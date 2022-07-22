От них не застрахованы даже профессиональные спортсмены.

Чем опасны тромбы и как избежать их возникновения, объяснила врач

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Что такое тромбы? Откуда они возникают? Что делать, если у вас тромб?

Для начала давайте поймём, что такое тромб. Это сгусток крови, прикрепляющийся к стенке сосудов и мешающий её нормальному прохождению. Способствует этому процессу нарушение кроветворения.

Какие бывают тромбы

Вообще, тромбы образуются в организме постоянно, чтобы «латать» повреждённые сосуды и капилляры. Это абсолютная норма до тех пор, пока их не становится слишком много.

Тромбы могут формироваться в венах и артериях (венозный и артериальный тромбоз).

Тромбоз поверхностных вен отличается такими симптомами: варикозное расширение вен, уплотнения, боль и тяжесть в ногах, отёчность, покраснение кожи в области вены, общая слабость, недомогание.

Тромбоз глубоких вен может проходить бессимптомно, а может вызывать сильный отёк конечности. При этом участок кожи или вся конечность побелеет или даже посинеет. Может проявляться и хромота.

Артериальный тромбоз отличается более широким спектром симптомов: разное артериальное давление при измерении на обеих руках, бледность и синюшность кожи, боль (даже при нахождении в покое), отмирание тканей и язвы.

Чтобы на 100% убедиться в здоровье или нездоровье вен и сосудов, нужно сделать УЗИ. Врач также может назначить КТ или МРТ.

Фото: istockphoto.com

Почему появляются тромбы

Среди прямых причин образования тромбов:

повышенная свёртываемость крови;

медленная циркуляция крови.

К таким проблемам могут приводить разные факторы, в том числе:

вредные привычки (курение, алкоголизм), влияющие на качество крови и кроветворение;

избыточный вес, чрезмерная нагрузка на конечности (подъём тяжестей);

травмы и хирургическое вмешательство (мелкие травмы, растяжения, разрывы связок, травмы сосудов);

длительный постельный режим, малоподвижный образ жизни;

стрессы и обезвоживание;

приём препаратов, сгущающих кровь;

несбалансированное питание, повышающее количество плохого холестерина в крови.

Почему даже спортсмены подвержены образованию тромбов

На это есть несколько причин. Во-первых, спорт можно приравнять к стрессу. Во-вторых, частое и длительное обезвоживание сгущает кровь, если режим питья у спортсмена — особенно профессионального — не отлажен.

У бегунов и велосипедистов часто пульс в покое ниже, чем у обычных людей. Это также влияет на циркуляцию крови. Спортсмены этих видов спорта подвержены отёкам конечностей, а значит, и травмам сосудов, истончению их стенок.

О том, какие анализы стоит сдавать спортсменам, читайте тут.

Что чувствует человек при отрыве тромба

Чаще всего пациентам с тромбозом и тромбофлебитом показан покой, так как резкие движения, прыжки, бег могут спровоцировать отрыв тромба. Но тромб может оторваться и без видимой причины. Более того, вы можете даже не подозревать о его существовании.

Например, если отрывается тромб в сосудах головного мозга, происходит инсульт. Нарушается речь, наблюдается паралич лица (как правило, левой или правой половины), головокружение, паралич различных частей тела.

Тромб в яремной вене (на шее) вызовет головокружение, помутнение сознания, снижение остроты зрения.

Закупоривание коронарной артерии приводит к инфаркту — боли в груди, тяжести, затруднённому дыханию, головокружению, скачкам давления.

Тромб в лёгких характеризуется посинением кожи, одышкой, ускоренным сердцебиением.

Сам процесс отрыва тромба почувствовать практически невозможно.

На самом деле тромбы могут отрываться ежедневно — опасность зависит от их количества и величины. Пока тромб не закупоривает важную артерию или вену, даёт нормальный проход для крови — угрозы для жизни нет. Когда же он блокирует проход к лёгким, сердцу или мозгу — возникают серьёзные патологии, которые могут стоить жизни.

Можно ли вылечить тромбоз

Сегодня тромбоз лечат двумя методами: медикаментозным и хирургическим. Пациентам выписывают препараты, «разжижающие» кровь, снижающие количество тромбоцитов, и по показаниям назначают хирургические процедуры.

Удаляют тромбы несколькими способами. Наиболее популярны лазерная терапия и методика, когда операцию проводят под местной анестезией и без разрезов — тромб извлекают через небольшие проколы в сосудах. Также сделать это могут через надрез.

Что будет, если не лечить тромбоз

Тромбоз глубоких вен, который зачастую себя никак не проявляет, в 30% случаев приводит к тромбоэмболии лёгочной артерии — внезапной смерти в течение получаса. Если не лечить варикоз и воспаление стенок вен, в которых формируется тромб, можно потерять дееспособность конечности и приобрести некроз тканей, который разовьётся в язвы.

О том, как группа крови влияет на питание и тренировки, читайте тут.

Как избежать возникновения тромбов

В первую очередь вести достаточно активный образ жизни — стараться разминать конечности как можно чаще. Кроме того, важно следить за артериальным давлением, здоровьем сосудов. Женщинам рекомендовано как можно реже носить обувь на высоких каблуках. Также важно отказаться от курения, чрезмерного употребления алкоголя, простых сахаров. Необходимо следить за весом и скоростью метаболизма.

Убедитесь, что тромбов нет. Если возраст более 40 лет, есть предрасположенность к тромбозам, по анализам у пациента большое количество тромбоцитов, да и состояние кровеносной системы оставляет желать лучшего — пройдите УЗИ.

Если обнаруживаются плохие показатели крови, врач должен назначить корректирующее лечение, а также узнать причину, повлиявшую на состояние пациента.

Если обнаружен тромб — врач поможет определить его местонахождение и назначит терапию. Возможно, потребуется хирургическое вмешательство для устранения тромба.