5 отличных жиросжигающих упражнений для женщин. Уличная тренировка фитнес-модели

Занятия на свежем воздухе делают нас более выносливыми.

Летом многие спортсмены перебираются из душных залов на улицу – и правильно делают. Помимо того, что тренировки на свежем воздухе просто приятны, наш организм прекрасно обогащается кислородом. За счёт этого мы становимся выносливее и быстрее восстанавливаемся. Ещё одно большое преимущество – это вариативность. Вы можете заниматься без инвентаря, взять с собой фитнес-резинки и эспандеры или использовать всё, что найдёте на спортивных площадках. Предлагаем вам попробовать жиросжигающую уличную тренировку от фитнес-модели Алёны Доманской. Будет очень эффективно и интересно!

Алёна Доманская фитнес-модель, блогер Показывает классный комплекс упражнений для улицы.

Приседания с махом в сторону

Алёна выполняет это упражнение с фитнес-резинкой. Если у вас нет этого снаряда, можно делать и без него.

Техника выполнения

Встаём ровно. Ноги вместе, руки сцепляем перед собой в замок. Фиксируем резинку строго над коленом. Ни в коем случае не надевайте резинку на сустав!

Отставляем правую ногу в сторону и делаем присед до угла 90 градусов в коленях.

Приставляем правую ногу в исходное положение и делаем боковой мах.

Повторяем всё сначала, чередуя ноги для выполнения маха.

Делаем четыре подхода по 15 раз.

Выпад назад с прыжком

Техника выполнения

Встаём ровно, ноги вместе, руки сцепляем перед собой в замок. Живот подтянут.

Отшагиваем правой ногой назад и приседаем на левую ногу до угла 90 градусов в колене.

Тут же поднимаемся и прыжком выносим правую ногу перед собой.

Повторяем всё сначала.

Делаем три подхода по 15 раз на каждую ногу.

Подмена ног в прыжке

Техника выполнения

Встаём ровно, перед нами должна быть небольшая возвышенность. Например, наклонная скамья для упражнения на пресс на спортплощадке.

Ставим правую ногу на край скамьи и прыжком меняем правую ногу на левую.

Делаем упражнение в динамике.

Выполняем четыре подхода по 30 прыжков.

Подмена рук в планке

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа. Корпус и ноги образуют одну прямую линию. Ладони – строго под плечами.

Поочерёдно сгибаем сначала левую руку, а затем правую, переходя в планку на локтях.

Из этого положения также по очереди выпрямляем сначала левую руку, затем правую.

Повторяем всё сначала.

Делаем четыре подхода по 12 раз.

Зашагивания с выпадом назад

Техника выполнения

Встаём прямо перед скамейкой. Ноги – на ширине плеч, руки — перед собой в замок.

Зашагиваем правой ногой на скамейку. В верхней точке вытягиваемся во весь рост и выносим левую ногу перед собой.

Сходим со скамейки вниз с левой ноги, тут же отставляем правую ногу назад и приседаем на левую ногу.

Повторяем всё сначала.

Делаем четыре подхода по 12 раз, получится по два подхода на каждую ногу.

Если вы готовы тренироваться каждый день, мы подобрали несколько базовых упражнений. С ними вы точно приведёте своё тело в тонус. Смотрите тренировку в этой статье.