, груши, абрикосы;
  • ягоды — клубника, голубика, малина, красная и белая смородина, черника, земляника.

Источники витамина С

Аскорбиновая кислота — обязательная составляющая рациона гипотоников.

Основные источники витамина С:

  • шиповник;
  • облепиха;
  • болгарский перец;
  • киви;
  • петрушка;
  • апельсины;
  • брокколи;
  • шпинат;
  • сельдерей.

Источники растительного и животного белка

Белок служит основой для образования многих гормонов, в том числе гормонов щитовидной железы, которые регулируют разные звенья метаболизма и поддерживают нормальное артериальное давление.

Источники растительного белка: соевые бобы, рахис, маш, кешью, фундук, кунжут. Источники животного белка: говядина, курятина, индюшатина, мидии, форель.

Полезные жиры

Источники растительных жиров: оливки, авокадо, орехи и семена — кунжутные, тыквенные, конопляные, льняные, маковые.

Фото: unsplash.com/@inteligencia_eco

Источники животных жиров: жирная рыба (лосось, палтус, сардины, сельдь), яйца, сало, красное мясо.

Ещё несколько важных рекомендаций

  • При лечении гипотензии следите за водным балансом — обезвоживание приводит к нарушению кровоснабжения органов и тканей. Ежедневная норма для взрослого человека — 30–40 мл воды на 1 кг массы тела.
  • Не злоупотребляйте кофе — несмотря на то что он способен повышать артериальное давление, напиток также обладает мочегонным эффектом, чем провоцирует потерю воды и обезвоживание.
  • Сбалансированный рацион, наполненный полезными продуктами, поможет справиться с заболеванием, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и организма в целом.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Жить на каком этаже безопаснее для психики. Рассказал психолог
Жить на каком этаже безопаснее для психики. Рассказал психолог
Что безопаснее для здоровья: выпивать много по выходным или по чуть-чуть каждый день
Что безопаснее для здоровья: выпивать много по выходным или по чуть-чуть каждый день
TOP 3
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Как мужчине начать тренироваться, чтобы похудеть: 3 первых шага
Фитнес
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
6 отечественных фильмов, которые нужно пересмотреть после 40
Тренды
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
8 советов, чтобы приучить ребёнка к здоровому питанию
Здоровье
© championat.com 2000–2022