5 отличных жиросжигающих упражнений для женщин. Уличная тренировка фитнес-модели
Занятия на свежем воздухе делают нас более выносливыми.
Летом многие спортсмены перебираются из душных залов на улицу – и правильно делают. Помимо того, что тренировки на свежем воздухе просто приятны, наш организм прекрасно обогащается кислородом. За счёт этого мы становимся выносливее и быстрее восстанавливаемся. Ещё одно большое преимущество – это вариативность. Вы можете заниматься без инвентаря, взять с собой фитнес-резинки и эспандеры или использовать всё, что найдёте на спортивных площадках. Предлагаем вам попробовать жиросжигающую уличную тренировку от фитнес-модели Алёны Доманской. Будет очень эффективно и интересно!
фитнес-модель, блогер
Показывает классный комплекс упражнений для улицы.
Приседания с махом в сторону
Алёна выполняет это упражнение с фитнес-резинкой. Если у вас нет этого снаряда, можно делать и без него.
Техника выполнения
- Встаём ровно. Ноги вместе, руки сцепляем перед собой в замок. Фиксируем резинку строго над коленом. Ни в коем случае не надевайте резинку на сустав!
- Отставляем правую ногу в сторону и делаем присед до угла 90 градусов в коленях.
- Приставляем правую ногу в исходное положение и делаем боковой мах.
- Повторяем всё сначала, чередуя ноги для выполнения маха.
Делаем четыре подхода по 15 раз.
Выпад назад с прыжком
Техника выполнения
- Встаём ровно, ноги вместе, руки сцепляем перед собой в замок. Живот подтянут.
- Отшагиваем правой ногой назад и приседаем на левую ногу до угла 90 градусов в колене.
- Тут же поднимаемся и прыжком выносим правую ногу перед собой.
- Повторяем всё сначала.
Делаем три подхода по 15 раз на каждую ногу.
Подмена ног в прыжке
Техника выполнения
- Встаём ровно, перед нами должна быть небольшая возвышенность. Например, наклонная скамья для упражнения на пресс на спортплощадке.
- Ставим правую ногу на край скамьи и прыжком меняем правую ногу на левую.
- Делаем упражнение в динамике.
Выполняем четыре подхода по 30 прыжков.
Подмена рук в планке
Техника выполнения
- Встаём в упор лёжа. Корпус и ноги образуют одну прямую линию. Ладони – строго под плечами.
- Поочерёдно сгибаем сначала левую руку, а затем правую, переходя в планку на локтях.
- Из этого положения также по очереди выпрямляем сначала левую руку, затем правую.
- Повторяем всё сначала.
Делаем четыре подхода по 12 раз.
Зашагивания с выпадом назад
Техника выполнения
- Встаём прямо перед скамейкой. Ноги – на ширине плеч, руки — перед собой в замок.
- Зашагиваем правой ногой на скамейку. В верхней точке вытягиваемся во весь рост и выносим левую ногу перед собой.
- Сходим со скамейки вниз с левой ноги, тут же отставляем правую ногу назад и приседаем на левую ногу.
- Повторяем всё сначала.
Делаем четыре подхода по 12 раз, получится по два подхода на каждую ногу.
Если вы готовы тренироваться каждый день, мы подобрали несколько базовых упражнений. С ними вы точно приведёте своё тело в тонус. Смотрите тренировку в этой статье.