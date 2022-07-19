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Комбуча: как приготовить напиток дома

Как приготовить комбучу дома: пошаговый рецепт
Ната Гончар
Как приготовить комбучу
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Тот самый чайный гриб может облегчить течение многих заболеваний.
<a href="https://www.championat.com/authors/5643/1.html">Ната Гончар</a>
Ната Гончар
основатель Международного института интегративной нутрициологии

Чем полезна комбуча? Как приготовить комбучу в домашних условиях?

Комбуча — модный напиток родом из далёкого прошлого. В советских семьях трёхлитровая банка с чайным грибом встречалась часто, а впервые напиток появился 2 тыс. лет назад в Китае. Научные исследования доказали, что чайный гриб богат полезными для организма человека веществами. Сейчас в магазинах представлено много разновидностей комбучи: с малиной, мятой, базиликом, с имбирём и куркумой.

Чем полезна комбуча

Целебный напиток на основе чайного гриба идеально заменит соки и лимонады в жару. Главное преимущество комбучи — пробиотический «характер»: она восстанавливает кишечную флору после лечения антибиотиками и эффективно укрепляет иммунную систему.

Ферментированный напиток улучшает пищеварение и стимулирует обмен веществ. Комбуча — природный источник пребиотиков и благоприятная среда для их размножения. Напиток помогает предотвратить развитие гастрита и язвы.

Фото: istockphoto.com

Регулярное употребление напитка:

  • нормализует кровяное давление и уровень холестерина, что защищает от развития атеросклероза;
  • облегчает течение сахарного диабета 2-го типа (чайный гриб должен быть настоян на сахароснижающих травяных сборах);
  • избавляет от бессонницы и улучшает качество сна;
  • успокаивает нервы и улучшает концентрацию внимания;
  • облегчает течение менопаузы;
  • повышает уровень энергии.

Как приготовить комбучу дома

Важно! Если вы захотели приготовить напиток самостоятельно, уделите внимание гигиене и стерильности. Если тело (верхняя часть) гриба стало тёмным, его нельзя использовать, — гриб явно «заболел» из-за нарушенных правил санитарии. При приготовлении строго соблюдайте стерильность.

Вам понадобятся:

  • горячая вода — 1 л;
  • листовой чай (чёрный или зелёный) — 5 г;
  • сахар — 75 г (2 ст. л.);
  • комбуча (гриб, SCOBY) — 1 шт.

Способ приготовления

  • Наливаем горячую воду в стерилизованную литровую банку, растворяем в ней сахар и засыпаем чай.
  • Даём остыть чаю до комнатной температуры (25–27ºС).
  • Процеживаем чай и помещаем чайный гриб в банку.
  • Накрываем банку марлей или полотенцем. Оставляем ферментироваться на 7-10 дней в хорошо проветриваемом месте при температуре около 24ºС, без прямого воздействия солнечных лучей.
  • Аккуратно выньте чайный гриб, процедите — и можно пить.

Фото: istockphoto.com

Рекомендую пить комбучу отдельно от еды. Желательно за 1–3 часа до приёма пищи или через 1–1,5 часа после еды.

Оптимальный объём — 200–300 мл напитка два-три раза в сутки как для женщин, так и для мужчин.

Приготовьте комбучу и замените ею привычный квас, лимонады и соки. Пусть это лето будет не только вкусным, но и полезным! Берегите себя и будьте здоровы.

О других полезных пп-напитках читайте в этой статье.

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